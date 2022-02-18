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Bank of Memories - збір росією
персональних даних українців

Bank of Memories - збір росією персональних даних українців
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 22:55

Bank of Memories - збір росією персональних даних українців

Український стартап (українців-запроданців, ймовірно з російським корінням) Bank of Memories https://bankofmemories.org/ https://jobs.dou.ua/companies/bank-of-memories/ пропонує збирати персональні фото українців і зберігати їх на російському блокчейні https://icotime.ru/ico/bank-of-memories/ При чому сервіс є платним, отже, українці які завантажують туди свої персональні дані ще й надають рф свої банківські реквізити.
Як видно зі скріншоту компанія Bank of Memories зареєстрована в росії.

Зображення

Bank of Memories працює на російському блокчейні Ethereum, який заснував Віталік Бутерін — росіянин з канадським громадянством (був позбавлений канадського громадянства і депортований з Канади через співпрацю з РФ).

Автором геніальної ідеї є Andrey Melanchik https://djinni.co/r/62466-soo-at-bank-of-memories/ , головним маркетологом і співзасновницею - Ірина Савицька https://www.linkedin.com/in/irynasavytska
Bank of Memories в медіа https://ucluster.org/blog/2022/03/bank-of-memories-my-virymo-scho-potribni-lyudjam/

До відома громадян України: протягом 2022 року з банківських рахунків українців було вкрадено понад 1 млрд. грн за допомогою соціальної інженерії.
VladyslavKos
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 22:06

Меланчик Андрій дам відповідь

У 2017 році Bank of Memories намагався провести ICO (скрін із кацаського сайту з 2017 року). Він один, як він виник? Просто в період проведення ICO маркетологи, заради отримання трафіку, замість вказати, що проєкт український, написали, що він із кацапстану, от і все але про це знав тільки він а я про це дізнаюся лише в 2023 далі розкажу як (токен проєкту був випущений на ефірі для проведення ICO про Бутеріна брехня він далі громадянин Канади).

У тому ж 2017 році померла моя мама, я прийняв рішення змінити вектор проєкту, залучення інвестицій через ICO було зупинене. Команда розбіглася. У 2018 році монети спалені, а проєкт мігрував на власний блокчейн, форк Stellar. (Блокчейн — це технологія, все можна відслідкувати, і записи всі є збережені). Коментар для того, хто написав це лайно. Ми успішно у 2023 році змінили блокчейн на швейцарський Concordium.

З приводу блокування на Джині, я знайшов свого кофаундера на Джині, коли безуспішно шукав розробників, не найманого працівника, а кофаундера, який інвестує свої кошти в продукт. А ці нелюди викатили мені чек на 2000$ і заблокували, коли я попросив розстрочку хоча б пояснення, а вони почали ігнорувати. Хай там собі блокують, одне діло ти платиш ЗП, інше діло ти просто в співбесіді товариша знайшов, який розділив з тобою важку ношу.

Цей пост зробили на замовлення, хто? 2 варіанти: або ці з Джині, або ті, хто намагався вкрасти наш проєкт "Спогади України" і в 2023 використовую цей скріншот вже раз створили ганебний допис але він зник бо там був подібний коментар до наклепу.

Був у мене такий маркетолог Леонід Цюпа до 2018 року, облив брудом проєкт і втік пиляти піраміду, а його брат Владислав Цюпа відео для мене робив на замовлення. Так от, у 2022 році я пішов на облік ставати у військкомат, там розповів про проєкт, і мене попросили продовжити робити цифрові пам'ятники — це потрібно. Я залучив відеографів, одним з них був Влад (я думав, він не такий, як брат), але він ще гірший, далі як у кіно.

Одна з клієнтів цифрових пам'ятників, Ковальчук Мар'яна, запропонувала себе в якості сценариста, я погодився, а далі запропонував їм створити ГО, ну бо це більше культура, ніж стартап. Фінансування здійснював я, їздив, презентував проєкт, пояснював доцільність. За рік 8 разів з Києва в Калуш за кермом, хребет чуть не втратив. Весь час Мар'яна і Влад гризлися між собою, грошей їм не вистачало — а коли почало наприкінці 2023 з'являтися перше фінансування і проєкт вийшов на самоокупність, я вирішив провести аудит команди і відчув щось не те. Я був головою наглядової ради, але ліг на операцію і відклав це.

За 2 місяці Ковальчук і Цюпа приїхали до Києва і повідомили, що йдуть, ну як йдуть. Вони створили копію проєкту і з усіма громадами і контрагентами, з якими ми працювали, за спиною підписали інші контракти ти (змінивши лише назву компанії) — КИДОК (вони навіть відео про цифрові пам'ятники 1+1 телеканал "Дім" повирізали мене з оригіналів, але все є на ютуб-каналах авторів, тому все можна перевірити). А перед цим, за 3 місяці, якраз коли вони створили "Спогади Крізь віки" та "Цифрову еволюцію спадщини" — так називається їхнє ТОВ. Назву ТОВ теж вкрали, я так планував називати лабораторії.

З'явився цей скріншот і звинувачення, що ніби ми з росіянами якимсь боком пов'язані. Наскільки тупий крок, думали, не зв'яжу ниточки. Це було зроблено для компрометування нас. Так як NDA я з цими шахраями не підписав, бо довіряв. Кидок був максимально тупий — маю навіть контракти, де вони використовують наші логотипи, архітектуру договорів і структуру, все вкрали, навіть частину команди, там вся команда мала б піти, а коли дізналися правду, частина, що за проєкт, а не про гроші, залишилася.

Далі веселіше: у 2024 році у Львові на конференції пані Ковальчук, використавши знайомство гу як знайомстав Я її познайомив з Романом Собків - кіборг війсковий потім працівник ТЦК а потім поїхав в іспанію але після того як я почав розповідати правду він мені дзвонив і погрожував ,,Мені по цембалам що Маряна неправа нечіпай її бо буде гірше,, це було висною 2024 а осіню його товариш з ТЦК (імя небуду називати бо людину використали без її відома він не винен що в нього товариш ідіот) , о 07:00 надіслала до готелю, де я був, працівникам ТЦК, СБУ та поліції (аргумент такий — він вимагає гроші у родин загиблих героїв). Уявляєте, який теплий був прийом. Через 2 години мене відпустили перевірили і зрозуміли що наклеп і я не порушник, і я пішов на конференцію, а під вечір до мене прийшли співробітники поліції і сказали, що їм повідомили волонтери з конференції (Ковальчук була волонтером там), що я втік через вікно в туалеті з ТЦК — ми посміялися і я поїхав. Маю свідків і записи цієї.

PS Леонід Цюпа втік з України через програму "Шлях", Влад купив бронь, може, після скандалу з МСЕК і злетіла, але то вже мене не стосується. А пані Ковальчук використала людей з цих органів для вирішення власних меркантильних інтересів. О, бачили б ви її обличчя, коли я повернувся на конференцію — це була найкраща помста в моєму житті, просто бачити червоне обличчя і нерозуміння, що працівники цих органів не ідіоти і швидко зрозуміють, що ними скористалися, фактично підставивши хлопців, в такий важкий для країни час.

Останнє китайське попередження: я маю все, щоб розгорнути справу в суді — авторське право, свідчення членів команди, яким не виплачувалися кошти, документи, які підтверджують акти шахрайства, — нема часу і бажання лізти в судову тяганину. Іще раз ці замусолені скріншоти будуть мені перед носом мотиля ти (особливо коли я виступаю десь, як от сьогодні) — я спущу собак.

Для тих, хто дуже переживає: Bank of Memories — на рік по 3 рази проходить дюдиліндженс від інвесторів із-за кордону і державних органів. Ми маємо 2 компанії в Україні і в США. 2 авторських парва.
studentmas83
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Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 00:48

Меланчик Андрій дам відповідь номер 2

Інформація про те, що він був позбавлений канадського громадянства та депортований з Канади через співпрацю з РФ, не є правдивою.

Важливо відзначити, що Віталік Бутерін є співзасновником проекту Ethereum, який не має жодного відношення до співпраці з Російською Федерацією. Цю інформацю теж збрехали.
studentmas83
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Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 03:25

Re: Bank of Memories - збір росією персональних даних україн

Меланчик Андрій, цитую ваше повідомлення: "Важливо відзначити, що Віталік Бутерін є співзасновником проекту Ethereum, який не має жодного відношення до співпраці з Російською Федерацією. Цю інформацю теж збрехали."

Віталік Бутерін не має співпраці з РФ?
Ось вам відповідь - раз
"Внешэкономбанк и Ethereum foundation Виталика Бутерина подписали соглашение о партнёрстве. Стороны намерены реализовывать совместные проекты с использованием технологии блокчейн и платформы Ethereum."
Внизу - скріншот щоб не постити лінк на російський сайт
Зображення

Ось відповідь два -
"Виталик Бутерин, Ethereum: «Встреча с Владимиром Путиным, думаю, сильно помогла»
Скріншот
Зображення

Чому так яро захищаєте Бутеріна?

І тут ви самі пишете (Bank of Memories стаття на Medium):
"Decentraland is a virtual world program built on the Ethereum blockchain" Стаття опублікована вами 18.02.2022 https://bankofmemories.medium.com/digital-reality-does-it-really-exist-bb050300f445

Так що брешете ви а не автор статті
SemenN
 
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