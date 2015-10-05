Нельзя же все темы на форуме называть одинаково 😁
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Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
Додано: Сер 19 бер, 2025 16:12
Додано: Сер 19 бер, 2025 16:15
Додано: Сер 19 бер, 2025 18:12
хочу показать как AI восстанавливает фото.
с открытого источника берем случайную фото
источник рандомный -
исходное фото
начальное разрешение 152х237 пикселей
для наглядности показываю все этапы
остальные надо кликать для увеличения
конечный результат разрешение 6568 х 10240
ретушью особо не заморачивался, потратив максимум 5минут, но при желании на это можно и полдня потратить.
использованы такие сервисы
и ключевое по - topaz gigapixel ai вер. 4.4.3 для окончательного варианта (с разрешением 6568 х 10240). Собственно она и исправила основные огрехи предыдущих этапов, и можно было бы только ей ограничиться, но тогда не было бы наглядности. Данная программа работает без подключения к интернету, никуда ваши фото не отправляет. И ничего не дорисовывает. Лучше максимально подготовить фото перед использованием. Если нет полшеи, она её не дорисует.
сразу отвечаю на вопрос почему не в фотошопе. Проделать такую работу надо иметь "набитую руку" и потретить какое то время . Здесь всё делает робот.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 19 бер, 2025 21:55, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Сер 19 бер, 2025 19:35
Додано: Сер 19 бер, 2025 21:41
Re: Психологія та інші цікавинки
Додано: Сер 19 бер, 2025 23:23
1. "Пространство для "трудности" может возникать не только из-за "ограничения прав", но и из неудовлетворённости/неприятия существующих порядков и прав. То, что они такие же, как у старших, не мешает неудовлетворённости ими. Молодёжи хочется изменений.
2. Вы знали больше о "взрослой жизни". Но ваши знания, например, об огороде, заготовке сена, домашних животных в городе просто не нужны. Цены на золото и бензин обычному человеку не особо нужны, если у него нет машины. А как со школьными знаниями? Скорее всего, были похуже. Не допускаете, что вы тоже казались одноклассникам "недоразвитым или отсталым".
И из того, как жили 40 лет назад, не следует, что точно так же жили и 100, и 1000 лет назад.
Додано: Чет 20 бер, 2025 00:07
мы говорим о подростках? у них специфический бунт. Они не пытаются ломать политическую систему или иерархию общества. Слишком сложно да и не нужно это в том возрасте. Им нужно "быть как взрослый" (чаще всего как значимый взрослый) и уважение сверстников. Никаких политических требований, кроме случаев когда значимый взрослый - революционер или бунтарь. Здесь скорее копирование, чем понимание сути бунта. Поэтому протестное поведение решается относительно легко (если нет педагогической запущенности) - нужно давать больше свободы взамен на обещание не делать глупости. Перечень глупостей четко проговаривается, желательно по несколько раз. Подросток всё же больше ребенок и в свои 13 я не был взрослым от того что знал цену на золото. Учился так себе. А в вузе учился хорошо, потому что сам платил за обучение и требовал за свои деньги знаний, очень злился когда отменялись лекции или приходилось прогуливать.
я казался им селюком) но это другая история. мы мирно сосуществовали, я делал вид что они не существуют, они делали вид что не существую я. Всех это устраивало. Потом в 9й класс слились "а" и "б" тогда ситуация поменялась. Я не был лидером, но одевался лучше всех и имел карманные деньги х10 больше чем другие ребята. Ни одна пьянка не обходилась без меня по финансовым причинам. Про селюка быстро забыли.
это основной и решающий фактор который создал "подростковый возраст". До этого был ребёнок, а потом бац сразу взрослый.
С переселением в города быть в 13 взрослым стало невозможно. Усложнились виды деятельности, колоть дрова/заготавливать сено стало не нужно. У общества возник вопрос чем занять подростков 13-16 до их 1й работы. В книге С.Т. Шацкий Бодрая жизнь есть пример бездельника который рано бросил школу (эпоха - нач 20века) а в подмастерья его пока еще не брали.
полистайте интересная книга. там чёткая грань между "трудными" и обычными подростками. И как легко "трудные" "перевоспитывались" когда их всё устраивало.
Додано: Чет 20 бер, 2025 01:38
Вы слишком узко понимаете протест.
Осознанный политический протест в подростковом возрасте относительно маловероятен. Но только относительно. Сегодня, при массовых полит. партиях это достаточно вероятно.
В старину, думаю, это было редко. Да и чисто политические течения были, наверное, значительно реже. Тогда они маскировались под религиозные или ещё какие-то.
Но я говорил не об "осознанном политическом протесте". Можно протестовать против существующего образа жизни, привычек, обычаев, не придавая этому политическую окраску.
Да и из недавнего прошлого - хиппи не были политическим течением, их протест был как раз против привычного образа жизни и они предлагали свой, противоречащий привычному обществу.
Так это то, о чём я и писал.
Так же, как вы считали их "недоразвитыми или отсталыми", так же они думали о вас. !Селюк" это как раз об отсталости. Просто разные требования в городе и в селе.
Это уже совсем другая тема. Тут уже финансовая заинтересованность. + изменение критериев оценки. При этом неизвестно, что они думали о вас.
Не буду спорить, это, вероятно, обостряет проблему, существовавшую и ранее.
Так же, как то, что я писал о ранней половой жизни. Это же относится и к внебрачному сексу. Акселерация ускоряет половое созревание, а брачный возраст растёт по социальным причинам. Но инстинкты-то никуда не деваются. Если очень хочется, но нельзя, то находятся обходные пути и в конечном итоге меняются подходы и взгляды общества. В годы моей молодости совместная жизнь без брака обществом резко осуждалась, а девушка, занимающаяся сексом до брака считалась б... Сегодня это практически обычная ситуация.
Но всё это не доказывает, что протест молодёжи не существовал раньше. Возможно, проблема не была настолько острой.
Но всё же важнее, по-моему, именно перестройка организма. Энергии бешеное количество, переизбыток, хочется перевернуть весь мир, надо куда-то выплеснуть.
Додано: Чет 20 бер, 2025 02:50
мое поколение было вялым и у себя "бешенных энергий" не помню совсем. Половой инстинкт двигал единицами, мы находили себе девушек больше для престижа (старались найти на 1-2 года старше). Пришел в компанию с девушкой, со всеми перезнакомил, авторитет вжух ракетой вверх. Но на девушку нужны были деньги. Ранее я писал мое окружение было очень меркантильным. Покупалось и продавалось всё, включая дружбу и отношения. На пути стояла жадность. Девушек если и покупали то ненадолго. Тогда это казалось нормой. Вот мерконтильность и была основной силой. Ноль идейности. Прожечь жизнь, пропить всё до нитки, получить 1ю зарплату, пропить и уволится. Это считалось нереально круто (конечно мы так не делали, но такими восхищались). Отвержение ценностей общества. Даже семью из моих друзей никто не хотел. Потом был шок когда все вдруг на скорую руку переженились. Подростковый протест нельзя воспринимать серьёзно, он может возникнуть и исчезнуть внезапно. Как любое увлечение. Подросток в интенсивном поиске, то ли своего места то ли непойми чего, и крайне нестабильная субстанция, особенно в плане настроения.
мне кажется наоборот с исчезновением дворовых компаний пропал и протест. Не с кого брать пример. Подросток зверь стадный, если он совершает правонарушение в одиночку там 99% проблема с мозгами.
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