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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<12345
Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 01:16

  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:Но "трудный возраст", мне кажется, больше из-за перестройки организма, "гормональной бури". Всегда было, что парубки бесились
это устаревшая точка зрения. Гормональная перестройка у всех, а "трудных" 5-10%.
.......
Люди не машины.
Реакции разные.
И "трудность" бывает разная. Не обязательно приводящая к дракам, хулиганке и пр.

P.s. А зачем такие длинные цитаты на целую страницу?
Это буллинг или что?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 05:46

  ЛАД написав:P.s. А зачем такие длинные цитаты на целую страницу?
Это буллинг или что?

1. лень было выбирать фрагменты
2. многим неудобно читать с телефона сайты и pdf файлы, иначе можно было бы дать 5-10 ссылок
3. буллинг - относительно простая тема и в этой длинной цитате представлено как минимум 5-8 точек зрения. допустим от себя мне добавить уже нечего.
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Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 06:04

  ЛАД написав:И "трудность" бывает разная. Не обязательно приводящая к дракам, хулиганке и пр.
в широком смысле вариантов девиаций очень много, и попытки их систематизировать приводят к толстым книгам. Комичность ситуации в том, что выраженность и специфика девиаций отличается от эпохи к эпохе. Если ранее основным признаком шизофрении был кататонический ступор, в наше время такое явление крайне редко. Как и религиозные сверхидеи (мессионерство, пророчество конца света). То есть написанные 40-50 лет назад учебники можно сдавать в утиль. В 50-90х "трудный подросток" был прежде всего хулиган и драчун, на сегодня это редкое явление, как правило связанное с ментальными нарушениями или педагогической запущенностью..


Что касается подросткового возраста, специфическая трудность одна - протестное поведение. Оно имеет разные формы от конфликтности до нежелания выполнять различные требования и обязанности, соответствовать ожиданиям взрослым, противопоставление им своих хотелок (что для детей 0-12л неспецифично) и т.д.

Спектр протестного поведения широкий, но это варианты нормы (пока оно не переходит в раннюю половую жизнь, наркоманию или суицид). С взрослением протестное поведение сходит на нет, поэтому его считают "базовым" фактором подросткового возраста, вызывающим "трудности" (конечно не у всех).

Если взять те же депрессии, которые почти не встречаются у детей и массово встречаются у подростков, подростковой специфичности у них нет. Депрессия может сопровождать человека всю жизнь. Поэтому к "подростковым трудностям" ее не относят, она идёт отдельно.

То же касается патологических влечений, лживости, сверхценных интересов, повышенной возбудимости и прочих явлений (список длинный). Они могут быть в наличии у подростка, делая его "трудным", но с такой же вероятностью они присущи и взрослым людям.
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Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 08:40

  ЛАД написав: Люди не машины.
Реакции разные.
И "трудность" бывает разная. Не обязательно приводящая к дракам, хулиганке и пр.

Я кажется, понял, откуда у нас столь глубокое непонимание.
Мы с Вами оперируем термином "трудный возраст", который подразумевает трудности самого подростка с потенциальной возможностью выхода за пределы социальной нормы.
То ли мы используем слишком бытовой термин, то ли такой подход безнадежно устарел. Во всяком случае, профессиональный психолог немедленно заменил термин "трудный возраст" термином "трудный подросток", что в корне изменило смысл дискуссии.
Похоже, основной подход современной психологии заключается в том, что проблемы человека вообще никому не интересны, пока его поведение соответствует общепринятым нормам.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 10:59

  Сибарит написав:Похоже, основной подход современной психологии заключается в том, что проблемы человека вообще никому не интересны, пока его поведение соответствует общепринятым нормам.
Если мы говорим о детях ответственность за решение их проблем лежит на родителях. Так устроено общество, без согласия родителей нельзя ничего. Психолог может видеть какую то проблему и сообщить, но если мама скажет вы всё придумали так оно и будет. Так шо не мамам пенять на зеркало что проблемы ее ребенка после 16 лет уже никому не интересны.
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Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 13:05

  Сибарит написав:
  ЛАД написав: Люди не машины.
Реакции разные.
И "трудность" бывает разная. Не обязательно приводящая к дракам, хулиганке и пр.

Я кажется, понял, откуда у нас столь глубокое непонимание.
Мы с Вами оперируем термином "трудный возраст", который подразумевает трудности самого подростка с потенциальной возможностью выхода за пределы социальной нормы.
То ли мы используем слишком бытовой термин, то ли такой подход безнадежно устарел. Во всяком случае, профессиональный психолог немедленно заменил термин "трудный возраст" термином "трудный подросток", что в корне изменило смысл дискуссии.
Похоже, основной подход современной психологии заключается в том, что проблемы человека вообще никому не интересны, пока его поведение соответствует общепринятым нормам.

Но профессиональный психолог тут же пишет:
Что касается подросткового возраста, специфическая трудность одна - протестное поведение. Оно имеет разные формы от конфликтности до нежелания выполнять различные требования и обязанности, соответствовать ожиданиям взрослым, противопоставление им своих хотелок (что для детей 0-12л неспецифично) и т.д.

Спектр протестного поведения широкий, но это варианты нормы (пока оно не переходит в раннюю половую жизнь, наркоманию или суицид). С взрослением протестное поведение сходит на нет, поэтому его считают "базовым" фактором подросткового возраста, вызывающим "трудности" (конечно не у всех). сходит на нет, поэтому его считают "базовым" фактором подросткового возраста, вызывающим "трудности" (конечно не у всех).
Т.е., если я правильно понимаю, именно о том, о чём мы и говорим.
Хотя я не относил бы раннюю половую жизнь к отклонениям от нормы. Это просто обусловлено значительным разрывом, образовавшемся в современном обществе, между физическим (особенно половым) и социальным созреванием. Когда-то и половое созревание наступало позже, и социальное раньше. Браки заключались значительно раньше, в детском возрасте по нынешним понятиям. И человек считался взрослым значительно раньше, чем сегодня.
Как по мне, протестное поведение и есть основная характеристика и причина "трудности" подростка. А драки, хулиганство или другие проявления этого протеста это уже следствие. Эти проявления (их вид) зависят от воспитания, окружения и др. причин. Но основа всего этого - протестное поведение, которое, думаю, всё же сильно связано с перестройкой организма. Гормональные изменения достаточно кардинальные.
Так же, как поведение гусеницы и бабочки явно отличаются очень сильно. Но у гусеницы это происходит через стадию куколки, которая лежит себе тихо-спокойно. Подросток та же куколка, но вот о "тихо-спокойно" говорить не приходится. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 13:23

  ЛАД написав:Но основа всего этого - протестное поведение, которое, думаю, всё же сильно связано с перестройкой организма. Гормональные изменения достаточно кардинальные.
одну ремарку можно? Гормональные изменения существуют миллионы лет, а протестное поведение может 100-150. Так что связи никакой. протестное поведение как и ранняя половая жизнь явление социальное. Если 300 лет назад подросток в 13 уже работал, в теории мог содержать семью и не имел "детских табу" (табак алкоголь) о каком протесте речь? Не помню в каком фильме подросток 12-13 лет бухает с мужиками в кабаке. Хз насколько это было распространено, но точно не осуждалось. Современная цензура забанила бы этот фильм. И вообще все фильмы где дети курят.

Протест появился как реакция что общество затянуло детство до 18 (а иногда и до 21-22 лет). Юноша видит в зеркале мужчину, а мама требует послушания и по детски контролирует каждый шаг. Какая 1я реакция? протест.

Больше того, у современного подростка гораздо меньше свобод, чем 50-100 лет назад. Он полностью зарегулирован. Благодаря гаджетам мамы контролируют каждый шаг, даже читают личные переписки. То есть пукнуть нельзя незамечено. Это катастрофически снижает IQ. зачем думать, когда за тебя всё решили?
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 13:40

Умер парень, которого ударило током на крыше электрички
https://t.me/oko18_channel/15754

не хочу ковырять причины почему это произошло, малого не вернуть. интересны коменты под этой новостью. люди воспринимают чужую смерть как пропущенный мяч в ворота противника, то ли издеваются, то ли злорадствуют. нет даже элементарного соболезнования.

один из
Я смотрю смайлы и понимаю что нам как человечеству пизда . Мы прогнили как общество . У многих нету ни сожаления ни сострадания . Ребенок погиб а они улыбаются. Вы и ваши дети должны ощутить всю ту боль которую испытывают родители этого ребенка . Может тогда вы переосмыслите свою никчемную жизнь
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 14:11

Re: Психологія та інші цікавинки

Wirująświatła написав:
Умер парень, которого ударило током на крыше электрички
https://t.me/oko18_channel/15754

не хочу ковырять причины почему это произошло, малого не вернуть. интересны коменты под этой новостью. люди воспринимают чужую смерть как пропущенный мяч в ворота противника, то ли издеваются, то ли злорадствуют. нет даже элементарного соболезнования.

один из
Я смотрю смайлы и понимаю что нам как человечеству пизда . Мы прогнили как общество . У многих нету ни сожаления ни сострадания . Ребенок погиб а они улыбаются. Вы и ваши дети должны ощутить всю ту боль которую испытывают родители этого ребенка . Может тогда вы переосмыслите свою никчемную жизнь
Ця культура "зацеперів" існує багато років, і щороку хтось та гине. Нещасним випадком це складно назвати, я б скоріше назвав - небезпечні підліткові дурощі.
І нічого насправді нового немає в різних реакціях, включаючи зловтіху. Суспільство таке як є, і ніколи не було ідеальним з рожевими поні. Просто зараз з проникненням соцмереж це більш показово.
Тож коментар що ви навели такий самий дурний як і інші)
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 14:19

  Faceless написав:Тож коментар що ви навели такий самий дурний як і інші)
нет не дурной. нейронные связи должны формироваться естественным путём, но в силу каких-то причин естественный путь у этого конкретногого подростка не сработал. Комент о том у кого не формируются нейронные связи естественным путём, будет испытывать все прелести "альтернативного пути" на себе. Ранее я выкладывал видео где подросток бьётся на крыше вагона в конвульсиях, а толпа любопытных на это смотрит и снимает на смартфоны.
Wirująświatła
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