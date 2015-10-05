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Психологія та інші цікавинки
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Додано: Вів 18 бер, 2025 14:43
"Мне бы и в голову не пришло снимать чью то смерть на видео."
Не пам'ятаю звідки, але читав (чув) розповідь людини, епізод, який мав відношення до обрання супутника життя. Дивилися телевізор, показували якість спортивні змагання. Невдачі, падіння зазвичай повторювали з різних ракурсів. От людина просто відвертала зір від такого. А інша людина це побачила і щось зрозуміла.
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Додано: Вів 18 бер, 2025 14:43
flyman написав:
кажуть, що якщо ШІ "годувати даними" згенерованим ШІ, то ШІ "тупішає").
То є анікдот на цю тему: Доярку запитують:
- Скільки твоя корова може дати молока?
- 15 літрів.
- А 20 може?
- Може.
- А 25?
- Може.
- А 30 може?
- Ні.
- Чому ні?
- Тому що буде одна вода. ))))))
Тільки кроліки можуть їсти те, що з них виходить і при цьому їм добре. ))))
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Додано: Вів 18 бер, 2025 14:59
А, якщо по темі теми, то має значення, ЧИМ саме "годувати" мозок. Зараз "їжа" для мозку стала низькоякісною(більше не завжди краще). Якість інформації залежить не стільки від її кількості, скільки від того, наскільки вона структурована. Діти у школах не мають доступу до структурованного знання. Їх "годують" непотрібом, а потім дивуються, чому у них низьки когнітивні здібності.
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habibuban
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