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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<12345
Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 01:16

  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:Но "трудный возраст", мне кажется, больше из-за перестройки организма, "гормональной бури". Всегда было, что парубки бесились
это устаревшая точка зрения. Гормональная перестройка у всех, а "трудных" 5-10%.
.......
Люди не машины.
Реакции разные.
И "трудность" бывает разная. Не обязательно приводящая к дракам, хулиганке и пр.

P.s. А зачем такие длинные цитаты на целую страницу?
Это буллинг или что?
ЛАД
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