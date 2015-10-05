исходное фото начальное разрешение 152х237 пикселей
для наглядности показываю все этапы остальные надо кликать для увеличения конечный результат разрешение 6568 х 10240 ретушью особо не заморачивался, потратив максимум 5минут, но при желании на это можно и полдня потратить.
использованы такие сервисы https://www..io/ru/image-upscaler/ для первых 4х этапов. сервис интересный но работает только с лицом, если на фото человека есть одежда и фон они останутся какими и были. Черно/белыми, затертыми, не в фокусе. В моем случае сервису не понравилась прическа и он решил её заблюрить.
https://colorize.cc/ для раскраски 5й этап (необязательный) сервис интересный тем, что имеет шкалу настройки эффектов и где-то с 40% начинает дорисовывать другие глаза/уши/губы. Выглядит забавно, но для семейных фото не подходит, скорее для розыгрышей. Может разрисовать рисованную картинку.
https://snapedit.app/ru/create для удаления заломов на фотобумаге 6й этап. работает очень просто, надо обозначить курсором дефект и его удалят. Если обозначить глаз - удалят глаз. Подход неинтеллектуальный хотя позиционируется как Ai. Работает топорно, но с моей задачей справился.
и ключевое по - topaz gigapixel ai вер. 4.4.3 для окончательного варианта (с разрешением 6568 х 10240). Собственно она и исправила основные огрехи предыдущих этапов, и можно было бы только ей ограничиться, но тогда не было бы наглядности. Данная программа работает без подключения к интернету, никуда ваши фото не отправляет. И ничего не дорисовывает. Лучше максимально подготовить фото перед использованием. Если нет полшеи, она её не дорисует.
сразу отвечаю на вопрос почему не в фотошопе. Проделать такую работу надо иметь "набитую руку" и потретить какое то время . Здесь всё делает робот.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 19 бер, 2025 21:55, всього редагувалось 2 разів.
ЛАД написав:Неохота искать цитаты, но попадались сетования ещё древних греков на "не такую" молодёжь
по грекам мало ноль информации. Зато есть опыт взросления в тьмутаракане где в 13 пацаны уже пили/курили в открытую и работали наравне со взрослыми (заготовка дров, сена, огород, домашние животные). Из увиденного делаю выводы что так жили 100 и более лет назад.
Сами взрослые были заинтересованы чтобы подросток 13 лет уже все умел (нужна была помощь) поэтому и ради этого ему давали самые широкие права.
Например в мои 12-13 у меня был целый конь. Отчасти случайно под хомутом он не ходил, а ездить верхом дед уже не мог (отец работал летчиком в городе, конь ему был не нужен). При этом младшим братьям к коню подходить запрещалось. Как и к колодцу. Из соображений безопасности. То есть из детства минуя подростковый возраст в 12-13 сразу становились взрослыми. Пространства для "трудности" не возникало. Оно возникло когда когорту 13-18 оказалось нечем занять. Детьми быть они уже отказывались, а во взрослую жизнь их пока ещё не принимают.
Когда мне было 13 осенью того года я переехал в город и офигел от одноклассников которые мне казались недоразвитыми или отсталыми. В их возрасте я знал про взрослую жизнь в 10 раз больше, в т.ч. как заработать деньги, что сколько стоит, где что купить (бытовую информацию). Сколько стоит золото и бензин. По автомобилю многое знал (у папы было авто). Что можно перевозить заграницу и прочее.
1. "Пространство для "трудности" может возникать не только из-за "ограничения прав", но и из неудовлетворённости/неприятия существующих порядков и прав. То, что они такие же, как у старших, не мешает неудовлетворённости ими. Молодёжи хочется изменений. 2. Вы знали больше о "взрослой жизни". Но ваши знания, например, об огороде, заготовке сена, домашних животных в городе просто не нужны. Цены на золото и бензин обычному человеку не особо нужны, если у него нет машины. А как со школьными знаниями? Скорее всего, были похуже. Не допускаете, что вы тоже казались одноклассникам "недоразвитым или отсталым". И из того, как жили 40 лет назад, не следует, что точно так же жили и 100, и 1000 лет назад.
ЛАД написав:"Пространство для "трудности" может возникать не только из-за "ограничения прав", но и из неудовлетворённости/неприятия существующих порядков и прав. То, что они такие же, как у старших, не мешает неудовлетворённости ими. Молодёжи хочется изменений.
мы говорим о подростках? у них специфический бунт. Они не пытаются ломать политическую систему или иерархию общества. Слишком сложно да и не нужно это в том возрасте. Им нужно "быть как взрослый" (чаще всего как значимый взрослый) и уважение сверстников. Никаких политических требований, кроме случаев когда значимый взрослый - революционер или бунтарь. Здесь скорее копирование, чем понимание сути бунта. Поэтому протестное поведение решается относительно легко (если нет педагогической запущенности) - нужно давать больше свободы взамен на обещание не делать глупости. Перечень глупостей четко проговаривается, желательно по несколько раз. Подросток всё же больше ребенок и в свои 13 я не был взрослым от того что знал цену на золото. Учился так себе. А в вузе учился хорошо, потому что сам платил за обучение и требовал за свои деньги знаний, очень злился когда отменялись лекции или приходилось прогуливать.
ЛАД написав:Не допускаете, что вы тоже казались одноклассникам "недоразвитым или отсталым".
я казался им селюком) но это другая история. мы мирно сосуществовали, я делал вид что они не существуют, они делали вид что не существую я. Всех это устраивало. Потом в 9й класс слились "а" и "б" тогда ситуация поменялась. Я не был лидером, но одевался лучше всех и имел карманные деньги х10 больше чем другие ребята. Ни одна пьянка не обходилась без меня по финансовым причинам. Про селюка быстро забыли.
ЛАД написав:Но ваши знания, например, об огороде, заготовке сена, домашних животных в городе просто не нужны
это основной и решающий фактор который создал "подростковый возраст". До этого был ребёнок, а потом бац сразу взрослый.
С переселением в города быть в 13 взрослым стало невозможно. Усложнились виды деятельности, колоть дрова/заготавливать сено стало не нужно. У общества возник вопрос чем занять подростков 13-16 до их 1й работы. В книге С.Т. Шацкий Бодрая жизнь есть пример бездельника который рано бросил школу (эпоха - нач 20века) а в подмастерья его пока еще не брали.
Все направление разговора было довольно неожиданно. Этот мальчик плохо жил в Москве: одна низкая и темная комната в полуподвале, где живет вся семья; отец — сапожник, работает по мелкой починке; сын рано кончил городскую школу, к 11 годам, и с тех пор живет без дела и учения, дожидаясь 15 лет, когда можно поступить в мастерскую. Он всегда был в дурной компании, скверно бранился и часто пускал в ход кулаки. В жизненных делах отличался скептицизмом, но был большим любителем приключений, сказок и страшных рассказов. Он так мало высказывался, так был мало искренен, что подойти к нему было очень трудно. http://dugward.ru/library/chatskiy/chat ... .html#tret
полистайте интересная книга. там чёткая грань между "трудными" и обычными подростками. И как легко "трудные" "перевоспитывались" когда их всё устраивало.