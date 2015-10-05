Люди не машины.
Реакции разные.
И "трудность" бывает разная. Не обязательно приводящая к дракам, хулиганке и пр.
P.s. А зачем такие длинные цитаты на целую страницу?
Это буллинг или что?
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Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
Додано: Вів 18 бер, 2025 01:16
Люди не машины.
Реакции разные.
И "трудность" бывает разная. Не обязательно приводящая к дракам, хулиганке и пр.
P.s. А зачем такие длинные цитаты на целую страницу?
Это буллинг или что?
Додано: Вів 18 бер, 2025 05:46
1. лень было выбирать фрагменты
2. многим неудобно читать с телефона сайты и pdf файлы, иначе можно было бы дать 5-10 ссылок
3. буллинг - относительно простая тема и в этой длинной цитате представлено как минимум 5-8 точек зрения. допустим от себя мне добавить уже нечего.
Додано: Вів 18 бер, 2025 06:04
в широком смысле вариантов девиаций очень много, и попытки их систематизировать приводят к толстым книгам. Комичность ситуации в том, что выраженность и специфика девиаций отличается от эпохи к эпохе. Если ранее основным признаком шизофрении был кататонический ступор, в наше время такое явление крайне редко. Как и религиозные сверхидеи (мессионерство, пророчество конца света). То есть написанные 40-50 лет назад учебники можно сдавать в утиль. В 50-90х "трудный подросток" был прежде всего хулиган и драчун, на сегодня это редкое явление, как правило связанное с ментальными нарушениями или педагогической запущенностью..
Что касается подросткового возраста, специфическая трудность одна - протестное поведение. Оно имеет разные формы от конфликтности до нежелания выполнять различные требования и обязанности, соответствовать ожиданиям взрослым, противопоставление им своих хотелок (что для детей 0-12л неспецифично) и т.д.
Спектр протестного поведения широкий, но это варианты нормы (пока оно не переходит в раннюю половую жизнь, наркоманию или суицид). С взрослением протестное поведение сходит на нет, поэтому его считают "базовым" фактором подросткового возраста, вызывающим "трудности" (конечно не у всех).
Если взять те же депрессии, которые почти не встречаются у детей и массово встречаются у подростков, подростковой специфичности у них нет. Депрессия может сопровождать человека всю жизнь. Поэтому к "подростковым трудностям" ее не относят, она идёт отдельно.
То же касается патологических влечений, лживости, сверхценных интересов, повышенной возбудимости и прочих явлений (список длинный). Они могут быть в наличии у подростка, делая его "трудным", но с такой же вероятностью они присущи и взрослым людям.
Додано: Вів 18 бер, 2025 08:40
Я кажется, понял, откуда у нас столь глубокое непонимание.
Мы с Вами оперируем термином "трудный возраст", который подразумевает трудности самого подростка с потенциальной возможностью выхода за пределы социальной нормы.
То ли мы используем слишком бытовой термин, то ли такой подход безнадежно устарел. Во всяком случае, профессиональный психолог немедленно заменил термин "трудный возраст" термином "трудный подросток", что в корне изменило смысл дискуссии.
Похоже, основной подход современной психологии заключается в том, что проблемы человека вообще никому не интересны, пока его поведение соответствует общепринятым нормам.
Додано: Вів 18 бер, 2025 10:59
Если мы говорим о детях ответственность за решение их проблем лежит на родителях. Так устроено общество, без согласия родителей нельзя ничего. Психолог может видеть какую то проблему и сообщить, но если мама скажет вы всё придумали так оно и будет. Так шо не мамам пенять на зеркало что проблемы ее ребенка после 16 лет уже никому не интересны.
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