Додано: Чет 20 бер, 2025 00:07

ЛАД написав: "Пространство для "трудности" может возникать не только из-за "ограничения прав", но и из неудовлетворённости/неприятия существующих порядков и прав. То, что они такие же, как у старших, не мешает неудовлетворённости ими. Молодёжи хочется изменений. "Пространство для "трудности" может возникать не только из-за "ограничения прав", но и из неудовлетворённости/неприятия существующих порядков и прав. То, что они такие же, как у старших, не мешает неудовлетворённости ими. Молодёжи хочется изменений.

ЛАД написав: Не допускаете, что вы тоже казались одноклассникам "недоразвитым или отсталым". Не допускаете, что вы тоже казались одноклассникам "недоразвитым или отсталым".

ЛАД написав: Но ваши знания, например, об огороде, заготовке сена, домашних животных в городе просто не нужны Но ваши знания, например, об огороде, заготовке сена, домашних животных в городе просто не нужны



http://dugward.ru/library/chatskiy/chat ... .html#tret Все направление разговора было довольно неожиданно. Этот мальчик плохо жил в Москве: одна низкая и темная комната в полуподвале, где живет вся семья; отец — сапожник, работает по мелкой починке; сын рано кончил городскую школу, к 11 годам, и с тех пор живет без дела и учения, дожидаясь 15 лет, когда можно поступить в мастерскую. Он всегда был в дурной компании, скверно бранился и часто пускал в ход кулаки. В жизненных делах отличался скептицизмом, но был большим любителем приключений, сказок и страшных рассказов. Он так мало высказывался, так был мало искренен, что подойти к нему было очень трудно.

мы говорим о подростках? у них специфический бунт. Они не пытаются ломать политическую систему или иерархию общества. Слишком сложно да и не нужно это в том возрасте. Им нужно "быть как взрослый" (чаще всего как значимый взрослый) и уважение сверстников. Никаких политических требований, кроме случаев когда значимый взрослый - революционер или бунтарь. Здесь скорее копирование, чем понимание сути бунта. Поэтому протестное поведение решается относительно легко (если нет педагогической запущенности) - нужно давать больше свободы взамен на обещание не делать глупости. Перечень глупостей четко проговаривается, желательно по несколько раз. Подросток всё же больше ребенок и в свои 13 я не был взрослым от того что знал цену на золото. Учился так себе. А в вузе учился хорошо, потому что сам платил за обучение и требовал за свои деньги знаний, очень злился когда отменялись лекции или приходилось прогуливать.я казался им селюком) но это другая история. мы мирно сосуществовали, я делал вид что они не существуют, они делали вид что не существую я. Всех это устраивало. Потом в 9й класс слились "а" и "б" тогда ситуация поменялась. Я не был лидером, но одевался лучше всех и имел карманные деньги х10 больше чем другие ребята. Ни одна пьянка не обходилась без меня по финансовым причинам. Про селюка быстро забыли.это основной и решающий фактор который создал "подростковый возраст". До этого был ребёнок, а потом бац сразу взрослый.С переселением в города быть в 13 взрослым стало невозможно. Усложнились виды деятельности, колоть дрова/заготавливать сено стало не нужно. У общества возник вопрос чем занять подростков 13-16 до их 1й работы. В книге С.Т. Шацкий Бодрая жизнь есть пример бездельника который рано бросил школу (эпоха - нач 20века) а в подмастерья его пока еще не брали.полистайте интересная книга. там чёткая грань между "трудными" и обычными подростками. И как легко "трудные" "перевоспитывались" когда их всё устраивало.