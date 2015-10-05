Wirująświatła написав:

ЛАД написав: Неохота искать цитаты, но попадались сетования ещё древних греков на "не такую" молодёжь Неохота искать цитаты, но попадались сетования ещё древних греков на "не такую" молодёжь

по грекам мало ноль информации. Зато есть опыт взросления в тьмутаракане где в 13 пацаны уже пили/курили в открытую и работали наравне со взрослыми (заготовка дров, сена, огород, домашние животные). Из увиденного делаю выводы что так жили 100 и более лет назад.Сами взрослые были заинтересованы чтобы подросток 13 лет уже все умел (нужна была помощь) поэтому и ради этого ему давали самые широкие права.Например в мои 12-13 у меня был целый конь. Отчасти случайно под хомутом он не ходил, а ездить верхом дед уже не мог (отец работал летчиком в городе, конь ему был не нужен). При этом младшим братьям к коню подходить запрещалось. Как и к колодцу. Из соображений безопасности. То есть из детства минуя подростковый возраст в 12-13 сразу становились взрослыми. Пространства для "трудности" не возникало. Оно возникло когда когорту 13-18 оказалось нечем занять. Детьми быть они уже отказывались, а во взрослую жизнь их пока ещё не принимают.Когда мне было 13 осенью того года я переехал в город и офигел от одноклассников которые мне казались недоразвитыми или отсталыми. В их возрасте я знал про взрослую жизнь в 10 раз больше, в т.ч. как заработать деньги, что сколько стоит, где что купить (бытовую информацию). Сколько стоит золото и бензин. По автомобилю многое знал (у папы было авто). Что можно перевозить заграницу и прочее.