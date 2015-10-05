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Психологія та інші цікавинки
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Додано: Вів 18 бер, 2025 14:43
"Мне бы и в голову не пришло снимать чью то смерть на видео."
Не пам'ятаю звідки, але читав (чув) розповідь людини, епізод, який мав відношення до обрання супутника життя. Дивилися телевізор, показували якість спортивні змагання. Невдачі, падіння зазвичай повторювали з різних ракурсів. От людина просто відвертала зір від такого. А інша людина це побачила і щось зрозуміла.
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Додано: Вів 18 бер, 2025 14:43
flyman написав:
кажуть, що якщо ШІ "годувати даними" згенерованим ШІ, то ШІ "тупішає").
То є анікдот на цю тему: Доярку запитують:
- Скільки твоя корова може дати молока?
- 15 літрів.
- А 20 може?
- Може.
- А 25?
- Може.
- А 30 може?
- Ні.
- Чому ні?
- Тому що буде одна вода. ))))))
Тільки кроліки можуть їсти те, що з них виходить і при цьому їм добре. ))))
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Додано: Вів 18 бер, 2025 14:59
А, якщо по темі теми, то має значення, ЧИМ саме "годувати" мозок. Зараз "їжа" для мозку стала низькоякісною(більше не завжди краще). Якість інформації залежить не стільки від її кількості, скільки від того, наскільки вона структурована. Діти у школах не мають доступу до структурованного знання. Їх "годують" непотрібом, а потім дивуються, чому у них низьки когнітивні здібності.
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Додано: Сер 19 бер, 2025 01:50
Wirująświatła написав: ЛАД написав:
Но основа всего этого - протестное поведение, которое, думаю, всё же сильно связано с перестройкой организма. Гормональные изменения достаточно кардинальные.
одну ремарку можно? Гормональные изменения существуют миллионы лет, а протестное поведение может 100-150
. Так что связи никакой. протестное поведение как и ранняя половая жизнь явление социальное. Если 300 лет назад подросток в 13 уже работал, в теории мог содержать семью и не имел "детских табу" (табак алкоголь) о каком протесте речь?
..........
Я бы не утверждал так уверенно.
Неохота искать цитаты, но попадались сетования ещё древних греков на "не такую" молодёжь.
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Додано: Сер 19 бер, 2025 02:01
ЛАД написав:
Неохота искать цитаты, но попадались сетования ещё древних греков на "не такую" молодёжь
по грекам мало ноль информации. Зато есть опыт взросления в тьмутаракане где в 13 пацаны уже пили/курили в открытую и работали наравне со взрослыми (заготовка дров, сена, огород, домашние животные). Из увиденного делаю выводы что так жили 100 и более лет назад.
Сами взрослые были заинтересованы чтобы подросток 13 лет уже все умел (нужна была помощь) поэтому и ради этого ему давали самые широкие права.
Например в мои 12-13 у меня был целый конь. Отчасти случайно под хомутом он не ходил, а ездить верхом дед уже не мог (отец работал летчиком в городе, конь ему был не нужен). При этом младшим братьям к коню подходить запрещалось. Как и к колодцу. Из соображений безопасности. То есть из детства минуя подростковый возраст в 12-13 сразу становились взрослыми. Пространства для "трудности" не возникало. Оно возникло когда когорту 13-18 оказалось нечем занять. Детьми быть они уже отказывались, а во взрослую жизнь их пока ещё не принимают.
Когда мне было 13 осенью того года я переехал в город и офигел от одноклассников которые мне казались недоразвитыми или отсталыми. В их возрасте я знал про взрослую жизнь в 10 раз больше, в т.ч. как заработать деньги, что сколько стоит, где что купить (бытовую информацию). Сколько стоит золото и бензин. По автомобилю многое знал (у папы было авто). Что можно перевозить заграницу и прочее.
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