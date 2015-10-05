prodigy написав:flyman нещодавно натрапив на відео, де Ілон Маск стверджує, що ШІ замінить реальних актерів в Голівуді вже скоро
колись в дитинстві читав фантастичну розповідь, коротко суть така, що навчили роботів грати в пін-понг, грали фантастично, але коли 1 на 1 з таким же роботом, то гра перетворилася що ганяли кульку по тому самому оптимальному маршруту (наразі кажуть, що якщо ШІ "годувати даними" згенерованим ШІ, то ШІ "тупішає"). Буде якийсь черговий прогрес в технологіях, як з масовим впровадженням електроенергії, транзисторів, інтернету, але того що ШІ замінить скрізь людей, чи буде "повстання машин", чи який "Термінатор" це як з Київом за 2-3 дні (дані не тільки Шойгу а британських/американських учоних/розвідників).
58365[quote][/quote]77:olmyb написав:Розмір мозку людського виду вже зменшився на 10% за останні 10 тис. років і ця тенденція продовжується. Це пов'язано з переходом до суспільного життя, цивілізації. До цього виживання людей, а головне їх потомства, у високо конкурентних умовах небезпечного існування, дуже залежало від кмітливості особин, вони повинні були бути майстрами у всьому, у виживанні. Існував природний відбір по величині, а отже і потенціалу мозку.
Не журіться:
Нове дослідження показало, що розмір людського мозку збільшується кожне десятиліття, починаючи щонайменше від 1930-х років. Аналізуючи результати сканування, яке проводилося від 1999 до 2019 року, автори дослідження намагалися порівняти мозок людей, народжених у 30-х роках, з тими, хто народився в 70-х. При цьому вони виявили, що середній об'єм мозку збільшився від 1 234 мілілітрів до 1 321 мілілітра за цей 40-річний період, що становить ріст приблизно на 6,6 відсотка. Дивовижно, але площа поверхні мозку учасників продемонструвала ще більший ріст: середня площа поверхні кори головного мозку тих, хто народився в 1970-х роках, була майже на 15% більшою, ніж у тих, хто з'явився на світ чотирма десятиліттями раніше, збільшившись від 2,056 до 2,104 квадратних сантиметрів. https://tsn.ua/nauka_it/lyudskiy-mozok- ... 45561.html
До слова - неандертальці:
Об'єм головного мозку складав у середньому 1410 см³, що більше, ніж у сучасних людей. Це, проте, не свідчить про їхні кращі когнітивні здібності.
Нове дослідження показало, що розмір людського мозку збільшується кожне десятиліття, починаючи щонайменше від 1930-х років. Аналізуючи результати сканування, яке проводилося від 1999 до 2019 року, автори дослідження намагалися порівняти мозок людей, народжених у 30-х роках, з тими, хто народився в 70-х. При цьому вони виявили, що середній об'єм мозку збільшився від 1 234 мілілітрів до 1 321 мілілітра за цей 40-річний період, що становить ріст приблизно на 6,6 відсотка..
с 4й минуты. обьем мозга бесполезная величина, он настолько нейропластичен что при отказе одних участков, их функцию на себя берут другие.
все нарушения в мозге от неправильного перемещения электрических сигналов или от их дефицита, когда нужные участки не включаются вообще, либо включаются невовремя, либо ощущают дефицит/переизбыток энергий.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 16 бер, 2025 21:39, всього редагувалось 2 разів.
Wirująświatła написав: все нарушения в мозге от неправильного перемещения электрических сигналов или от их дефицита, когда нужные участки не включаются вообще, либо включаются невовремя, либо ощущают дефицит/переизбыток энергий.
Wirująświatła написав: все нарушения в мозге от неправильного перемещения электрических сигналов или от их дефицита, когда нужные участки не включаются вообще, либо включаются невовремя, либо ощущают дефицит/переизбыток энергий.
А гипоксия? А нейромедиаторы?
для выработки энергий нужен кислород, особенно мозгу.
Основной потребитель энергии митохондрий — мозг: ему нужно в 10 раз больше кислорода и глюкозы, чем другим тканям. Потому дисфункция митохондрий еще и приводит к гибели нейронов, а гибель нейронов — к нейродегенерации и болезням Альцгеймера и Паркинсона, предполагают ученые. https://reminder.media/post/mtdna
Нейромедиа́торы (нейротрансмиттеры, посредники, «медиаторы») — биологически активные химические вещества, посредством которых осуществляется передача электрохимического импульса от нервной клетки через синаптическое пространство между нейронами, а также, например, от нейронов к мышечной ткани.
благодаря аппарату пэт кт появилась нейровизуализация, в режиме реального времени (не на снимках как привычные мрт и кт) можно увидеть какие клетки мозга получают/не получают энергии. Мозг это не просто химия, а электрохимия.
ЛАД написав:Преодолели ли люди пиковую мощность мозга?. К сожалению, FT разрешает чтение только по подписке.
Пожалуй, последняя фраза делает совершенно предсказуемыми все исследования по этому поводу. Система требует, чтобы мы заранее поверили тем, кого будем читать. И заранее сделали выбор. Откуда взяться критичности мышления, если выводы заранее оплачены. Нам скармливают информационные помои точно также, как в гастрономах скармливают пищевые.
Дело не в пиковой мощности мозга, а в совершенно гипертрофированном авторском праве, которое ограничивает доступ к информации и существенно снижает ее качество.
Если бы во времена Моцарта его произведения были защищены сегодняшними методами, мы сегодня не помнили бы о Моцарте.
Не совсем согласен. Или не совсем понял. Из того, что FT разрешает чтение только по подписке, по-моему, никак не следует, что я поверю в прочитанное из-за того, что я заплатил за информацию. Кроме того, если меня интересует вопрос, я, возможно, посмотрю оригинальный отчёт учёных. Хотя, конечно, скорее просто поверю авторитетному изданию. Но это не зависит от предварительной оплаты. Я точно так же поверил, если бы прочитал об этом, к примеру, в Guardian, которая не требует оплаты за доступ. В конце концов, ещё сравнительно недавно, в доинтернетные времена все СМИ были платные и научные издания тоже. К сожалению, времена энциклопедистов давно прошли, поэтому обычному человеку, да и учёному, работающему в другой области, практически невозможно судить о достоверности информации. Остаётся только с осторожностью воспринимать новые сообщения и всегда держать в уме, что они могут быть ложными. Принимать их за истину после нескольких сообщений из разных источников. В общем, так делают и учёные - любые результаты эксперимента считаются достоверными после того, как они подтверждены несколькими различными лабораториями.
С тем, что сегодня авторское право чересчур гипертрофировано, согласен.
ЛАД написав:Wirująświatła, может, вам буде интересно. А, может, и не только вам. Интересная заметка - З кожним роком інтелект людства знижується: FT вказало на низку проблем.
за статью спасибо, поищу исследования когортных групп, чтобы понимать системное явление или нет.
Со своей стороны могу объяснить причины, к которым пришёл лично я. Технологии разделяют труд и например чтобы фотографировать/снимать видео достаточно ребенку купить смартфон. ....... То есть везде нужен был интеллект и коммуникационные навыки (кто то вас этому должен был научить). Сейчас на всё отдельные специалисты, люди даже пиццу дома не пекут - заказывают с доставкой. Коммуникационные навыки тоже у современных детей/подростков слабые. .......
Вы здесь затронули 2 вопроса - разнообразие деятельности человека и навыки коммуникации. Не берусь спорить, но мне кажется, что эти вещи не очень сильно взаимосвязаны. Кроме того, не уверен, что лет 100 назад у большинства людей (крестьян и рабочих) занятия были разнообразнее, чем сегодня.
ЛАД написав:Кроме того, не уверен, что лет 100 назад у большинства людей (крестьян и рабочих) занятия были разнообразнее, чем сегодня.
не хочу глубоко нырять просто сравниваю сельского себя в 11-12 лет и современных городских подростков. Чем занимался я- пас коров и овец, рыбалка, садово-огородные дела, собирал грибы и ягоды, рубал дрова, всбивал масло в такой деревянной ступе, точил инструменты (серп, топор), топил баню, помогал старшим делать ремонт помещения, кормил разное домашнее зверьё, пытался ремонтировать мелкую технику (перегоревший утюг напр), читал книги, ходил в кино, ездил на велике, общался с друзьями, смотрел тв, ездил верхом на коне (не просто катался а по делам).
Основная деятельность - помощь взрослым. Дети тех лет делали почти всё что делали взрослые. И само понятие детство было нечётким. Кроме учёбы в школе, наличия заработка и супружеского долга детей тех лет мало что отличало от взрослых. "маленькие взрослые" достаточно точное определение.
У современных детей всё с точностью до наоборот, они живут в придуманном мире где минимум обязанностей (учёба) и максимум развлечений. В основном гаджеты. Многие дети в глаза не видели живого гуся, лошадь или корову. Не пытались оседлать свинью, держа её за уши. Как это влияет на интеллект? Когда заканчивается современное детство ребёнок резко попадает из мира розовых пони во взрослую реальность и слегка акуевает.
Так кстати появился "трудный возраст" которого в моем детстве и еще 150 - 200 лет назад не было. Подростки 13-14 уже пили/курили и прочее наравне со взрослыми, ничего нового в их жизни (по сравнению с 11-12 летними) не происходило, никакого "трудного возраста" не наступало. "трудный возраст" по сути протест против взрослой жизни, нежелание взрослеть, брать на себя какую то ответственность, парциальный инфантилизм.