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персональних даних українців Bank of Memories - збір росією персональних даних українців + Додати

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на тему Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.

Додано: Чет 13 бер, 2025 22:55 Bank of Memories - збір росією персональних даних українців https://bankofmemories.org/ https://jobs.dou.ua/companies/bank-of-memories/ пропонує збирати персональні фото українців і зберігати їх на російському блокчейні https://icotime.ru/ico/bank-of-memories/ При чому сервіс є платним, отже, українці які завантажують туди свої персональні дані ще й надають рф свої банківські реквізити.

Як видно зі скріншоту компанія Bank of Memories зареєстрована в росії.







Bank of Memories працює на російському блокчейні Ethereum, який заснував Віталік Бутерін — росіянин з канадським громадянством (був позбавлений канадського громадянства і депортований з Канади через співпрацю з РФ).



Автором геніальної ідеї є Andrey Melanchik https://djinni.co/r/62466-soo-at-bank-of-memories/ , головним маркетологом і співзасновницею - Ірина Савицька https://www.linkedin.com/in/irynasavytska

Bank of Memories в медіа https://ucluster.org/blog/2022/03/bank-of-memories-my-virymo-scho-potribni-lyudjam/



До відома громадян України: протягом 2022 року з банківських рахунків українців було вкрадено понад 1 млрд. грн за допомогою соціальної інженерії. Український стартап (українців-запроданців, ймовірно з російським корінням) Bank of Memoriesпропонує збирати персональні фото українців і зберігати їх на російському блокчейніПри чому сервіс є платним, отже,Як видно зі скріншоту компанія, який заснував— росіянин з канадським громадянством (був позбавлений канадського громадянства і депортований з Канади через співпрацю з РФ).Автором геніальної ідеї є Andrey Melanchik, головним маркетологом і співзасновницею - Ірина СавицькаBank of Memories в медіаДо відома громадян України: протягом 2022 року з банківських рахунків українців було вкрадено понад 1 млрд. грн за допомогою соціальної інженерії. VladyslavKos Повідомлень: 1 З нами з: 13.03.25 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 бер, 2025 22:06 Меланчик Андрій дам відповідь У 2017 році Bank of Memories намагався провести ICO (скрін із кацаського сайту з 2017 року). Він один, як він виник? Просто в період проведення ICO маркетологи, заради отримання трафіку, замість вказати, що проєкт український, написали, що він із кацапстану, от і все але про це знав тільки він а я про це дізнаюся лише в 2023 далі розкажу як (токен проєкту був випущений на ефірі для проведення ICO про Бутеріна брехня він далі громадянин Канади).



У тому ж 2017 році померла моя мама, я прийняв рішення змінити вектор проєкту, залучення інвестицій через ICO було зупинене. Команда розбіглася. У 2018 році монети спалені, а проєкт мігрував на власний блокчейн, форк Stellar. (Блокчейн — це технологія, все можна відслідкувати, і записи всі є збережені). Коментар для того, хто написав це лайно. Ми успішно у 2023 році змінили блокчейн на швейцарський Concordium.



З приводу блокування на Джині, я знайшов свого кофаундера на Джині, коли безуспішно шукав розробників, не найманого працівника, а кофаундера, який інвестує свої кошти в продукт. А ці нелюди викатили мені чек на 2000$ і заблокували, коли я попросив розстрочку хоча б пояснення, а вони почали ігнорувати. Хай там собі блокують, одне діло ти платиш ЗП, інше діло ти просто в співбесіді товариша знайшов, який розділив з тобою важку ношу.



Цей пост зробили на замовлення, хто? 2 варіанти: або ці з Джині, або ті, хто намагався вкрасти наш проєкт "Спогади України" і в 2023 використовую цей скріншот вже раз створили ганебний допис але він зник бо там був подібний коментар до наклепу.



Був у мене такий маркетолог Леонід Цюпа до 2018 року, облив брудом проєкт і втік пиляти піраміду, а його брат Владислав Цюпа відео для мене робив на замовлення. Так от, у 2022 році я пішов на облік ставати у військкомат, там розповів про проєкт, і мене попросили продовжити робити цифрові пам'ятники — це потрібно. Я залучив відеографів, одним з них був Влад (я думав, він не такий, як брат), але він ще гірший, далі як у кіно.



Одна з клієнтів цифрових пам'ятників, Ковальчук Мар'яна, запропонувала себе в якості сценариста, я погодився, а далі запропонував їм створити ГО, ну бо це більше культура, ніж стартап. Фінансування здійснював я, їздив, презентував проєкт, пояснював доцільність. За рік 8 разів з Києва в Калуш за кермом, хребет чуть не втратив. Весь час Мар'яна і Влад гризлися між собою, грошей їм не вистачало — а коли почало наприкінці 2023 з'являтися перше фінансування і проєкт вийшов на самоокупність, я вирішив провести аудит команди і відчув щось не те. Я був головою наглядової ради, але ліг на операцію і відклав це.



За 2 місяці Ковальчук і Цюпа приїхали до Києва і повідомили, що йдуть, ну як йдуть. Вони створили копію проєкту і з усіма громадами і контрагентами, з якими ми працювали, за спиною підписали інші контракти ти (змінивши лише назву компанії) — КИДОК (вони навіть відео про цифрові пам'ятники 1+1 телеканал "Дім" повирізали мене з оригіналів, але все є на ютуб-каналах авторів, тому все можна перевірити). А перед цим, за 3 місяці, якраз коли вони створили "Спогади Крізь віки" та "Цифрову еволюцію спадщини" — так називається їхнє ТОВ. Назву ТОВ теж вкрали, я так планував називати лабораторії.



З'явився цей скріншот і звинувачення, що ніби ми з росіянами якимсь боком пов'язані. Наскільки тупий крок, думали, не зв'яжу ниточки. Це було зроблено для компрометування нас. Так як NDA я з цими шахраями не підписав, бо довіряв. Кидок був максимально тупий — маю навіть контракти, де вони використовують наші логотипи, архітектуру договорів і структуру, все вкрали, навіть частину команди, там вся команда мала б піти, а коли дізналися правду, частина, що за проєкт, а не про гроші, залишилася.



Далі веселіше: у 2024 році у Львові на конференції пані Ковальчук, використавши знайомство гу як знайомстав Я її познайомив з Романом Собків - кіборг війсковий потім працівник ТЦК а потім поїхав в іспанію але після того як я почав розповідати правду він мені дзвонив і погрожував ,,Мені по цембалам що Маряна неправа нечіпай її бо буде гірше,, це було висною 2024 а осіню його товариш з ТЦК (імя небуду називати бо людину використали без її відома він не винен що в нього товариш ідіот) , о 07:00 надіслала до готелю, де я був, працівникам ТЦК, СБУ та поліції (аргумент такий — він вимагає гроші у родин загиблих героїв). Уявляєте, який теплий був прийом. Через 2 години мене відпустили перевірили і зрозуміли що наклеп і я не порушник, і я пішов на конференцію, а під вечір до мене прийшли співробітники поліції і сказали, що їм повідомили волонтери з конференції (Ковальчук була волонтером там), що я втік через вікно в туалеті з ТЦК — ми посміялися і я поїхав. Маю свідків і записи цієї.



PS Леонід Цюпа втік з України через програму "Шлях", Влад купив бронь, може, після скандалу з МСЕК і злетіла, але то вже мене не стосується. А пані Ковальчук використала людей з цих органів для вирішення власних меркантильних інтересів. О, бачили б ви її обличчя, коли я повернувся на конференцію — це була найкраща помста в моєму житті, просто бачити червоне обличчя і нерозуміння, що працівники цих органів не ідіоти і швидко зрозуміють, що ними скористалися, фактично підставивши хлопців, в такий важкий для країни час.



Останнє китайське попередження: я маю все, щоб розгорнути справу в суді — авторське право, свідчення членів команди, яким не виплачувалися кошти, документи, які підтверджують акти шахрайства, — нема часу і бажання лізти в судову тяганину. Іще раз ці замусолені скріншоти будуть мені перед носом мотиля ти (особливо коли я виступаю десь, як от сьогодні) — я спущу собак.



Для тих, хто дуже переживає: Bank of Memories — на рік по 3 рази проходить дюдиліндженс від інвесторів із-за кордону і державних органів. Ми маємо 2 компанії в Україні і в США. 2 авторських парва. studentmas83

Повідомлень: 2 З нами з: 18.03.25 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 бер, 2025 00:48 Меланчик Андрій дам відповідь номер 2 Інформація про те, що він був позбавлений канадського громадянства та депортований з Канади через співпрацю з РФ, не є правдивою.



Важливо відзначити, що Віталік Бутерін є співзасновником проекту Ethereum, який не має жодного відношення до співпраці з Російською Федерацією. Цю інформацю теж збрехали. studentmas83

Повідомлень: 2 З нами з: 18.03.25 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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