Люди не машины.
Реакции разные.
И "трудность" бывает разная. Не обязательно приводящая к дракам, хулиганке и пр.
P.s. А зачем такие длинные цитаты на целую страницу?
Это буллинг или что?
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Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
Додано: Вів 18 бер, 2025 01:16
Люди не машины.
Реакции разные.
И "трудность" бывает разная. Не обязательно приводящая к дракам, хулиганке и пр.
P.s. А зачем такие длинные цитаты на целую страницу?
Это буллинг или что?
Додано: Вів 18 бер, 2025 05:46
1. лень было выбирать фрагменты
2. многим неудобно читать с телефона сайты и pdf файлы, иначе можно было бы дать 5-10 ссылок
3. буллинг - относительно простая тема и в этой длинной цитате представлено как минимум 5-8 точек зрения. допустим от себя мне добавить уже нечего.
Додано: Вів 18 бер, 2025 06:04
в широком смысле вариантов девиаций очень много, и попытки их систематизировать приводят к толстым книгам. Комичность ситуации в том, что выраженность и специфика девиаций отличается от эпохи к эпохе. Если ранее основным признаком шизофрении был кататонический ступор, в наше время такое явление крайне редко. Как и религиозные сверхидеи (мессионерство, пророчество конца света). То есть написанные 40-50 лет назад учебники можно сдавать в утиль. В 50-90х "трудный подросток" был прежде всего хулиган и драчун, на сегодня это редкое явление, как правило связанное с ментальными нарушениями или педагогической запущенностью..
Что касается подросткового возраста, специфическая трудность одна - протестное поведение. Оно имеет разные формы от конфликтности до нежелания выполнять различные требования и обязанности, соответствовать ожиданиям взрослым, противопоставление им своих хотелок (что для детей 0-12л неспецифично) и т.д.
Спектр протестного поведения широкий, но это варианты нормы (пока оно не переходит в раннюю половую жизнь, наркоманию или суицид). С взрослением протестное поведение сходит на нет, поэтому его считают "базовым" фактором подросткового возраста, вызывающим "трудности" (конечно не у всех).
Если взять те же депрессии, которые почти не встречаются у детей и массово встречаются у подростков, подростковой специфичности у них нет. Депрессия может сопровождать человека всю жизнь. Поэтому к "подростковым трудностям" ее не относят, она идёт отдельно.
То же касается патологических влечений, лживости, сверхценных интересов, повышенной возбудимости и прочих явлений (список длинный). Они могут быть в наличии у подростка, делая его "трудным", но с такой же вероятностью они присущи и взрослым людям.
Додано: Вів 18 бер, 2025 08:40
Я кажется, понял, откуда у нас столь глубокое непонимание.
Мы с Вами оперируем термином "трудный возраст", который подразумевает трудности самого подростка с потенциальной возможностью выхода за пределы социальной нормы.
То ли мы используем слишком бытовой термин, то ли такой подход безнадежно устарел. Во всяком случае, профессиональный психолог немедленно заменил термин "трудный возраст" термином "трудный подросток", что в корне изменило смысл дискуссии.
Похоже, основной подход современной психологии заключается в том, что проблемы человека вообще никому не интересны, пока его поведение соответствует общепринятым нормам.
Додано: Вів 18 бер, 2025 10:59
Если мы говорим о детях ответственность за решение их проблем лежит на родителях. Так устроено общество, без согласия родителей нельзя ничего. Психолог может видеть какую то проблему и сообщить, но если мама скажет вы всё придумали так оно и будет. Так шо не мамам пенять на зеркало что проблемы ее ребенка после 16 лет уже никому не интересны.
Додано: Вів 18 бер, 2025 13:05
Но профессиональный психолог тут же пишет:
Т.е., если я правильно понимаю, именно о том, о чём мы и говорим.
Хотя я не относил бы раннюю половую жизнь к отклонениям от нормы. Это просто обусловлено значительным разрывом, образовавшемся в современном обществе, между физическим (особенно половым) и социальным созреванием. Когда-то и половое созревание наступало позже, и социальное раньше. Браки заключались значительно раньше, в детском возрасте по нынешним понятиям. И человек считался взрослым значительно раньше, чем сегодня.
Как по мне, протестное поведение и есть основная характеристика и причина "трудности" подростка. А драки, хулиганство или другие проявления этого протеста это уже следствие. Эти проявления (их вид) зависят от воспитания, окружения и др. причин. Но основа всего этого - протестное поведение, которое, думаю, всё же сильно связано с перестройкой организма. Гормональные изменения достаточно кардинальные.
Так же, как поведение гусеницы и бабочки явно отличаются очень сильно. Но у гусеницы это происходит через стадию куколки, которая лежит себе тихо-спокойно. Подросток та же куколка, но вот о "тихо-спокойно" говорить не приходится.
Додано: Вів 18 бер, 2025 13:23
одну ремарку можно? Гормональные изменения существуют миллионы лет, а протестное поведение может 100-150. Так что связи никакой. протестное поведение как и ранняя половая жизнь явление социальное. Если 300 лет назад подросток в 13 уже работал, в теории мог содержать семью и не имел "детских табу" (табак алкоголь) о каком протесте речь? Не помню в каком фильме подросток 12-13 лет бухает с мужиками в кабаке. Хз насколько это было распространено, но точно не осуждалось. Современная цензура забанила бы этот фильм. И вообще все фильмы где дети курят.
Протест появился как реакция что общество затянуло детство до 18 (а иногда и до 21-22 лет). Юноша видит в зеркале мужчину, а мама требует послушания и по детски контролирует каждый шаг. Какая 1я реакция? протест.
Больше того, у современного подростка гораздо меньше свобод, чем 50-100 лет назад. Он полностью зарегулирован. Благодаря гаджетам мамы контролируют каждый шаг, даже читают личные переписки. То есть пукнуть нельзя незамечено. Это катастрофически снижает IQ. зачем думать, когда за тебя всё решили?
Додано: Вів 18 бер, 2025 13:40
не хочу ковырять причины почему это произошло, малого не вернуть. интересны коменты под этой новостью. люди воспринимают чужую смерть как пропущенный мяч в ворота противника, то ли издеваются, то ли злорадствуют. нет даже элементарного соболезнования.
один из
Додано: Вів 18 бер, 2025 14:11
Re: Психологія та інші цікавинки
Ця культура "зацеперів" існує багато років, і щороку хтось та гине. Нещасним випадком це складно назвати, я б скоріше назвав - небезпечні підліткові дурощі.
І нічого насправді нового немає в різних реакціях, включаючи зловтіху. Суспільство таке як є, і ніколи не було ідеальним з рожевими поні. Просто зараз з проникненням соцмереж це більш показово.
Тож коментар що ви навели такий самий дурний як і інші)
Додано: Вів 18 бер, 2025 14:19
нет не дурной. нейронные связи должны формироваться естественным путём, не обязательно резать вену чтобы понять что это опасно для жизни.
но в силу каких-то причин естественный путь у этого конкретногого подростка не сработал. Комент о том у кого не формируются нейронные связи естественным путём, будет испытывать все прелести "альтернативного пути" на себе. Ранее я выкладывал видео где подросток бьётся на крыше вагона в конвульсиях, а толпа любопытных на это смотрит и снимает на смартфоны. Мне бы и в голову не пришло снимать чью то смерть на видео. Зачем? чтобы набрать просмотры в тик токе или самому получить наслаждение? Это полная подмена общечеловеческих ценностей на лайки и репосты.
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