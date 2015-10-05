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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<123
Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 08:48

  Wirująświatła написав:Не пытались оседлать свинью, держа её за уши. Как это влияет на интеллект?

Честно признаюсь, я тоже не пытался. В городе детство было все же выражено ярче. Хоть от гаджетов и мы были ограждены почти полностью.
  Wirująświatła написав:"трудный возраст" по сути протест против взрослой жизни, нежелание взрослеть, брать на себя какую то ответственность, парциальный инфантилизм.

Как-то Вы слишком упрощает, сводя все к протесту. Трудный возраст труден, прежде всего, для самого подростка, а на поведении в обществе это отражается в разной степени. И да, в наше время трудный возраст (разрыв между физиологическим и социальным созреванием) был несколько короче.


Возвращаясь к теме инфомусора, Я должен признаться, что упустил одну важную деталь. Это надо оценивать не на уровне научных публикаций, а на ступеньку ниже. Тогда отсутствие массовых попыток анализировать информацию станет понятнее. Не все склонны рыться в мусоре.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 09:08

  Сибарит написав:Как-то Вы слишком упрощает, сводя все к протесту.
а дайте какую нибудь публикацию хотя бы любарского, который говорит что трудный возраст это не протест. Гарантирую как минимум революцию в мире психологии. Я конечно встречал идеи что половое созревание вызывает какие то трудности, но туда либо приписывали трудности с коммуникациями, характерными любому возрасту, либо с психическим здоровьем (многие девиации выстреливают именно в подростковом возрасте). "трудный возраст" - чистой воды протест. У кого взросление проходит без протеста ( "домашних" подростков тоже много, "сидит дома, читает книги") о трудных возрастах ничего не знают, если от кого то не услышат.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 09:20

  Wirująświatła написав:а дайте какую нибудь публикацию

Мне лень слишком много писать в наукообразном стиле...
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 09:30

  Сибарит написав:
  Wirująświatła написав:а дайте какую нибудь публикацию

Мне лень слишком много писать в наукообразном стиле...

а вкидывать точку зрения которую не можете обосновать не лень?
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 09:35

  Wirująświatła написав:вкидывать точку зрения

Забавное получилось выражение. Надо запомнить...
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 09:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Кроме того, не уверен, что лет 100 назад у большинства людей (крестьян и рабочих) занятия были разнообразнее, чем сегодня.


а комунікація була на рівні родини(в широкому сенсі: села),
не що зараз-пишуть з Німеччини,Канади, США, навіть з Африкі
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Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 09:50

fler

Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 14:25

  ЛАД написав:А туда никто не пойдёт.
а никто не нужен, мне достаточно вашей реакции на точку зрения что раньше (лет 50-100 назад) детства не было, ребенок с 9-10 лет по сути имел те же обязанности что и взрослый, кроме официального трудоустройства и это влияло на интеллект, приходиллсь раньше взрослеть, а сейчас детям в 13 мамы (образно) вытирают детям носики и попы моют. Без разрешения родителей пукнуть стало нельзя, фактически превратили детей в питомцев кошечек и собачек. Я рассказывал как в 13 уже ездил в польшу и москву.
Wirująświatła
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  Wirująświatła написав:fler

в почках?
Banderlog
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  #<123
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