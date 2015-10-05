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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<12345
Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 01:16

  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:Но "трудный возраст", мне кажется, больше из-за перестройки организма, "гормональной бури". Всегда было, что парубки бесились
это устаревшая точка зрения. Гормональная перестройка у всех, а "трудных" 5-10%.
.......
Люди не машины.
Реакции разные.
И "трудность" бывает разная. Не обязательно приводящая к дракам, хулиганке и пр.

P.s. А зачем такие длинные цитаты на целую страницу?
Это буллинг или что?
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Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 05:46

  ЛАД написав:P.s. А зачем такие длинные цитаты на целую страницу?
Это буллинг или что?

1. лень было выбирать фрагменты
2. многим неудобно читать с телефона сайты и pdf файлы, иначе можно было бы дать 5-10 ссылок
3. буллинг - относительно простая тема и в этой длинной цитате представлено как минимум 5-8 точек зрения. допустим от себя мне добавить уже нечего.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 06:04

  ЛАД написав:И "трудность" бывает разная. Не обязательно приводящая к дракам, хулиганке и пр.
в широком смысле вариантов девиаций очень много, и попытки их систематизировать приводят к толстым книгам. Комичность ситуации в том, что выраженность и специфика девиаций отличается от эпохи к эпохе. Если ранее основным признаком шизофрении был кататонический ступор, в наше время такое явление крайне редко. Как и религиозные сверхидеи (мессионерство, пророчество конца света). То есть написанные 40-50 лет назад учебники можно сдавать в утиль. В 50-90х "трудный подросток" был прежде всего хулиган и драчун, на сегодня это редкое явление, как правило связанное с ментальными нарушениями или педагогической запущенностью..


Что касается подросткового возраста, специфическая трудность одна - протестное поведение. Оно имеет разные формы от конфликтности до нежелания выполнять различные требования и обязанности, соответствовать ожиданиям взрослым, противопоставление им своих хотелок (что для детей 0-12л неспецифично) и т.д.

Спектр протестного поведения широкий, но это варианты нормы (пока оно не переходит в раннюю половую жизнь, наркоманию или суицид). С взрослением протестное поведение сходит на нет, поэтому его считают "базовым" фактором подросткового возраста, вызывающим "трудности" (конечно не у всех).

Если взять те же депрессии, которые почти не встречаются у детей и массово встречаются у подростков, подростковой специфичности у них нет. Депрессия может сопровождать человека всю жизнь. Поэтому к "подростковым трудностям" ее не относят, она идёт отдельно.

То же касается патологических влечений, лживости, сверхценных интересов, повышенной возбудимости и прочих явлений (список длинный). Они могут быть в наличии у подростка, делая его "трудным", но с такой же вероятностью они присущи и взрослым людям.
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