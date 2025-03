Форуми / Все про гроші: інші

Додано: Чет 13 бер, 2025 22:55 Bank of Memories - збір росією персональних даних українців https://bankofmemories.org/ https://jobs.dou.ua/companies/bank-of-memories/ пропонує збирати персональні фото українців і зберігати їх на російському блокчейні https://icotime.ru/ico/bank-of-memories/ При чому сервіс є платним, отже, українці які завантажують туди свої персональні дані ще й надають рф свої банківські реквізити.

Як видно зі скріншоту компанія Bank of Memories зареєстрована в росії.







Bank of Memories працює на російському блокчейні Ethereum, який заснував Віталік Бутерін — росіянин з канадським громадянством (був позбавлений канадського громадянства і депортований з Канади через співпрацю з РФ).



Автором геніальної ідеї є Andrey Melanchik https://djinni.co/r/62466-soo-at-bank-of-memories/ , головним маркетологом і співзасновницею - Ірина Савицька https://www.linkedin.com/in/irynasavytska

Bank of Memories в медіа https://ucluster.org/blog/2022/03/bank-of-memories-my-virymo-scho-potribni-lyudjam/



