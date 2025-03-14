Bank of Memories - збір росією персональних даних українців

Український стартап (українців-запроданців, ймовірно з російським корінням) Bank of Memories
https://bankofmemories.org/ https://jobs.dou.ua/companies/bank-of-memories/
пропонує збирати персональні фото українців і зберігати їх на російському блокчейні
https://icotime.ru/ico/bank-of-memories/
При чому сервіс є платним, отже,
українці які завантажують туди свої персональні дані ще й надають рф свої банківські реквізити.
Як видно зі скріншоту компанія
Bank of Memories зареєстрована в росії
.
Bank of Memories працює на російському блокчейні Ethereum
, який заснував
Віталік Бутерін
— росіянин з канадським громадянством (був позбавлений канадського громадянства і депортований з Канади через співпрацю з РФ).
Автором геніальної ідеї є Andrey Melanchik
https://djinni.co/r/62466-soo-at-bank-of-memories/
, головним маркетологом і співзасновницею - Ірина Савицька
https://www.linkedin.com/in/irynasavytska
Bank of Memories в медіа
https://ucluster.org/blog/2022/03/bank-of-memories-my-virymo-scho-potribni-lyudjam/ До відома громадян України: протягом 2022 року з банківських рахунків українців було вкрадено понад 1 млрд. грн за допомогою соціальної інженерії.