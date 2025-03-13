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Гетманцев назвав результати
програми «Нацкешбек» невтішними

Гетманцев назвав результати програми «Нацкешбек» невтішними
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 16 бер, 2025 18:25

Гетманцев назвав результати програми «Нацкешбек» невтішними

Пропонуємо до обговорення:
За грудень-січень громадянам, які брали участь у програмі «Національний кешбек», виплатили 714 млн гривень, хоча загальна накопичена сума становила 850 млн гривень. Виплати почалися із затримкою — лише 7 березня, хоча обіцяли старт у лютому.

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Гетманцев назвав результати програми «Нацкешбек» невтішними
R2
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Повідомлення Додано: Нед 16 бер, 2025 18:25

Невтішні то результати діяльності агента сивковича гетманцева, навіть катастрофічні для майбутнього України.
salvydas
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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