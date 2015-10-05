Нельзя же все темы на форуме называть одинаково 😁
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Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
Додано: Сер 19 бер, 2025 16:12
Додано: Сер 19 бер, 2025 16:15
Додано: Сер 19 бер, 2025 18:12
хочу показать как AI восстанавливает фото.
с открытого источника берем случайную фото
источник рандомный -
исходное фото
начальное разрешение 152х237 пикселей
для наглядности показываю все этапы
остальные надо кликать для увеличения
конечный результат разрешение 6568 х 10240
ретушью особо не заморачивался, потратив максимум 5минут, но при желании на это можно и полдня потратить.
использованы такие сервисы
и ключевое по - topaz gigapixel ai вер. 4.4.3 для окончательного варианта (с разрешением 6568 х 10240). Собственно она и исправила основные огрехи предыдущих этапов, и можно было бы только ей ограничиться, но тогда не было бы наглядности. Данная программа работает без подключения к интернету, никуда ваши фото не отправляет. И ничего не дорисовывает. Лучше максимально подготовить фото перед использованием. Если нет полшеи, она её не дорисует.
сразу отвечаю на вопрос почему не в фотошопе. Проделать такую работу надо иметь "набитую руку" и потретить какое то время . Здесь всё делает робот.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 19 бер, 2025 19:40, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 19 бер, 2025 19:35
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