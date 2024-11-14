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Мінфін підтвердив наміри
переглянути податки для ФОПів

Мінфін підтвердив наміри переглянути податки для ФОПів
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 16 бер, 2025 18:35

Мінфін підтвердив наміри переглянути податки для ФОПів

Пропонуємо до обговорення:
Кабмін планує продовжити реформу спрощеної системи оподаткування. В уряді планують суттєво переглянути умови для ФОПів та підвищити податки.

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Мінфін підтвердив наміри переглянути податки для ФОПів
R2
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Повідомлення Додано: Нед 16 бер, 2025 18:35

Внутрішні гниди страшніші за зовнішніх.
salvydas
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 бер, 2025 18:40

Re: Мінфін підтвердив наміри переглянути податки для ФОПів

Схоже пора реєструвати ФОПа десь в Грузії.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 16 бер, 2025 18:48

Re: Мінфін підтвердив наміри переглянути податки для ФОПів

Дюрі-бачі написав:Схоже пора реєструвати ФОПа десь в Грузії.
і?
GALeon
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