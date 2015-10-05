Google AI solves 10-year problem in two daysРазработанному Google новому инструменту искусственного интеллекта потребовалось всего два дня, чтобы решить проблему, на решение которой ученым-людям потребовалось десятилетие.Прорыв был совершен исследователями из Имперского колледжа Лондона, которые тестировали новейшую модель искусственного интеллекта «совместного исследования» от Google на теме, которая озадачивала их на протяжении многих лет.После ввода короткой подсказки о том, как некоторые супербактерии приобретают устойчивость к антибиотикам, ученые получили несколько предложений от ИИ, включая один ответ, который, как они знали, был правильным.«Это фактически означало, что алгоритм мог рассматривать имеющиеся доказательства, анализировать возможности, задавать вопросы, планировать эксперименты и предлагать ту же самую гипотезу, к которой мы пришли за годы кропотливых научных исследований, но за гораздо меньшее время», — сказал профессор Хосе Пенадес из отделения инфекционных заболеваний Империала.«Такого рода платформа искусственного интеллекта «совместного учёного» пока находится на ранней стадии развития, но мы уже видим, какой потенциал она может дать толчок развитию науки».Доктор Тиагу Диас да Кошта, один из руководителей исследования, заявил, что инструмент искусственного интеллекта позволит ученым выявлять «экспериментальные тупики», которые отнимают драгоценное время и ресурсы.«Наши результаты показывают, что ИИ обладает потенциалом синтезировать все имеющиеся доказательства и направлять нас к наиболее важным вопросам и экспериментальным планам», — сказал он.«Если система будет работать так хорошо, как мы надеемся, это может изменить ситуацию, исключив «тупики» и фактически позволив нам двигаться вперед необычайными темпами».Новый инструмент ИИ не отменяет необходимости экспериментов, но исследователи полагают, что он поможет ускорить научные открытия, выдвигая наиболее вероятные гипотезы.Первые открытия, скорее всего, будут связаны с устойчивостью к противомикробным препаратам (УПП), которая в настоящее время является одной из самых серьезных проблем мирового здравоохранения из-за растущего уровня инфекций и смертей от так называемых супербактерий.«Мир сталкивается с многочисленными сложными проблемами — от пандемий до экологической устойчивости и продовольственной безопасности», — заявила профессор Мэри Райан из Имперского колледжа Лондона.«Для удовлетворения этих неотложных потребностей необходимо ускорить традиционные процессы НИОКР, а искусственный интеллект будет все больше поддерживать научные открытия и новаторские разработки.«Наши ученые — одни из самых талантливых в мире, с любопытством и нестандартным мышлением, необходимыми для использования технологий ИИ на благо общества. Начиная с новых направлений биомедицинских исследований и сея семена для большей научной эффективности — перспективы могут изменить правила игры».Результаты, которые еще предстоит рецензировать, подробно изложены в исследовании под названием «Искусственный интеллект отражает экспериментальную науку, раскрывая новый механизм передачи генов, имеющий решающее значение для эволюции бактерий», которое доступно на сервере препринтов bioRxiv.