Форуми / Все про гроші: інші

фінансові ринки та послуги / Інше/Різне/Цікаве / Психологія та інші цікавинки Психологія та інші цікавинки + Додати

тему Відповісти

на тему Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.

#<1234 Додано: Пон 17 бер, 2025 17:22 ЛАД написав: Но "трудный возраст", мне кажется, больше из-за перестройки организма, "гормональной бури". Всегда было, что парубки бесились Но "трудный возраст", мне кажется, больше из-за перестройки организма, "гормональной бури". Всегда было, что парубки бесились это устаревшая точка зрения. Гормональная перестройка у всех, а "трудных" 5-10%. ЛАД написав: И драки, и "хулиганка". И драки, и "хулиганка". вы удивитесь но характер преступности меняется с поколением. Драки хулиганка грабежи бродяжничество - в прошлом. Сейчас в ходу буллинг, употребление наркотиков, экстремальные виды развлечений. В подростковом возрасте 99% преступлений происходит в группах, но в силу разных причин (я о них писал ранее - упали коммуникационные навыки) устойчивые подростковые группы практически исчезли. Остались только ситуативные, собрались поиграли в футбол и разошлись... навсегда (если это не секция). Дети в классе практически не общаются. Как в трамвае. Вот так вместе с группами "под ноль" исчезла и подростковая преступность. Для интереса загуглите какие последние преступления совершили подростки за 5-10 последних лет. Я спрашивал ювенальную полицию - припомнить не смогли. Закрылись все специнтернаты. Взять единственную в Украине Кременчугскую воспитательную колонию https://vitk.com.ua/uchrezhdeniya/kreme ... -koloniya/



это колония для несовершеннолетних, расположенная почти в центре Кременчуга. Колония способна принять более 300 воспитанников, однако на момент визита в ней содержалось 50 человек, 12 из которых работают. Среди администрации 4 человека – руководство учреждения и 135 человек персонала.



50 арестантов на всю Украину!







20 октября 2023

20 лет назад в стране было 11 подобных учреждений

В колонии, рассчитанной на 300 человек, на время визита находилось 55 несовершеннолетних.



https://meta.ua/news/society/91786-kak- ... -lubintsa/

Как выглядит единственная в Украине воспитательная колония: фото от Лубинца20 октября 202320 лет назад в стране было 11 подобных учрежденийВ колонии, рассчитанной на 300 человек, на время визита находилось 55 несовершеннолетних.





https://kh.depo.ua/rus/kh/na-kharkivshc ... 2171425586

Куряжскую воспитательную колонию реорганизовали в связи с оптимизацией деятельности учреждений исполнения наказаний и с 2017 года она фактически не принимает несовершеннолетних осужденных. это устаревшая точка зрения. Гормональная перестройка у всех, а "трудных" 5-10%.вы удивитесь но характер преступности меняется с поколением. Драки хулиганка грабежи бродяжничество - в прошлом. Сейчас в ходу буллинг, употребление наркотиков, экстремальные виды развлечений. В подростковом возрасте 99% преступлений происходит в группах, но в силу разных причин (я о них писал ранее - упали коммуникационные навыки) устойчивые подростковые группы практически исчезли. Остались только ситуативные, собрались поиграли в футбол и разошлись... навсегда (если это не секция). Дети в классе практически не общаются. Как в трамвае. Вот так вместе с группами "под ноль" исчезла и подростковая преступность. Для интереса загуглите какие последние преступления совершили подростки за 5-10 последних лет. Я спрашивал ювенальную полицию - припомнить не смогли. Закрылись все специнтернаты. Взять единственную в Украине Кременчугскую воспитательную колонию50 арестантов на всю Украину! Wirująświatła

Повідомлень: 28971 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2430 раз. Подякували: 3424 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 бер, 2025 18:02 Wirująświatła написав: ЛАД написав: Но "трудный возраст", мне кажется, больше из-за перестройки организма, "гормональной бури". Всегда было, что парубки бесились Но "трудный возраст", мне кажется, больше из-за перестройки организма, "гормональной бури". Всегда было, что парубки бесились это устаревшая точка зрения. Гормональная перестройка у всех, а "трудных" 5-10%. ЛАД написав: И драки, и "хулиганка". И драки, и "хулиганка". вы удивитесь но характер преступности меняется с поколением. Драки хулиганка грабежи бродяжничество - в прошлом. Сейчас в ходу буллинг, употребление наркотиков, экстремальные виды развлечений. В подростковом возрасте 99% преступлений происходит в группах, но в силу разных это устаревшая точка зрения. Гормональная перестройка у всех, а "трудных" 5-10%.вы удивитесь но характер преступности меняется с поколением. Драки хулиганка грабежи бродяжничество - в прошлом. Сейчас в ходу буллинг, употребление наркотиков, экстремальные виды развлечений. В подростковом возрасте 99% преступлений происходит в группах, но в силу разных а можно подробніше, що таке отой буллінг? Груповий осуд когось? а можно подробніше, що таке отой буллінг? Груповий осуд когось? Banderlog

Повідомлень: 2269 З нами з: 24.06.14 Подякував: 107 раз. Подякували: 44 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 бер, 2025 18:12 буллинг Banderlog написав: а можно подробніше, що таке отой буллінг? Груповий осуд когось? а можно подробніше, що таке отой буллінг? Груповий осуд когось?

это выдержки из разных источников

Vitaliy, [15.12.2023 13:28]

Под термином «буллинг» (англ. bullying — травля) понимают систему социальных, психологических и педагогических проблем, запускающих процесс длительного (группового или индивидуального) физического, психического и/или нравственного насилия в отношении индивида, который в данной ситуации не способен защитить себя. Инициаторами травли могут быть дети мечтающие быть лидерами в классе и самоутверждающиеся в насилии (потребность власти), желающие быть в центре внимания (потребность в признании);



дети, уверенные в своём превосходстве над жертвой и не признающие иных точек зрения и/или компромиссов (потребность в превосходстве и в понимании мира), это обычно агрессивные дети, готовые вступить в конфликт по любому поводу или по той или иной группе поводов (оспаривание власти, признания, превосходства, понимания).



. Жертва — ребенок, подросток, отличающийся от своих сверстников пониманием себя и мира, социальным статусом, часто имеющий собственное мнение, идущее вразрез общему.



Жертвами часто становятся неуверенные в себе; замкнутые и не имеющие ни одного близкого друга, предпочитающие общение со взрослыми людьми; чувствительные и склонные к депрессии дети, которые также нередко думают о собственной несчастливости, неполноценности и т.д., и, как способе решения проблем, о самоубийстве.



Они часто сами верят, что «заслуживают» быть жертвой, пассивно ожидающие или провоцирующие насилие преследователей; страдающие от одиночества и т.д. дети; имеющие негативный опыт жизни.



Дети уже имеющие опыт насилия дома или в социуме; дети предпочитающие умалчивать о травле; смирившиеся с этим насилием.



Vitaliy, [15.12.2023 14:28]

Травящий получает удовольствие, видя страдания и унижение жертвы, добиваясь все большей покорности, завладевая жизненными ресурсами более сла-

бого. Пострадавшие предпочитают не сообщать об издевательствах и унижениях: опасаясь «санкций» со стороны агрессора

и /или его группы, осмеяния и вторичной виктимизации, так

или иначе возникающей при попытках разъяснить суть происходящего, отстоять себя.



Сталкинг— навязчивое нежелательное внимание к одному человеку со стороны другого (преследователя) или группы людей, целенаправленное преследование с помощью доступных преследователю средств.



Буллинг ограничен набором более-менее сиюминутных проявлений насилия в конкретных ситуациях, сталкинг же тотален как более или менее откровенный процесс уничтожения другого, а затем и самого себя



Как правило, сам сталкер жертва духовного, психического или физического насилия.



обе стороны - жертвы и их преследователи (булли, сталкеры) имеют низкий потенциал жизнеутверждения, недовольны собой и миром. Самоутверждаясь, они унижают не только объекта нападок, но и самих себя. Выход из замкнутого круга насилия — диалог, признание булли вины и прощение его жертвой.



Vitaliy, [17.12.2023 12:28]

Основными механизмами развития моббинга и буллинга являются, как правило, зависть и конкуренция, неприятие инаковости, желание подчинить кого-то собственной воле, вытеснить кого-то из группы (коллектива), унизить, страх.



Основными средствами -

искусственно созданные интриги,

сплетни,

донесение до значимых лиц в группе ложной и специально искаженной информации,

распространение слухов,

систематическая публичная критика и осмысление (по любым причинам),

манипулирование и запугивание,

необъективно низкая или негативная оценка работы,

игнорирование,

умышленное непризнание,

замалчивание достижений или успехов

акцентирование на каких-то неудачах, даже если они незначительны (тем самым формирование образа неудачника, некомпетентного или просто плохого человека),

систематическое навязывание своих взглядов и образа жизни,

перегрузки различными задачами и видами работ,

блокирование инициатив,

настраивание членов группы против кого-то из ее членов,

сексуальные домогательства,

социальная изоляция.



Типичной характеристикой буллеров является то, что они периодически могут менять объекты буллерства - однако у них всегда актуальной остается потребность иметь жертву, а потому в этой роли периодически бывают разные члены группы.



Скрытыми причинами такого поведения может быть неуверенность или наличие других комплексов.



Характерной их чертой является самовлюбленность.



Также показательным является патологическое нежелание считать или признавать свое поведение деструктивным.



создать в группе желаемое о себе впечатление (сильного, властного, доброго, компетентного и т.п.);



завоевать авторитет и безусловное уважение;



удовлетворить потребность в постоянном признании собственной компетентности и правоты;



управлять людьми и их отношениями;



быть приближенным к руководству, быть в роли "любимчика";



быть наблюдателем человеческих страстей и искусным их разжигателем, тем самым эмоционально подпитываться, чувствовать себя "кукловодом";



избавиться от конкурентов или неугодных;



самоутверждаться и получать жизненные блага за счет других.



Vitaliy, [17.12.2023 12:39]

В школьной или молодежной среде моббинг чаще всего совершается в малых формальных и неформальных группах.



Формальными считаются школьные классы, неформальными - стихийно образованные небольшие группы внутри класса.



Школьники издеваются, высмеивают своих ровесников или меньших по возрасту, которые по разным причинам выделяются в их среде - не так одеваются (хуже или лучше; не так, как считается модным), лучше других учатся, не принимают участие в различных сомнительных выходках, являются физически слабее или неспособными себя отстоять и защитить, вызывают определенную зависть (семейным благополучием, способностями и талантами, достигнутыми успехами, доступом к большим возможностям; определенными дорогими вещами, владельцами которых они являются и т.д.).



Как правило, именно такие дети часто становятся отвергнутыми в группе сверстников, им, часто по надуманным причинам, объявляются бойкоты или их выбирают на роль виноватых за - проигрыш команды, отставание в каких-то показателях класса, недовольство учителя, конфликтность внутри класса, ябедничество, воровство и прочее.



Можно допустить, что по мере возрастных особенностей развития и недостаточности жизненного опыта, безответственности за собственные поступки и действия, искаженных представлений об авторитете, личностных деформаций акты группового насилия над личностью довольно часто его участниками фиксируются на мобильные телефоны и выкладываются в социальные сети - с целью самохваливания и самоутверждения в коллективе ровесников, по их убеждения, как "сильных и влиятельных, которых нужно бояться, и с которыми необходимо считаться".



Благодаря таким видео факты подобного насилия, как правило, раскрывают и по ним возбуждаются уголовные дела.



Однако, тревогу вызывает высокий интерес к просмотру подобных видео детьми и молодежью и их заинтересованное интернет-обсуждение, в котором мало осуждения, а больше присутствует смакование подробностей и высмеивание жертвы насилия, даже подначивание.



Характерной и чрезвычайно тревожной особенностью развития моббинга и буллинга в среде подростков является то, что оно довольно часто осуществляется немотивированно, а просто так: "от скуки", "с целью развлечься".



Что еще раз подтверждает независимость самого явления от текучести времени.



Необходимо признать тот факт, что иногда предпосылки для моббинга в школьной среде создают отдельные учителя, у которых низкая педагогическая культура и отсутствует педагогический такт в общении со школьниками - именно они позволяют себе унижать оскорбительными словами школьников, которые либо имеют низкую успеваемость, или выделяются демонстративным поведением или внешностью, и делают это систематически и в присутствии других учеников, которых они пытаются в этом сделать своими союзниками.



С их подачи иногда появляются прозвища, начинается придирки и насмешки над такими учениками в кругу ровесников.



Также вина возлагается на тех учителей, которые пытаются не замечать жестокости в отношениях между школьниками, тем самым неосознанно им потакают.



Из практики, в частности, по данным наших исследований известно, что учителя, в том числе и классные руководители, недостаточно владеют информацией о взаимоотношениях детей в классе; в свою защиту в подобных ситуациях причиной недостаточного внимания к проблеме они считают переполненность школьных классов, чрезмерную загруженность работой, или, наоборот, малое количество часов в определенном классе, что затрудняет возможности включенного и систематического наблюдения за детьми.



Vitaliy, [17.12.2023 13:35]

В целом, как показывает анализ международного опыта, известных конкретных ситуаций, проблема моббинга и буллинга чрезвычайно сложна для преодоления - она получает огласку только в крайних проявлениях - в других является достаточно скрытой, такой, что, как правило, не выносится за пределы социальной группы. Причиной этого являются распространенные стереотипные социальные установки о нежелательности "выносить сор из дома" и "виновности во всем жертвы". Однако все же существует международный опыт по законодательному предупреждения и преодоления такого явления.



Vitaliy, [17.12.2023 14:03]

социальный буллинг. Этот вид издевательств часто труднее распознать и часто осуществляется за спиной человека, которого подвергают издевательству.



Включает:

-ложь, фальшивые слухи и распространение сплетен;

-поощрение других обратиться против кого-то;

-поощряя других делать то же самое; -

социальное исключение кого-то из сети в Интернете,

кибер-жестокого обращение,

негативные комментарии к публикациям и изображениям;

-повреждение чьей-то репутации или социального восприятия;

-использование унизительных прозвищ



Vitaliy, [17.12.2023 14:07]

Словесный буллинг.



Словесное издевательство - это когда человек использует словесную речь (например, оскорбления, дразнить и т.д.), чтобы получить власть над своими сверстниками.



Например, менее атлетически наклоненный сверстник может быть назван ботаником.



В отличие от физического издевательства, по определению словесные издевательства труднее заметить и остановить.



Взрослые не имеют возможности остановить это, и последствия этого не очевидны.



Вербальные издевательства могут быть очень губительными и могут иметь длительное психологическое воздействие на жертву [8, c. 54-55].



Слова имеют несомненную силу. Хотя последствия физических издевательств сначала могут быть более очевидными, словесные издевательства являются более коварными и в течение длительных периодов времени разрушают самооценку ребенка.



Это может привести к депрессии, тревоге и другим проблемам.



Несколько известных случаев самоубийства подростков были связаны с длительными словесными издевательствами одноклассника или сверстника.



К словесным издевательствам не следует относиться халатно. Очень трудно понять, почему кто-то хотел бы регулярно употреблять оскорбления на других, особенно если им сказали или попросили прекратить.



Могут быть разные причины, почему кто-то действует таким образом по отношению к другим по отношению к другим:



-они могут делать это, чтобы произвести впечатление на своих друзей или

создать какой-то тип репутации;

-они могут наслаждаться вниманием или реакцией;

-они могут иметь проблемы дома или в школе, поэтому они вымещают их

на кого-то другого;

-отсутствие уверенности в себе,

- они могут быть злы или разочарованы поэтому хотят выместить на ком-то.



Меган Тейлор является самой известной жертвой кибербуллинга. Американский подросток, которая умерла от самоубийства путем повешения за три недели до своего 14-го дня рождения. У нее был диагностирован синдром дефицита внимания, депрессия и комплекс по поводу ее веса. Она была описана ее родителями как "пузырчатая, неуклюжая" девушка, которая отказывается проводить время со своими друзьями и семьей. На MySpace, популярной в то время платформе социальных медиа где и произошел этот случай. Проявление такой интернет агрессии, которая казалось на первый взгляд маленькой местью со стороны подруги, сыграло финальным ударом



Vitaliy, [17.12.2023 14:13]

Иногда люди путают конфликт с буллингом, но это разные вещи. Конфликт возникает, когда между двумя или несколькими лицами существует несогласие, расхождение мнений или разные взгляды. Конфликт между учениками не всегда означает, что это буллинг.



Дети в раннем возрасте учатся понимать, что другие люди могут иметь другое мнение, чем их собственное, но развитие этой способности воспринимать другую точку зрения требует времени, и этот процесс продолжается до начала совершеннолетия (Мостик к цели: Возможности для развития молодежи, стр. 26).



При конфликте каждый человек свободно выражает свои взгляды и дисбаланса сил нет. Каждый человек чувствует, что может свободно заявить свою точку зрения. То, как люди решают конфликт, может сделать его положительным или отрицательным. Конфликт становится негативным, когда человек ведет себя агрессивно и проявляет это болезненными высказываниями или действиями.





После этого конфликт становится агрессивным взаимодействием. Конфликт становится буллингом, только когда он повторяется снова и снова, и существует дисбаланс сил. Со временем может появиться схема поведения, при которой лицо, ведущее себя агрессивно в конфликте, продолжает это делать или или даже обостряет конфликт.



Лицо, на которое направлен агрессивный конфликт, может чувствовать себя все меньше и меньше способным выразить свое мнение и все больше и больше бессильным. Именно тогда негативный конфликт может перейти в буллинг.



Vitaliy, [17.12.2023 14:14]

Вот некоторые признаки, на которые нужно обращать внимание:

- Дети, страдающие от буллинга, могут не хотеть идти в школу или же могут плакать или

чувствовать себя больными в школьные дни.

- Они могут не хотеть участвовать в совместной деятельности или социальных мероприятиях с другими учениками.

- Они могут вести себя иначе, не так, как обычно.

- Они могут вдруг начать терять деньги или личные вещи, или же приходить домой в порванной одежде или с поломанными вещами и при этом дают невероятные объяснения.

- Подростки, которые являются жертвами буллинга и/или приставаний, могут также начать говорить о том, чтобы бросить школу, и начинают пропускать мероприятия, в которых принимают участие другие ученики



Vitaliy, [17.12.2023 14:37]

у свидетелей буллинга могут наблюдаться: потеря дружбы и доверия, подавленное состояние, ухудшение здоровья, вовлечение в ситуацию насилия и т.д;



у обидчиков можно заметить такие признаки: агрессивное поведение, проявления насилия, совершение правонарушения, отторжение кругом друзей / одноклассников, эгоизм, безразличие к чувствам других, неумение общаться спокойно, восприятие окружающими как агрессора, постоянное пребывание в конфликте и т.д.



Vitaliy, [17.12.2023 18:20]

Поразительным фактом является то, что в процессе буллинга задействованы на самом деле практически все ученики класса, а не только обидчики и потерпевшие,



Все действия, несмотря на их многообразие, имеют общие черты:



1) дисбаланс власти, то есть обидчик и жертва обязательно разные по социальному статусом, физически и психологической адаптированностью к среде, разного пола, расы, религии, сексуальной ориентации и т.д.;



2) намерение навредить, то есть обидчик намеренно вызывает эмоциональный

или физическую боль у потерпевшего, наслаждается наблюдая;



3) угроза дальнейшей агрессии, то есть обидчик и жертва понимают, что это не первый и не последний случай издевательства .



Другое определение делает акцент на том, что буллинг - это это своеобразная защитная реакция на дисфункциональную среду, основанная на желании "выжить", занять свое место .



Таким определением объясняется природа этого явления. Суть буллинга видят все-таки не в самой агрессии или злости обидчика, а в презрении, пренебрежении - сильном чувстве отвращения к покорному, тому, кто как бы не заслуживает уважения. Это позволяет обидчикам вредить без чувства вины, сочувствия или эмпатии. Обидчик предоставляет себе привилегии доминантности, контроля, права исключения и и изоляции жертв.



Vitaliy, [17.12.2023 18:32]

К мальчикам чаще, чем к девочкам, применяется как прямой (вербальный, физический), так и косвенный (социальный) буллинг [11, 12];



y Половина случаев издевательства происходит "один-на-один", в остальных обидчиками выступает уже группа детей [4];



y Издевательства наиболее распространены в начальной и средней школе (больше прямого издевательства - вербального, физического), реже - в старшей школе, однако с взрослением буллинг приобретает более скрытый характер (буллинг со стороны мальчиков заметно уменьшается с наступлением 15 лет, у девушек - после 14) ;



В школах с охранниками порядка значительного снижения буллинга по сравнению с теми, где такого надзора нет, не замечено (13% по сравнению з 16%) [11];



y Школы в неблагополучных районах, школы и классы с учениками с поведенческими, эмоциональными, учебными проблемами имеют больше случаев буллинга [4]



Важным для понимания явления буллинга среди детей является определение их социальных целей. Исследования [1] показали, что для мальчиков преобладают мотивы физической доминантности, поэтому они применяют физические и вербальные нападения, что потенциально вредит чувству достоинства другого человека. Девушки вместо доминантности больше фокусируются на отношениях, для них важно достижение близких, интимных отношений с другими



Виды буллинга можно объединить в группы вербального, физического и эмоционального (социального) издевательства, которые часто сочетаются для более сильного воздействия.



70% издевательств происходит вербально: унизительные обзывания, донимание, жестокая критика, пятнание репутации, высмеивание, агрессивные замечания, записки с угрозами применения насилия, распространение ложных обвинений, враждебных слухов и сплетен.



К сожалению. сожалению, обидчик часто остается незамеченным и безнаказанным, однако оскорбления не остаются бесследными для "объекта" унижения.



Физическое насилие наиболее заметно, однако составляет менее трети случаев буллинга (толкание, подножки, задевание, драки, пощечины, повреждение и уничтожение одежды и личных вещей жертвы, а также взгляды, жесты, оскорбительные движения тела и мимики лица).



Сложнее всего внешне заметить эмоциональное (социальное) издевательство - систематическое унижение чувства достоинства потерпевшего путем игнорирования, изоляции, избегания, исключения.



Жертвы могут и не знать о слухах, что о них ходят, однако страдать от их последствий. Эти методы методы чаще используются девушками для намеренного отчуждения жертвы или разрушения дружеских отношений.



Манипуляции, запугивание, шантаж - это то оружие, которое применяют к жертве с целью ее социального исключения. Обидчик тратит много энергии для поддержания своей позиции, статуса, власти, контроля.



факт наличия друзей, особенно таких, которые защитят от обидчиков, значительно уменьшает вероятность стать жертвой (51% из тех, кто не имеет друзей, и 11% из тех, кто имеет более пяти друзей, отмечают, что стали жертвами издевательств)



Наблюдатели, несмотря на то, какой позиции придерживаются придерживаются, фактически участвуют в процессе буллинга и подвергаются воздействию.



Активная поддержка или ободрение обидчика наблюдателями вызывает еще более сильные страдания и унижения у жертвы, поощряет антисоциальное поведение обидчика и ставит наблюдателей под риск потерять чувствительность к жестокости, а тем самым может сделать их полноценными обидчиками.



В зависимости от степени привязанности к обидчику выделяют следующие типы групп наблюдателей (начиная с наиболее приближенного к нему):



Vitaliy, [17.12.2023 19:19]

1) группа, приближенная к обидчику: последователи (активно участвуют в буллинге, но не начинают его) - сторонники, пассивные обидчики (поддерживают издевательства, но не принимают активного участия) - пассивные сторонники, потенциальные обидчики (любят наблюдать за буллингом, но не показывают открытой поддержки);



2) группа задействованных наблюдателей ("это не мое дело") не вовлекается ни к одной из сторон, не проявляет ни поддержки, ни одобрения;



3) группе потенциальных защитников буллинг не нравится, и они считают, что должны его остановить, но не делают ничего;



4) группа защитников жертвы возмущена издевательством и помогает или пытается помочь пострадавшему.



Vitaliy, [17.12.2023 19:25]

Существует много причин, почему некоторые дети совершают буллинг.



Чаще всего выделяют следующие причины: ошибочное представление о том, что агрессивное поведение допустимо;



желание завоевать авторитет в глазах друзей и сверстников;



желание привлечь внимание влиятельных взрослых;



скука, вымогательство, компенсации за неудачи в учебе или общественной жизни;



из-за давления родителей, из-за жестокое обращение родителей и отсутствие их внимания к ребенку.



Часто дети считают издевательства способом стать популярными, управлять и иметь влияние на других, привлечь внимание, заставить других их бояться. Другие просто завидуют тем детям, над которыми кем издеваются, а некоторые даже не осознают чувств жертвы и объем вреда от их поведения.



Оппозиционное расстройство характеризуется вспыльчивым, взрывным гневом ребенка, агрессивным вербальным поведением, конфронтационной позицией, пренебрежением к чувствам других, аотнарцистические индивиды могут быть чрезвычайно агрессивными, когда почувствуют, что "важность их персоны" не осознается или не ценится другими [9].



Также возможно расстройство поведения - модель постоянного хронического социально деструктивного поведения, которое проявляется в недостатке социального сознания и является результатом комбинации факторов - генетической специфики, повреждения мозга, вызванными окружением травмами и закрепленными моделями поведения [9].



Одной из причин появления агрессивного поведения может быть синдром дефицита внимания и гиперактивности - расстройство поведения у детей, проявляющееся в проблемах фокусировки внимания, взволнованности и нервозности, невнимательности, импульсивности, гиперактивности



Vitaliy, [17.12.2023 19:43]

Австралийские исследователи доказывают, что обидчики менее эмпатичны, менее способны поддерживать отношения, со слабыми социальными навыками, а также, основываясь на ответах исследуемых обидчиков, чаще происходят из дисфункциональных семей.



Их родители склонны часто критиковать и строго контролировать их. Датские исследователи нашли связь между жестокими физическими наказаниями и буллингом.



Американские исследования показали более частые проявления буллинга у ребят, в отношении которых родители применяют физическое наказание и насилие [4, 18].



Анализ американского исследования доказывает, что неприятие родителями является наиболее влиятельным фактором появления проблемного поведения подростков Исследования доказывают также и межгенерационную связь: у родителей, которые осуществляли буллинг в школьном возрасте, дети более склонны также издеваться над сверстниками.



Vitaliy, [17.12.2023 19:48]

Статистические данные по Украине показывают: среди несовершеннолетних правонарушителей 21% - сироты, 56,2% воспитывались в неполных семьях низкого материального достатка [17].



Португальские ученые тоже нашли связь между склонностью к буллингу и происхождением из низких социальных слоев [20].



Существуют некоторые особенности семей, в которых растут жертвы буллинга: финансовые или семейные проблемы, слишком частые вмешательства в решение проблемы ребенка, из-за чего он не имеет возможности развить собственные социальные навыки решения проблем и решения конфликтов, зависимость ребенка от поддержки родителей, отсутствие других социальных навыков и положительных примеров поведения у родителей.



Увеличение агрессивного поведения среди групп сверстников приводит к увеличению количества случаев буллинга [21].



Исследователи отмечают, что создание групп подростков неизбежно сопровождается проявлениями агрессии, ведь таким образом между детьми устанавливаются иерархические отношения, выясняются статусные преимущества.



Из-за отсутствия определенных наказаний и санкций за буллинг у детей происходит слом внутреннего контроля, подавляются чувство вины, преувеличиваются негативные свойства жертвы и положительные - обидчика.



Это приводит к таким изменениям мировосприятия, которые усиливают стереотипы, предубеждения и дискриминацию.



Vitaliy, [17.12.2023 19:51]

Жертвы имеют низкое самоуважение, уверенность в себе и чувство безопасности, а их виктимизация часто приводит к депрессии, одиночеству и суицидальным мыслям, причем эти последствия могут проявляться в течение многих лет [4], поэтому чем быстрее будет положен конец издевательствам, тем лучше в долгосрочной перспективе для жертвы.



Академическая успеваемость пострадавших от буллинга, бесспорно, также претерпевает изменения (оценки ухудшаются, учащаются пропуски занятий, не хватает концентрации на учебе).



Ученики-жертвы различных видов буллинга в школе чаще показывают модели поведения, отличные от тех, которыми пользуются другие дети.



Среди них - опасения нападений, прогул занятий, избегание опасных мест (лестница, столовая, двор, вход дошколы, коридоры, санузлы), отказ от участия в дополнительных кружках, секциях и т.д., даже ношение оружия (4% жертв и 1% других детей), участие в драках (15% по сравнению с 4%).



В последние годы процент учеников, которые не чувствуют себя в безопасности в школе или по дороге в учебное заведение или из него, увеличивается, так же, как и количество тех, кто избегает определенных мест в школе ради собственной безопасности, и тех, кто отмечает наличие "уличных банд" в школе [11, 23].



Австралийские исследования [4] показывают, что 5-10% учеников остаются дома во избежание буллинга; девочки и мальчики, над которыми издеваются хоть раз в неделю, имеют хуже здоровье, чаще попытки самоубийства, страдают от депрессии, социальной дисфункции, тревожности и бессонницы.



Что касается наблюдателей, то буллинг может вызвать у них чувство тревоги или страха. Наблюдение буллинга приводит к нарушению чувства вежливости и корректности, они меняются на нетолерантность, фальшивые ощущения полномочия и свободы наносить вред другим, подавляются сочувствие, эмпатии, стыд.



Таким образом таким образом нарушается способность детей живо и непринуждённо общаться, идти на компромисс - необходимые основы для решения проблем, улаживания конфликтов и примирения. Кроме того, учебную атмосферу отравлена издевательствами, особенно если нет эффективного вмешательства в ситуацию.



Исследования [6] показывают, что не только жертвы издевательств прибегают к самоубийству, но часто и обидчики, причем уже во взрослом возрасте.



Vitaliy, [17.12.2023 20:56]

Родителей, страдавших в детстве от насилия,отличает низкая самооценка, социальная изолированность, переживание хронических повседневных стрессов, трудности при формировании близких отношений, особенно со своими детьми. Травматический опыт детства снижает их родительскую компетентность Очень часто они повторяют ту же модель поведения: суровые требования и наказания. Если междуродителем и ребенком не формируется привязанность, то растет рискнасилия.



Кроме того, в старшем возрасте у ребенка могут быть трудности в формировании самостоятельности и близких отношений, поскольку отсутствуют подходящие условия и образцы для приобретения основных навыков общения с людьми, усвоения действующих норм морали, развития умения решать проблемы, эмоциональные связи. Эмоциональная и физическая изоляция семьи. Изоляция проявляется в отсутствии социальных контактов, формальной и неформальной поддержки.



Исследования Smith, Lynch и др. показали, что у матерей, применяющих насилие, с большой долей вероятности нет никого, кому они могли бы довериться или к кому обратиться со своими проблемами. Очень часто они не имели хорошего контакта со своей матерью, что, в свою очередь, могло отразиться на формировании роли матери. У них не было возможности оставить ребенка на чье-то попечение, чтобы освободить время для себя. Ситуацию усугубляло и то, что отцы не принимали участия в воспитании детей.



Негативное отношение родителя к окружающим и неадекватные социальные ожидания в отношении ребенка



Vitaliy, [17.12.2023 21:25]

Ребенок, привязанный к родителям, использует их как источник безопасности, уверенности в условиях напряженности и стресса. Это первый опыт привязанности к родителям является основой последующих отношений с другими людьми, служа ребенку моделью: как создавать отношения, как их интерпретировать и беречь.



Если уход за ребенком характеризуется теплом, близостью и постоянством, то между матерью и ребенком возникает устойчивое чувство привязанности. Если мать оставляет ребенка без физической и эмоциональной заботы или недостаточно постоянна в ее проявлении, то его привязанность к матери будет неуверенной.



И если даже отношения привязанности прервутся, то ребенку будет все же легче создать близкие отношения с новым опекуном, чем ребенку, который никогда не был эмоционально связан ни с одним из взрослых людей.



Vitaliy, [17.12.2023 21:54]

Обычно родители утешают, и поддерживают ребенка, когда он несчастен или испытывает боль, и позднее ребенок сам учится регулировать свою эмоциональную жизнь.



Родители, которые пренебрегают ребенком, отвергают его, прежде всего в эмоциональном плане, оставляя наедине с непосильными для него отрицательными чувствами.



Не обеспечивая ребенка положительными эмоциями, они лишают его эмоциональной защиты и чувства безопасности. Поэтому он не приобретает и подходящих навыков для регулирования своей эмоциональной жизни, что существенно затрудняет его развитие.



Нарушения эмоциональной жизни заброшенного или подвергшегося насилию ребенка, проявляются прежде всего в виде эмоциональной нестабильности, эмоционального равнодушия, перевеса отрицательных чувств над положительными.



Vitaliy, [19.12.2023 10:05]

К эмоциональному насилию относятся следующие действия по отношению к ребенку:



• изоляция, то есть отчуждение ребенка от нормального социального общения;



•угрюмость, отказ от обсуждения проблемы; «торговля запретами» (например, если ребенок в определенное время не выполнил уроки или не убрал постель, то за этим наопределенное время следует запрет смотреть телевизор или гулять);



оскорбление ребенка;



терроризирование, то есть неоднократное оскорбление ребенка словами и формирование стабильного чувства страха;



По каким признакам можно установить, что ребенок является жертвой эмоционального насилия?



Эмоциональное насилие над ребенком можно предположить в случае, если вы заметите, что родитель постоянно: предъявляет к ребенку завышенные требования, с которыми онне в состоянии справиться, что формирует низкую самооценку и приводит к переживанию им фрустрации;



сурово наказывает ребенка;



чрезвычайно критичен по отношению к ребенку, обвиняет его;



злится и устрашающе ведет себя.



Наличие эмоционального насилия можно предполагать и на основе ряда физических и

поведенческих проявлений ребенка, например, если он:



эмоционально невосприимчив, равнодушен;



грустен, субдепрессивен или у него выраженная депрессия;



сосет пальцы, монотонно раскачивается;



замкнут в себе, задумчив или, наоборот, агрессивен;

«приклеивается» к любому взрослому в поисках внимания и тепла;



испытывает ночные приступы страха, плохо спит;



не выказывает интереса к играм.



Vitaliy, [19.12.2023 16:04]

насилие приводит к деформации личности.



Злобная, недоброжелательная обстановка формируют низкую самооценку, которая основывается на отношении к нему родителей и значимых взрослых.



Ребенок, в отношении которого применяют отвержение, наказания, угрозы, физическое насилие, начинает чувствовать себя нежеланным и нелюбимым, относиться к себе враждебно и с презрением.



Ощущение себя нежеланным вызывает в ребенке глубокое чувство вины, беззащитности и тревоги за свое существование.



Таким образом, ребенок — жертва эмоционального насилия растет со знанием того, что он несостоятельный во всем. В дальнейшем он воспроизводит уже усвоенные им паттерны доведения в собственной жизни, в том числе и в общении со своими детьми.



Vitaliy, [19.12.2023 16:19]

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ НАСИЛИЕ Психологическое насилие, несмотря на схожесть с эмоциональным, по мнению Рут Соонетс (2000), должно выделяться отдельно



Методы, которыми добиваются послушания, разнообразны:



психологические ловушки, манипуляции

обман,

двуличность,

увертки,

отговорки,

тактика устрашения,

отвержение любви,

изоляция,

недоверие,

унижение,

опозоривание,

обессмысливание и обесценивание взрослыми всего того, что делает ребенок («У тебя руки не из того места растут — лучше ничего не трогай!», «Все равно ничего хорошего не получится!»).



Основываясь на этих «правилах», «отравляющая педагогика» формирует у детей деструктивные установки, искажённые представления и мифы.



А. Миллер среди родительских мотивов выделяет следующие:



бессознательная потребность перенести на другого унижение, которому подвергались когдато сами;



потребность обладать и иметь выход для подавленных чувств;



потребность обладать объектом для манипулирования, иметь его в собственном распоряжении;



страх проявлений, которые у них самих когда-то были подавлены, проявлений, которые они видят в собственных детях, тех, что должны быть уничтожены в самом зародыше;



реванш за боль, которую родитель когда-то пережил.



Vitaliy, [19.12.2023 16:26]

На факт применяемого физического насилия указывают и особенности поведения жертвыребенка:



страх при приближении родителя к ребенку;



пассивность, замкнутость или повышенная агрессивность;



общее избегание физического контакта;



застывший, испуганный взгляд (наблюдается и у грудного ребенка);



необъяснимые изменения в поведении (прежде жизнерадостный ребенок теперь постоянно грустен, задумчив, замкнут);



страх перед уходом из школы/детского сада домой. И наоборот,перед уходом в школу, если насилие применяется в школе или наулице;



учащение случаев причинения себе вреда — саморазрушающее поведение (употребление алкоголя, наркотиков, курение);



побег из дома;



ношение одежды, неподходящей к погодным условиям (например, шерстяной свитер с высоким воротником, чтобы скрыть кровоподтеки на теле);



отчаянные просьбы и мольба ребенка не сообщать родителям о его неудачах (двойки, прогулы, плохое поведение) в школе.



Факторы, связанные с семьей, на основании которых можно предполагать применение физического насилия по отношению к ребенку:



известно, что в этой семье детей или конкретно данного ребенка и раньше подвергали физическому насилию;



родитель относится к ребенку с необъяснимым презрением,пренебрежительно;



родитель применяет жестокие приемы для дисциплинированияребенка (удары кулаком или рукой, ногой, избиение предметом-ремнем и т. д.);



в случае физической травмы ребенка родитель не обращается к врачу; известно, как родитель угрожал ребенку физической расправой(«Ты у меня сегодня заработаешь...») или как он вспоминал насильственные действия («Ты у меня получишь,, как тогда...»);



описание родителем происшествия не совпадает с характеромтравмы у ребенка (например, родитель привозит своего шестилетнего сына без сознания, объясняя травму головы падением с качелей, а при этом на теле ребенка обнаруживаются кровоподтеки разной давности, ссадины в виде полос от ударов ремнем и связывания);



• родитель не может объяснить, как возникла травма, дает противоречивые объяснения.



Vitaliy, [19.12.2023 16:54]

Жертвы физического насилия ощущают себя непопулярными, несчастными, непослушными, они верят, что другие лучше их. Если ребенок, воспитанный в нормальных условиях, внутренне и внешне протестует против несправедливого наказания, то ребенок, подвергающийся физическому насилию, часто считает, что наказание справедливо.



Во-вторых, попадание в роль жертвы является причиной низкого статуса в группе, проблем в учебе и поведении. У таких детей высок риск развития нервно-психических и поведенческих расстройств. Для жертв школьного насилия чаще характерны невротические расстройства, депрессия, нарушения сна и аппетита, в худшем случае возможно формирование посттравматического синдрома. В-третьих, у подростков школьное насилие вызывает нарушения в развитии идентичности. Длительный стресс порождает чувство безнадежности и безысходности, что, в свою очередь, является благоприятной почвой для возникновения мыслей о суициде.





Основными последствиями физического насилия для детей являются отсутствие контроля над своей импульсивностью, снижение способности к самовыражению, отсутствие доверия к людям. Непосредственно после травмы возникают острые состояния страха, отсроченными последствиями могут стать садистские наклонности.



длительные школьные издевки сказываются на собственном «Я» ребенка. Падает самооценка, он чувствует себя затравленным. Такой ребенок в дальнейшем пытается избегать отношений с другими людьми. Часто бывает и наоборот — другие дети избегают дружбы с жертвами насилия, поскольку боятся, что сами станут жертвами, следуя старой учительской логике:





Отсутствие положительного опыта, на который можно опереться, способствует формированию низкой или нестабильной самооценке, которая при малейших неудачах еще более усугубляется.



Vitaliy, [19.12.2023 17:00]

Школьное насилие подразделяется на эмоциональное и физическое. Лемме Халдре (2000) определяет эмоциональное насилие как совершенное в отношении ученика или учителя деяние, которое направлено на ухудшение психологического благополучия жертвы.





Эмоциональное насилие вызывает у жертвы эмоциональное напряжение, унижая его и снижая его самооценку. Виды эмоционального насилия:



• насмешки, присвоение кличек, бесконечные замечания инеобъективные оценки, высмеивание, унижение в присутствии других детей и пр.;



• отторжение, изоляция, отказ от общения с жертвой (с ребенкомотказываются играть, заниматься, не хотят с ним сидеть за однойпартой, не приглашают на дни рождения и т. д.).





Под физическим насилием подразумевают применение физической силы по отношению к ученику, соученику, в результате которого возможно нанесение физической травмы.



К физическому насилию относятся избиение, нанесение удара, шлепки, подзатыльники, порча и отнятие вещей и др. Обычно физическое и эмоциональное насилие сопутствуют друг другу.



Насмешки и издевательства могут продолжаться длительное время, вызывая у жертвы длительные травмирующие переживания.



Жертвой может стать любой ребенок, но обычно для этого выбирают того, кто слабее или как-то отличается от других.



Наиболее часто жертвами школьного насилия становятся дети, имеющие:



• физические недостатки. Детей с физическими недостатками —носящих очки, имеющих сниженный слух или с нарушениями движений (например, при ДЦП), то есть тех, кто не может дать адекватный отпор и защитить себя — обижают гораздо чаще;



• особенности поведения. Мишенью для насмешек и агрессиистановятся замкнутые дети (интроверты и флегматики) или дети симпульсивным поведением (при ММД).



В какой-то мере гиперактивные дети бывают слишком назойливыми, слишком глубоко проникают в личное пространство других детей и взрослых: влезают в чужие разговоры, игры, навязывают свое мнение, нетерпеливыв ожидании своей очереди в игре и т. д.



По этим причинам они часто вызывают раздражение и получают «ответный удар».



Гиперактивные дети могут быть как жертвами, так и насильниками, а нередко итеми и другими одновременно;



плохие социальные навыки. Есть дети, у которых не выработанапсихологическая защита от вербального и физического насилия попричине недостаточного опыта общения



Vitaliy, [19.12.2023 18:05]

такие дети легче принимают роль жертвы. Принявший роль жертвы смиряется с ситуацией как с неизбежностью, часто даже внутренне находит оправдание насильнику: «...ну, значит, я такой, стою этого, заслужил это».



• страх перед школой. Он чаще возникает у тех, кто идет вшколу с отрицательными социальными ожиданиями в отношениинее. Иногда этот страх индуцируется от родителей, у которых самих были проблемы в школьном возрасте. Пусковым механизмомвозникновения страха могут стать рассказы о злой учительнице иплохих оценках.



Ребенок, проявляющий неуверенность и страх перед школой, легче станет объектом для издевок одноклассников;



отсутствие опыта поведения в коллективе.

Дети, не посещавшие до школы детский коллектив, могут не иметь необходимых навыков, позволяющих справляться с проблемами в общении.



При этом часто они могут превосходить своей эрудицией и умениями детей, ходивших в детский сад;



Vitaliy, [19.12.2023 19:07]

КТО ЧАЩЕ ВСЕГО СТАНОВИТСЯ НАСИЛЬНИКОМ В ШКОЛЕ?



Stroufl, Fluson (1986) в результате проведенных исследований утверждают, что дети, воспитанные в условиях материнской депри-вации (то есть в грудном возрасте не получившие достаточной любви, заботы, дети с несформированной привязанностью к родителям — приютские дети и «социальные сироты»), позднее склонны к большему насилию, чем дети, воспитывающиеся в нормальных семьях.



Olweus (1983) уделил внимание внутрисемейным факторам, провоцирующим формирование у ребенка насильственных черт личности. По его мнению, больший риск подвергнуться насилию обнаруживается у детей, которые происходят из следующих семей.



Неполные семьи. Ребенок, воспитывающийся родителем-одиночкой, больше склонен к применению эмоционального насилия по отношению к другим детям. Причем девочка в такой семье достоверно чащебудет применять к другим эмоциональное насилие, чем мальчик.



Семьи, в которых у матери отмечается негативное отношение к жизни. Властные и авторитарные семьи. Воспитание в условиях доминирующей гиперпротекции характеризуется безусловным подчинением воле родителей, поэтому дети в таких семьях зачастую задавлены, а школа служит каналом, куда они выплескивают внутреннеподавляемые гнев и страх.



Семьи, которые отличаются конфликтными семейными отношениями.



В семьях, где взрослые часто ссорятся и ругаются, агрессивно самоутверждаясь в присутствии ребенка, работает так называемая «модель обучения». Дети усваивают и в дальнейшем применяют её в повседневной жизни как способ справляться с ситуацией. Таким образом, одна модель поведения может передаваться из поколения в поколение





В таких семьях практически отсутствует взаимная поддержка и близкие отношения. Дети из семей, в которых практикуется насилие, оценивают насильственные ситуации иначе, чем другие дети. Например, ребенок, привыкший к насильственной коммуникации — приказному, рявкающему и повышенному тону, оценивает его как нормальный. Следовательно, в покрикивании и побоях, как со стороны учителя, так и со стороны ребенка, он не будет видеть ничего плохого.



СРЕДОВЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА НАСИЛИЯ В ШКОЛЕ



В большом школьном коллективе к насилию предрасполагает и большая анонимность, т. е. меньшая вероятность выявления акта насилия и его ограничения, в силу того что учителю трудно «дойти» до каждого, углубиться в его проблемы



В учительских коллективах, имеющих авторитарный стиль руководства, такие же отношения, что и междуучениками и учителями: «Кто сверху — тот и сильнее». Раздражительность, неудовлетворенность учителей может выплескиваться ипереходить в агрессию по отношению к детям. Если учитель позволяет внешним факторам оказывать на себя влияние (неурядицы дома,конфликты с администрацией и т. д.), то его профессионализм подвергается большому сомнению.



Vitaliy, [19.12.2023 22:53]

Один из важных этапов в период 12-14 лет проходит процесс становления эмоционально-волевой регуляции ребенка. Происходит глубокое обогащение знаниями и чувствами.



В этот период жизни чрезвычайно велик диапазон полярных, пылких чувств. Ребенок становится способен намного лучше управлять выражением своих чувств.



Ведущая потребность этого возраста- общение со сверстниками. По мнению Копыловой, Ю.С. у детей среднего школьного возраста особенностями эмоциональной сферы является сочетание повышенной потребности в насыщении сильными эмоциями со слабой стрессоустойчивостью, повышенной тревожностью, импульсивностью[27]. Фельдштейн Д.И., Кулагина И.Ю., Реан А.А. и др. отмечали, что у школьников средних классов сохраняется отрицательный эмоциональный фон тянущийся из предыдущего возрастного периода [29, 36, 44]



Особенностью эмоций детей этого возраста, по мнению Казанской В.Г., является склонность застревать на своих эмоциях, а также повышенная потребность насыщении сильными эмоциями, причем новыми при слабой стрессоустойчивости и повышенной тревожности.



Психологически неблагополучие проявляется в негативных эмоциональных состояниях: опасении, беспокойстве, недовольстве, огорчении, гневе, раздражении, горе и страданиях, отчаянии и ужасе. Казанская В.Г. выделяет причины неблагополучия в общем комплексе составляющих его окружения: личность ребенка, среда, его учебная деятельность, взрослые. Причины отклонений от общественных правил и норм- семья, ее принципы



, традиции, заведенный распорядок жизни, права и обязанности каждого.



Оршанская М. В, исследовала ситуацию подростков в семьях. Исследование выявило, что часто подростки чувствуют незаслуженые обиды и брошенность, терпят общение на повышенных тонах со взрослыми, сквернословие в свой адрес, испытывают к себе негативное отношение. Ощущают страх, тревогу, рукоприкладство, смешение любви и ненависти, дружелюбия и садизма, отсутствие простого человеческого общения по поводу фильмов, книг, забот о доме, подарков близким. [24, с. 99]. Таким образом, тревоги и страхи- проявления эмоционально- волевой деятельности детей 12-14 лет.



Казанская В.Г. отмечает, что детям свойственно испытывать эти негативные состояния в определенных жизненных ситуациях начиная с 10 лет.



У детей, имеющих страхи, появляются вторичные проблемы– нарастает социальная изоляция, депрессии, они начинают отставать в учебе. Многие из них боятся, что одноклассники посчитают их прогульщиками, лентяями, больными. Дети этого возраста не любят отвечать у доски, потому что на них смотрят сверстники, боятся, что скажут глупость, которая вызовет их смех. Оказалось, что школьные страхи – постоянный спутник обучения



Все виды тревожного расстройства уменьшают работоспособность, изза того что беспокойство контролю не поддается, от него избавиться нельзя.



Человек не может уделить внимание качественному выполнению трудовой или учебной деятельности, сосредоточившись на источнике тревоги. Как относительно эпизодические реакции страх и тревога имеют свои аналоги в виде более устойчивых психических состояний: тревога — в виде тревожности, а страх — в виде боязни



Сизикова И.В. отмечает, что патологией можно назвать скорее отсутствие страхов, поскольку оно «свидетельствует о сильном беспокойстве, которое ребенок должен отрицать». Страх имеет полезную функцию – он защищает своего «хозяина» и ограждает его от опасностей. Однако есть и такие страхи, которые отравляют жизнь и являются результатом психологической травмы



Казанская В.Г. пишет, о возрастных страхах детей в возрасте 12-14 лет, что им присущи страхи воображаемые: монстров, ведьм, привидений. Фобические страхи в результате переживания увиденного и услышанного, например, нападения агрессивной собаки. Затем начинают выделяться: страх перед авторитарными личностями (учителем и директором), социальные страхи (страх не соответствовать нормам класса), страх в ситуациях с высокими требованиями.



Появляются экзистенциальные страхи, вследствие размышления о жизни, например, страх предательства. Проявляются страхи в виде паники:



Vitaliy, [19.12.2023 22:53]

страх оценки знаний, страх несоответствия оценке и требованиям окружающих и др. Имеют место школьные страхи и страхи разлуки (переход в другую школу, страх потерять одного из родителей, если в семье неблагоприятные отношения).



Исследователи указывают, что школьные фобии и страх разлуки возникают часто по причине чрезмерных требований учителя или недостаточной зрелости подростка в связи с привязанностью к значимому лицу. Из–за боязни обид и унижений дети пропускают уроки в школе и даже могут полностью отказаться от ее посещения.



Такой школьник стремится избегать ситуации школьной неуспеваемости тем, что путем переключается на способы поведения, доставляющие удовольствие.



Наблюдаются у детей среднего школьного возраста страхи быть покинутым, трудности или нарушения процессов обучения, физическая слабость и невполне развитая совесть. Поэтому за этим следует девиантное поведение, имеющее место в жизни ребенка одновременно со страхом наказания.





Страхи школьника возникают из–за комплекса разнообразных причин и составляют довольно сложную структуру, которая содержит в себе испорченное настроение, фобии, иногда – паника.



Выявлены причины школьных фобий, такие как плохие материальные условия жизни, недостаточной интеграции семьи в общество или ближайшее окружение, нездоровье родителей психического или физического плана, супружеские или семейные конфликты, отклонения в подходах к воспитанию детей.



Результатом этого становится пугливость детей и разноплановые трудности в школе. У детей, имеющих страхи, появляются вторичные проблемы–депрессии, нарастает социальная изоляция, подросток начинает отставать в учебе. Многие из них боятся, что одноклассники посчитают их прогульщиками, лентяями, больными.



У школьников могут случаться приступы паники- паническое расстройство, длящееся несколько минут. Начинающееся с мрачных предчувствий, страха или ужаса, это состояние сопровождается физическими симптомами: учащенным сердцебиением, головокружением, обмороками или удушьем. Иногда, вызванный каким–либо занятием или ситуацией, непрестанный и иррациональный страх- фобия представляются ребенку как несущий реальную угрозу. Человек, страдающий социальными фобиями, боится, что будет вести себя в незнакомом месте несуразно, и это вызовет смех или осуждение окружающих. Даже понимая нелогичность этого, он не может изменить свое поведение. Под давлением социофобий человек избегает мест скопления людей. Результатом является нарушение полезной деятельности. Страх оказаться под пристальным вниманием окружающих, быть отвергнутым ими мешает выглядеть так, как хочется, и тогда опасения начинают сбываться.



Социофобии особенно характерны для подросткового и юношеского возраста, так как молодые люди хотят быть значимым в глазах окружающих и стремятся к принятию сверстниками.



Также посттравматическое стрессовое расстройство, характеризующееся периодически повторяющимся переживанием травмирующих ребенка событий, на фоне низкой стрессоустойчивости имеет место в жизни детей этого возраста. При этом, стресс оказывает как положительное влияние (мобилизация), так и отрицательное (истощение).



Посттравматическое стрессовое расстройство является одним из видов тревожного состояния. Это тревожное состояние характеризуется периодически повторяющимся переживанием ярко предстающих в воспоминаниях травмирующих ребенка событий, (несчастный случай, свидетелем которого оказался; неудачная сдача экзамена, и т. д.) [24].



Vitaliy, [19.12.2023 22:55]

Мышечные зажимы – это остаточные явления напряжения, появившегося из- за отрицательных эмоций и нереализованных желаний. Накапливаясь, они создают так называемый «мышечный панцирь». Чтобы расслабиться и обрести душевное равновесие необходимо использовать специальные приемы.



Vitaliy, [13.01.2024 13:16]

Понятие агрессии многозначно (Берковиц, 2002; Реан, 2002, 2003а). В общем виде, агрессивными называются действия, умышленно направленные на причинение вреда кому-либо другому (или самому себе). По способу действия различают агрессию физическую и вербальную, активную и пассивную, прямую и косвенную, а по мотивации – враждебную (когда главной целью является причинение вреда жертве) и инструментальную (когда агрессия является не самоцелью, а только средством достижения каких-то других целей, например приобретения господства, власти и т. п.). В рамках косвенной агрессии выделяют вербальную агрессию (словесные оскорбления и причинение душевной травмы), социальную агрессию, направленную на причинение вреда социальному статусу и самоуважению жертвы, и реляционную (от англ. relation– отношение) агрессию – причинение вреда другому путем умышленного манипулирования и ухудшения его взаимоотношений с третьими лицами (например, сплетни). Кроме того, нужно различать агрессивность как индивидуальное свойство (одни люди агрессивнее других) и агрессию как специфический способ достижения целей и разрешения конфликтов.



Vitaliy, [13.01.2024 13:25]

С возрастом частота физической агрессии уменьшается. Ослабление физической агрессивности объясняется не столько внешним контролем, сколько усилением эмоционального самоконтроля. Этот процесс имеет свои психофизиологические предпосылки: созревание центров мозга, ответственных за самоконтроль, ослабляет спонтанную агрессию. Одновременно ребенок обретает способность отсрочить получение ожидаемого удовольствия, что делает его поведение более рациональным. Агрессивное поведение от этого не исчезает, но становится более дифференцированным и мотивационно сложным.



Кроме того, дети начинают предвидеть и принимать во внимание реакцию окружающих – родителей, учителей и сверстников.



При тестировании в школах США 491 ребенка с 3-го по 6-й класс подавляющее большинство детей (почти 80 % мальчиков и девочек) оказались неагрессивными, а у агрессивных детей различие между мальчиками и девочками обнаружилось не столько в уровне агрессивности, сколько в способах ее проявления: мальчики, желающие кому-то навредить, чаще прибегают к физической агрессии, стараются ударить, причинить боль, а девочки – к агрессии реляционной, пытаясь испортить своим врагам отношения с другими детьми (Crick, Grotpeter, 1995). Это соответствует старой теории, утверждающей, что у женщин, в отличие от открытой мужской агрессии, проявлением которой является гнев, чаще наблюдается скрытая враждебность. А поскольку реляционная агрессия менее заметна, чем физическая, девочки выглядят менее агрессивными, чем мальчики.



Более высокая агрессивность мальчиков может объясняться не только свойствами их эмоциональной реактивности, но и тем, что они отстают от девочек по способности выражать свои чувства и по умению улаживать конфликты путем переговоров.



При сравнении агрессивных и неагрессивных 9-11-летних школьников выяснилось, что девочки знают больше конструктивных способов разрешения конфликтов, чем мальчики, причем разница между агрессивными и неагрессивными девочками в этом отношении была больше, чем между мальчиками





Vitaliy, [13.01.2024 15:41]

Внутригрупповое неравенство и межгрупповое соперничество усугубляются макросоциальными факторами. В бедной и социально неблагополучной среде насилие – необходимое средство выживания. Формированию хронической агрессивности способствуют также неблагоприятные семейные условия: отсутствие материнского тепла, отрицательная оценка ребенка родителями, завышенные или непоследовательные дисциплинарные требования и особенно телесные наказания. В частности, недавний метаанализ показал последовательную корреляцию между телесными наказаниями и агрессивным поведением ребенка



Vitaliy, [13.01.2024 15:42]

12-летний канадский лонгитюд (1 037 мальчиков из бедной среды изучали с детсадовского возраста) показал, что группу повышенного риска ранней включенности в девиантные группы составляют в первую очередь гиперактивные, бесстрашные и несклонные к просоциальным действиям мальчики из бедных районов и выросшие в неблагоприятной семейной среде



Vitaliy, [13.01.2024 15:48]

Многочисленные исследования показывают, что большинство детей, будь то дошкольники, младшие школьники или подростки, не любят агрессивных сверстников, считают их неприятными и предпочитают не общаться с ними (Реан, 2002, 2003а). Нелюбовь сопровождает их даже при переходе в другой коллектив. В одном исследовании психологи в течение шести недель наблюдали за общением группы переведенных из другой школы и ранее не знакомых мальчиков-четвероклассников, которые в прежней школе считались «отверженными». Теперь они получили новый старт, но уже на третьей неделе новые товарищи также отвергли большинство из них, потому что эти мальчики часто проявляли физическую и вербальную агрессию, затевали драки и т. п.



Vitaliy, [13.01.2024 17:34]

По данным П. А. Ковалева (Цит. по: Реан, 2003а), среди подростков с высоким социометрическим статусом («эмоциональные лидеры», которым сверстники оказывают предпочтение) 48 % составляют лица с уровнем агрессии выше среднего. Это способствует криминализации подростковой культуры и росту демонстративно-агрессивного поведения отдельных мальчиков. Кроме того, в подростковой среде появляется насилие, связанное с сексуальными и романтическими мотивами, которого раньше не было.



Vitaliy, [13.01.2024 17:37]

Соревновательность, иерархия и агрессивность присутствуют не только в мужском, но и в женском мире. Знаменитый антрополог Сара Хрди еще в 1981 г. показала, что поведение самок обезьян не менее эгоистично, соревновательно и ориентировано на господство, чем поведение самцов, и может быть не менее жестоким. Самки нарушают друг другу репродуктивные циклы, монополизируют ресурсы, подчиняют и сексуально манипулируют самцами и даже убивают чужих детенышей. Нет никаких оснований идеализировать и девочек. Хотя они уступают мальчикам в открытой физической агрессии, непрямая агрессия может быть не менее жестокой. С ослаблением гендерной поляризации мы все чаще видим воинственно агрессивных девочек.



Vitaliy, [19.01.2024 22:21]

Что выступало причиной школьной травли?



На первом месте внешний вид - 45,4%. На втором - успеваемость (слишком высокая или слишком низкая) - 14,4%. На третьем - материальное положение - 9,3%, на четвертом - национальность - 8,2%. Сегодня в целом эти данные подтверждаются и более серьезными исследованиями, которые также на первое место ставят материальное положение (внешний вид как частный случай), дискриминацию по признаку расы, языка, другой культуры.





Что предпринимали педагоги, когда они были детьми, чтобы совладать, справиться с буллингом?



22% респондентов давали сдачу, 14,4% жаловались родителям, 9,3% дружили с сильными ребятами. И при этом около 24% никак не реагировали, переживая ситуации буллинга наедине с самим собой. Особенно стоит отметить, что только 4% респондентов обращались за помощью к учителю! Сегодня ситуация не лучше в плане доверия учителю, и тому несколько причин, на наш взгляд.



1. Это бессмысленно, поскольку учителя, не отреагировав в свое время насилие над собой, продолжают его транслировать. У них есть на это отговорка типа «в наше время это тоже бывало, ничего страшного, все когда-нибудь проходит». К тому же, 24,7% респондентов отметили, что инициаторами буллинга выступили учителя.



2. Булли нравятся учителям - они уверены в себе, симпатичны, экстравертированы, лучше развиты физически, "исполнительны" - если их попросить в случае чего, они понимают, что ничего явно, "на глазах" делать не станут (ну а за глазами...).



3. Жертвы, напротив, интравертированы, неуверенны в себе, менее симпатичные и менее развитые физически, часто более дистанцированные от учителей.



4. Учителя зачастую просто не знают, что реально делать в этих ситуациях, поэтому делают вид, что ничего не происходит или они попросту ничего не видят.



5. Корпоративная культура школы часто не оставляет ни малейшей возможности учителю «выносить мусор из избы», «поднимать бурю в стакане» и пр.



Vitaliy, [21.01.2024 9:06]

В первые же дни решили сделать мне «облом». Несколько ребят о чем-то со мной заговорили, как бы между прочим. А один присел за моей спиной, пригнувшись. Кто-то должен был толкнуть или ударить меня в грудь, я бы перелетел через того, кто сзади. Ну и началась бы потеха. Не то чтобы они хотели до смерти меня избить, но потешились бы всласть. К счастью, один из ребят, мы с ним как-то понравились друг другу, показал мне глазами на того, кто был за спиной. И когда меня толкнули, я, прости меня Господи, ударил ногой назад, да так, что тот парень взвыл от боли. Больше со мной не "заигрывали"» (Давидсон, 2008. С. 49).

это выдержки из разных источников Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 17 бер, 2025 18:20, всього редагувалось 1 раз. Wirująświatła

Повідомлень: 28971 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2430 раз. Подякували: 3424 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 бер, 2025 18:18 Re: Психологія та інші цікавинки Ти віталя чи на приколах, чи хз.. Hotab Повідомлень: 14448 З нами з: 15.02.09 Подякував: 384 раз. Подякували: 2329 раз. Профіль 1 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 бер, 2025 18:22 Hotab написав: Ти віталя чи на приколах, чи хз.. Ти віталя чи на приколах, чи хз..

Вы сейчас занимаетесь буллингом. Вы сейчас занимаетесь буллингом. Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 7864 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6409 раз. Подякували: 21419 раз. Профіль 129 82 38 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 бер, 2025 18:33 Сибарит написав: Hotab написав: Ти віталя чи на приколах, чи хз.. Ти віталя чи на приколах, чи хз..

Вы сейчас занимаетесь буллингом. Вы сейчас занимаетесь буллингом.



Hotab Повідомлень: 14448 З нами з: 15.02.09 Подякував: 384 раз. Подякували: 2329 раз. Профіль 1 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 бер, 2025 20:31 Wirująświatła

Повідомлень: 28971 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2430 раз. Подякували: 3424 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 бер, 2025 22:12 Hotab Повідомлень: 14448 З нами з: 15.02.09 Подякував: 384 раз. Подякували: 2329 раз. Профіль 1 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 бер, 2025 22:31 Hotab посмотри водос про Рембрандта. я массу удовольствия получил. тихий голос за кадром и полотна, полотна. Когда впервые увидел одну из его работ в оригинале подофигел, от яркости и реалистичности. Казалось передо мной открытка огромного размера. Wirująświatła

Повідомлень: 28971 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2430 раз. Подякували: 3424 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата #<1234 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостейМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Психологія грошей: з чого все починається.

pensionerija » Пон 05 жов, 2015 22:06 2 3540

pensionerija Чет 29 жов, 2015 20:34