Додано: Вів 18 бер, 2025 06:04

ЛАД написав: И "трудность" бывает разная. Не обязательно приводящая к дракам, хулиганке и пр. И "трудность" бывает разная. Не обязательно приводящая к дракам, хулиганке и пр.

в широком смысле вариантов девиаций очень много, и попытки их систематизировать приводят к толстым книгам. Комичность ситуации в том, что выраженность и специфика девиаций отличается от эпохи к эпохе. Если ранее основным признаком шизофрении был кататонический ступор, в наше время такое явление крайне редко. Как и религиозные сверхидеи (мессионерство, пророчество конца света). То есть написанные 40-50 лет назад учебники можно сдавать в утиль. В 50-90х "трудный подросток" был прежде всего хулиган и драчун, на сегодня это редкое явление, как правило связанное с ментальными нарушениями или педагогической запущенностью..Что касается подросткового возраста, специфическая трудность одна - протестное поведение. Оно имеет разные формы от конфликтности до нежелания выполнять различные требования и обязанности, соответствовать ожиданиям взрослым, противопоставление им своих хотелок (что для детей 0-12л неспецифично) и т.д.Спектр протестного поведения широкий, но это варианты нормы (пока оно не переходит в раннюю половую жизнь, наркоманию или суицид). С взрослением протестное поведение сходит на нет, поэтому его считают "базовым" фактором подросткового возраста, вызывающим "трудности" (конечно не у всех).Если взять те же депрессии, которые почти не встречаются у детей и массово встречаются у подростков, подростковой специфичности у них нет. Депрессия может сопровождать человека всю жизнь. Поэтому к "подростковым трудностям" ее не относят, она идёт отдельно.То же касается патологических влечений, лживости, сверхценных интересов, повышенной возбудимости и прочих явлений (список длинный). Они могут быть в наличии у подростка, делая его "трудным", но с такой же вероятностью они присущи и взрослым людям.