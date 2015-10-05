Люди не машины.
Реакции разные.
И "трудность" бывает разная. Не обязательно приводящая к дракам, хулиганке и пр.
P.s. А зачем такие длинные цитаты на целую страницу?
Это буллинг или что?
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Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
Додано: Вів 18 бер, 2025 01:16
Люди не машины.
Реакции разные.
И "трудность" бывает разная. Не обязательно приводящая к дракам, хулиганке и пр.
P.s. А зачем такие длинные цитаты на целую страницу?
Это буллинг или что?
|