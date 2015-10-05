"Мне бы и в голову не пришло снимать чью то смерть на видео."
Не пам'ятаю звідки, але читав (чув) розповідь людини, епізод, який мав відношення до обрання супутника життя. Дивилися телевізор, показували якість спортивні змагання. Невдачі, падіння зазвичай повторювали з різних ракурсів. От людина просто відвертала зір від такого. А інша людина це побачила і щось зрозуміла.
flyman написав:кажуть, що якщо ШІ "годувати даними" згенерованим ШІ, то ШІ "тупішає").
То є анікдот на цю тему: Доярку запитують: - Скільки твоя корова може дати молока? - 15 літрів. - А 20 може? - Може. - А 25? - Може. - А 30 може? - Ні. - Чому ні? - Тому що буде одна вода. )))))) Тільки кроліки можуть їсти те, що з них виходить і при цьому їм добре. ))))
А, якщо по темі теми, то має значення, ЧИМ саме "годувати" мозок. Зараз "їжа" для мозку стала низькоякісною(більше не завжди краще). Якість інформації залежить не стільки від її кількості, скільки від того, наскільки вона структурована. Діти у школах не мають доступу до структурованного знання. Їх "годують" непотрібом, а потім дивуються, чому у них низьки когнітивні здібності.
ЛАД написав:Но основа всего этого - протестное поведение, которое, думаю, всё же сильно связано с перестройкой организма. Гормональные изменения достаточно кардинальные.
одну ремарку можно? Гормональные изменения существуют миллионы лет, а протестное поведение может 100-150. Так что связи никакой. протестное поведение как и ранняя половая жизнь явление социальное. Если 300 лет назад подросток в 13 уже работал, в теории мог содержать семью и не имел "детских табу" (табак алкоголь) о каком протесте речь? ..........
Я бы не утверждал так уверенно. Неохота искать цитаты, но попадались сетования ещё древних греков на "не такую" молодёжь.
ЛАД написав:Неохота искать цитаты, но попадались сетования ещё древних греков на "не такую" молодёжь
по грекам мало ноль информации. Зато есть опыт взросления в тьмутаракане где в 13 пацаны уже пили/курили в открытую и работали наравне со взрослыми (заготовка дров, сена, огород, домашние животные). Из увиденного делаю выводы что так жили 100 и более лет назад.
Сами взрослые были заинтересованы чтобы подросток 13 лет уже все умел (нужна была помощь) поэтому и ради этого ему давали самые широкие права.
Например в мои 12-13 у меня был целый конь. Отчасти случайно под хомутом он не ходил, а ездить верхом дед уже не мог (отец работал летчиком в городе, конь ему был не нужен). При этом младшим братьям к коню подходить запрещалось. Как и к колодцу. Из соображений безопасности. То есть из детства минуя подростковый возраст в 12-13 сразу становились взрослыми. Пространства для "трудности" не возникало. Оно возникло когда когорту 13-18 оказалось нечем занять. Детьми быть они уже отказывались, а во взрослую жизнь их пока ещё не принимают.
Когда мне было 13 осенью того года я переехал в город и офигел от одноклассников которые мне казались недоразвитыми или отсталыми. В их возрасте я знал про взрослую жизнь в 10 раз больше, в т.ч. как заработать деньги, что сколько стоит, где что купить (бытовую информацию). Сколько стоит золото и бензин. По автомобилю многое знал (у папы было авто). Что можно перевозить заграницу и прочее.
Ниже приведён средний IQ по странам, обновлённый на 1 января 2025 года. Это исследование основано на данных 1,352,763 человек по всему миру, которые прошли один и тот же тест IQ на этом сайте в 2024 году. Страны, показанные на карте серым цветом, были исключены из-за недостаточного количества данных.
Средний IQ по странам, как правило, выше в Восточной Азии. Он близок к мировому среднему показателю в Европе, Западной Азии, Океании, Северной Америке и Северной Африке. Между тем, он, как правило, ниже среднего в Центральной и Южной Африке, а также в Латинской Америке.
Разработанному Google новому инструменту искусственного интеллекта потребовалось всего два дня, чтобы решить проблему, на решение которой ученым-людям потребовалось десятилетие.
Прорыв был совершен исследователями из Имперского колледжа Лондона, которые тестировали новейшую модель искусственного интеллекта «совместного исследования» от Google на теме, которая озадачивала их на протяжении многих лет.
После ввода короткой подсказки о том, как некоторые супербактерии приобретают устойчивость к антибиотикам, ученые получили несколько предложений от ИИ, включая один ответ, который, как они знали, был правильным.
«Это фактически означало, что алгоритм мог рассматривать имеющиеся доказательства, анализировать возможности, задавать вопросы, планировать эксперименты и предлагать ту же самую гипотезу, к которой мы пришли за годы кропотливых научных исследований, но за гораздо меньшее время», — сказал профессор Хосе Пенадес из отделения инфекционных заболеваний Империала.
«Такого рода платформа искусственного интеллекта «совместного учёного» пока находится на ранней стадии развития, но мы уже видим, какой потенциал она может дать толчок развитию науки».
Доктор Тиагу Диас да Кошта, один из руководителей исследования, заявил, что инструмент искусственного интеллекта позволит ученым выявлять «экспериментальные тупики», которые отнимают драгоценное время и ресурсы.
«Наши результаты показывают, что ИИ обладает потенциалом синтезировать все имеющиеся доказательства и направлять нас к наиболее важным вопросам и экспериментальным планам», — сказал он.
«Если система будет работать так хорошо, как мы надеемся, это может изменить ситуацию, исключив «тупики» и фактически позволив нам двигаться вперед необычайными темпами».
Новый инструмент ИИ не отменяет необходимости экспериментов, но исследователи полагают, что он поможет ускорить научные открытия, выдвигая наиболее вероятные гипотезы.
Первые открытия, скорее всего, будут связаны с устойчивостью к противомикробным препаратам (УПП), которая в настоящее время является одной из самых серьезных проблем мирового здравоохранения из-за растущего уровня инфекций и смертей от так называемых супербактерий.
«Мир сталкивается с многочисленными сложными проблемами — от пандемий до экологической устойчивости и продовольственной безопасности», — заявила профессор Мэри Райан из Имперского колледжа Лондона.
«Для удовлетворения этих неотложных потребностей необходимо ускорить традиционные процессы НИОКР, а искусственный интеллект будет все больше поддерживать научные открытия и новаторские разработки.
«Наши ученые — одни из самых талантливых в мире, с любопытством и нестандартным мышлением, необходимыми для использования технологий ИИ на благо общества. Начиная с новых направлений биомедицинских исследований и сея семена для большей научной эффективности — перспективы могут изменить правила игры».
Результаты, которые еще предстоит рецензировать, подробно изложены в исследовании под названием «Искусственный интеллект отражает экспериментальную науку, раскрывая новый механизм передачи генов, имеющий решающее значение для эволюции бактерий», которое доступно на сервере препринтов bioRxiv.
Експеримент триватиме місяць і має показати, як технологія штучного інтелекту впливає на роботу журналістів і наше повсякденне життя, пояснив головний редактор газети.
«Це буде перша у світі щоденна газета в газетних кіосках, створена повністю за допомогою штучного інтелекту. Його використали для всього — для написання, заголовків, цитат, резюме. Іноді навіть для іронії», — сказав він.
У першому такому випуску на головній шпальті стаття про італійських трампістів, колонка під назвою «Путін: 10 зрад», у якій ідеться про «20 років порушених обіцянок, зірваних угод і зраджених слів» з боку Путіна.
The Guardian зазначає, що статті, які створив штучний інтелект, були чітко структуровані, написані зрозуміло і без граматичних помилок.