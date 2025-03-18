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Bank of Memories - збір росією
персональних даних українців

Bank of Memories - збір росією персональних даних українців
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 22:55

Bank of Memories - збір росією персональних даних українців

Український стартап (українців-запроданців, ймовірно з російським корінням) Bank of Memories https://bankofmemories.org/ https://jobs.dou.ua/companies/bank-of-memories/ пропонує збирати персональні фото українців і зберігати їх на російському блокчейні https://icotime.ru/ico/bank-of-memories/ При чому сервіс є платним, отже, українці які завантажують туди свої персональні дані ще й надають рф свої банківські реквізити.
Як видно зі скріншоту компанія Bank of Memories зареєстрована в росії.

Зображення

Bank of Memories працює на російському блокчейні Ethereum, який заснував Віталік Бутерін — росіянин з канадським громадянством (був позбавлений канадського громадянства і депортований з Канади через співпрацю з РФ).

Автором геніальної ідеї є Andrey Melanchik https://djinni.co/r/62466-soo-at-bank-of-memories/ , головним маркетологом і співзасновницею - Ірина Савицька https://www.linkedin.com/in/irynasavytska
Bank of Memories в медіа https://ucluster.org/blog/2022/03/bank-of-memories-my-virymo-scho-potribni-lyudjam/

До відома громадян України: протягом 2022 року з банківських рахунків українців було вкрадено понад 1 млрд. грн за допомогою соціальної інженерії.
VladyslavKos
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 22:06

Меланчик Андрій дам відповідь

В 2017 році Bank of Memories намагалися провести ICO (скрін із кацапського сайту він один, як він виник, а просто в період проведення ICO маркетологи за ради отримання трафіку замість вказати, що проєкт Українсько написали, що він із кацапстану, от і все (токен проекта був випущений на ефірі для проведення ICO) в
томуж 2017 році померла моя мама я прийняв рішення змінити вектор проекту, залучення інвестицій через ІСO було зупинене. Команда розбіглася В 2018 році монети спалені, а проект мігрував на власний блокчейн Форк Stellar. (Блокчейн це технологія все можна відслідкувати і записи всі є збережені) коментар для того хто написав це лайно. Ми успішно в 2023 змінив на швейцарський блокчейн конкордиум. З приводу блокування на Джині, я знайшов свого кофаундера на джині коли безуспішно шукав розробників, не найманого працівника, а кофаундера який інвестує свої кошти в продукт, а ці нелюди викатали мені чек, 2000$ і заблокували, коли я попросив розстрочку хочаб поянюва і я івін а вони почали ігнорувати. Хай там собі блокують, одне діло ти платиш ЗП, інше діло ти просто в співбесіді товариша занйшов який розділив з тобою важку ношу. Цей пост зробили на замовлення, хто ? 2 Варіанти або ці з джини, або ті хто намагався вкрасти наш проєкт Спогади України. Був у мене такий маркетолог Леонід Цюпа до 2018 року, облив брудом проєкт і втік пиляти піраміду, а його брат Владислав Цюпа відео для мене робив на замовлення. Так от в 2022 році я пішов на облік ставати в военкомат, там розповів про проєкт і мене попросили продовжити робити цифрові пам'ятники це потрібно, я залучив відеографів одним з них був Влад ( я думав він не такий як брат) але він ще гірше, далі як в кіно. Одна з клієнтів цифрових памятників Ковальчук Маряна запропонувала себе в якості сценариста я погодився, а далі запропонував їс створити ГО ну бо це більше культура ніж стартап. Фінансування здійснював я їх робота, їздив презентував проєкт пояснював доцільність. За рік 8 разів з Киева в Калуш за кермом хребет чуть не втратив. Весь час Маряна і Влад гризлися між собою грошей їм не вистачало - а коли почало на прикінці 2023 зявлятися перше фінансування і проєкт вийшов на самоокупність. Я Вирішив провести аудит команди і відчув щось не те я був Гловою наглядовї ради, але ліг на операцію і відклавце. за 2 місяці Ковальчук і Цюпа приїхали Київ і повідомили що йдуть ну як йдуть. Вони Створили копію проєкт і з усіма громадами і контрагентами з якими ми працювали за спиною підписали інші контракти ти (змінивши лише назву компанії) КИДОК (вони навіть відео про цифрові памятники 1+1 телеканал ДІм повирізали мене з оригіналів але все є на ютуб канлах авторів тому все можна перевірити) , а перед цим за 3 місяці якраз коли вони створи Спогади Крізь віки та Цифрову еволюцію спадщини так називається їх тов. Назву тов теж вкрали я так планував називати лабораторії. З'явився цей скріншот
і звинувачення що ніби ми з кацапами якимось боком пов'язані. Наскільки тупий крок думали незвяжу ниточки. Це було зроблено для компрометування нас. Так як NDA я з цими шахраями не підписав, бо довіряв. Кидок був максимально тупий - маю навіть контракти де вони використовують наші логотипи, архітектури договорів і структура все вкрали, навіть частину команди, там вся команда мала б піти, а коли дізналися правду частина та що за проєкт, а не про гроші залишилася. Далі веселіше в 2024 році у Львові на конференції пані Ковальчук використавши знайомство, о 07:00 надіслали до готелю де я був працівникам ТЦК і СБУ та поліції (аргумент такий - він вимагє гроші у родин загиблих героїв) уявляєте який теплий був прийом. Через 3 години мене відпустили і я пішов на конференцію, а підвечір до мене прийшли співробітники поліції і сказали, що їм повідомили волонтери з конференції ( Ковальчук була волонтером там), що я втік через вікно в туалеті з ТЦК - ми посміялися і я поїхав. PS Леонід Цюпа втік з України через програму шлях, Влад купив бронь може після скандалу з МСЕК і злетіла, але то вже мене не стосується. А пані Ковальчук використала людей. Ці органи і так непопулярних серед населення для вирішення власних меркантильних інтересів. О бачилиб ви її обличчя коли я повернувся на конференцію це була найкраща помста в мому житті просто бачити червоне обличчя і нерозуміння, що проацівники ци органів не ідіоти і швидко зрозуміють, що ними скористатися. Фактично підставивши хлопців. Останнє китайське попередження я маю все щоб розгорнути справу в суді Авторське право, свідчення членів команди яким не виплачувалися кошти, документи які підтверджують акти шахрайства, нема часу і бажання лізти в судову тягомотину. Іще раз ці замусоляні скріншоти будуть мені перед носом мотиля ти (соболиво коли я виступаю десь як от сьогодні) я спущу собак. Для тих хто дуже переживає Bank of Memories - на рік по 3 рази проходить дюдилинджес від інвесторів із закордону і державних органів. Ми маємо 2 компанії в Україні і в США 8)
studentmas83
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