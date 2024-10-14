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ВР внесла зміни щодо мобілізації:
які послаблення для...

ВР внесла зміни щодо мобілізації: які послаблення для...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 21:57

ВР внесла зміни щодо мобілізації: які послаблення для...

Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада внесла зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо мобілізації.

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ВР внесла зміни щодо мобілізації: які послаблення для ухилянтів (деталі)
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 01:12

Ухилянти, ну сплатить хоч би по 8,5т до бюджету, бо вже красти майже нема чого а ще непотріб для Хмельницької АЕС купувати, гавнянцев плак-плак 🙂
salvydas
 
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