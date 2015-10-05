Додано: Сер 19 бер, 2025 18:12

152х237 пикселей

конечный результат разрешение 6568 х 10240

и ключевое по - topaz gigapixel ai

хочу показать как AI восстанавливает фото.с открытого источника берем случайную фотоисточник рандомный -исходное фотоначальное разрешениедля наглядности показываю все этапыостальные надо кликать для увеличенияретушью особо не заморачивался, потратив максимум 5минут, но при желании на это можно и полдня потратить.использованы такие сервисыдля первых 4х этапов. сервис интересный но работает только с лицом, если на фото человека есть одежда и фон они останутся какими и были. Черно/белыми, затертыми, не в фокусе. В моем случае сервису не понравилась прическа и он решил её заблюрить.для раскаски 5й этап (необязательный) сервис интересный тем, что имеет шкалу настройки эффектов и где-то с 40% начинает дорисовывать другие глаза/уши/губы. Выглядит забавно, но для семейных фото не подходит, скорее для розыгрышей. Может разрисовать рисованную картинку.для удаления заломов на фотобумаге 6й этап. работает очень просто, надо обозначить курсором дефект и его удалят. Если обозначить глаз - удалят глаз. Подход неинтеллектуальный хотя позиционируется как Ai. Работает топорно, но с моей задачей справился.вер. 4.4.3 для окончательного варианта (с разрешением 6568 х 10240). Собственно она и исправила основные огрехи предыдущих этапов, и можно было бы только ей ограничиться, но тогда не было бы наглядности. Данная программа работает, никуда ваши фото не отправляет. И ничего не дорисовывает. Лучше максимально подготовить фото перед использованием. Если нет полшеи, она её не дорисует.сразу отвечаю на вопрос почему не в фотошопе. Проделать такую работу надо иметь "набитую руку" и потретить какое то время . Здесь всё делает робот.