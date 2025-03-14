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Bank of Memories - збір росією
персональних даних українців

Bank of Memories - збір росією персональних даних українців
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 22:55

Bank of Memories - збір росією персональних даних українців

Український стартап (українців-запроданців, ймовірно з російським корінням) Bank of Memories https://bankofmemories.org/ https://jobs.dou.ua/companies/bank-of-memories/ пропонує збирати персональні фото українців і зберігати їх на російському блокчейні https://icotime.ru/ico/bank-of-memories/ При чому сервіс є платним, отже, українці які завантажують туди свої персональні дані ще й надають рф свої банківські реквізити.
Як видно зі скріншоту компанія Bank of Memories зареєстрована в росії.

Зображення

Bank of Memories працює на російському блокчейні Ethereum, який заснував Віталік Бутерін — росіянин з канадським громадянством (був позбавлений канадського громадянства і депортований з Канади через співпрацю з РФ).

Автором геніальної ідеї є Andrey Melanchik https://djinni.co/r/62466-soo-at-bank-of-memories/ , головним маркетологом і співзасновницею - Ірина Савицька https://www.linkedin.com/in/irynasavytska
Bank of Memories в медіа https://ucluster.org/blog/2022/03/bank-of-memories-my-virymo-scho-potribni-lyudjam/

До відома громадян України: протягом 2022 року з банківських рахунків українців було вкрадено понад 1 млрд. грн за допомогою соціальної інженерії.
VladyslavKos
 
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