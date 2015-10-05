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на тему Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.

#<1 ... 4567 Додано: Сер 19 бер, 2025 16:12 Успіх написав: Цю гілку можна було назвати "За крок до перевороту думок!"©😁😁😁 Цю гілку можна було назвати "За крок до перевороту думок!"©😁😁😁

Нельзя же все темы на форуме называть одинаково 😁 Нельзя же все темы на форуме называть одинаково 😁 Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 7872 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6409 раз. Подякували: 21420 раз. Профіль 129 82 38 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 бер, 2025 16:15 Wirująświatła написав: The Guardian зазначає, що статті, які створив штучний інтелект, були чітко структуровані, написані зрозуміло і без граматичних помилок. The Guardian зазначає, що статті, які створив штучний інтелект, були чітко структуровані, написані зрозуміло і без граматичних помилок.

Осталось научить ии врать, и с профессией журналиста можно будет попрощаться. Осталось научить ии врать, и с профессией журналиста можно будет попрощаться. Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 7872 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6409 раз. Подякували: 21420 раз. Профіль 129 82 38 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 бер, 2025 18:12

с открытого источника берем случайную фото

источник рандомный - https://fishka-photo.com/restavratsiya- ... fotografij



исходное фото



начальное разрешение 152х237 пикселей



для наглядности показываю все этапы









остальные надо кликать для увеличения





конечный результат разрешение 6568 х 10240



ретушью особо не заморачивался, потратив максимум 5минут, но при желании на это можно и полдня потратить.



использованы такие сервисы

https://www..io/ru/image-upscaler/ для первых 4х этапов. сервис интересный но работает только с лицом, если на фото человека есть одежда и фон они останутся какими и были. Черно/белыми, затертыми, не в фокусе. В моем случае сервису не понравилась прическа и он решил её заблюрить.



https://colorize.cc/ для раскраски 5й этап (необязательный) сервис интересный тем, что имеет шкалу настройки эффектов и где-то с 40% начинает дорисовывать другие глаза/уши/губы. Выглядит забавно, но для семейных фото не подходит, скорее для розыгрышей. Может разрисовать рисованную картинку.



https://snapedit.app/ru/create для удаления заломов на фотобумаге 6й этап. работает очень просто, надо обозначить курсором дефект и его удалят. Если обозначить глаз - удалят глаз. Подход неинтеллектуальный хотя позиционируется как Ai. Работает топорно, но с моей задачей справился.



и ключевое по - topaz gigapixel ai вер. 4.4.3 для окончательного варианта (с разрешением 6568 х 10240). Собственно она и исправила основные огрехи предыдущих этапов, и можно было бы только ей ограничиться, но тогда не было бы наглядности. Данная программа работает без подключения к интернету, никуда ваши фото не отправляет. И ничего не дорисовывает. Лучше максимально подготовить фото перед использованием. Если нет полшеи, она её не дорисует.



сразу отвечаю на вопрос почему не в фотошопе. Проделать такую работу надо иметь "набитую руку" и потретить какое то время . Здесь всё делает робот. хочу показать как AI восстанавливает фото.с открытого источника берем случайную фотоисточник рандомный -исходное фотоначальное разрешениедля наглядности показываю все этапыостальные надо кликать для увеличенияретушью особо не заморачивался, потратив максимум 5минут, но при желании на это можно и полдня потратить.использованы такие сервисыдля первых 4х этапов. сервис интересный но работает только с лицом, если на фото человека есть одежда и фон они останутся какими и были. Черно/белыми, затертыми, не в фокусе. В моем случае сервису не понравилась прическа и он решил её заблюрить.для раскраски 5й этап (необязательный) сервис интересный тем, что имеет шкалу настройки эффектов и где-то с 40% начинает дорисовывать другие глаза/уши/губы. Выглядит забавно, но для семейных фото не подходит, скорее для розыгрышей. Может разрисовать рисованную картинку.для удаления заломов на фотобумаге 6й этап. работает очень просто, надо обозначить курсором дефект и его удалят. Если обозначить глаз - удалят глаз. Подход неинтеллектуальный хотя позиционируется как Ai. Работает топорно, но с моей задачей справился.вер. 4.4.3 для окончательного варианта (с разрешением 6568 х 10240). Собственно она и исправила основные огрехи предыдущих этапов, и можно было бы только ей ограничиться, но тогда не было бы наглядности. Данная программа работает, никуда ваши фото не отправляет. И ничего не дорисовывает. Лучше максимально подготовить фото перед использованием. Если нет полшеи, она её не дорисует.сразу отвечаю на вопрос почему не в фотошопе. Проделать такую работу надо иметь "набитую руку" и потретить какое то время . Здесь всё делает робот. Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 19 бер, 2025 21:55, всього редагувалось 2 разів. Wirująświatła

Повідомлень: 29008 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2431 раз. Подякували: 3426 раз. Профіль 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 бер, 2025 19:35 Wirująświatła написав: исходное фото





конечный результат разрешение 6568 х 10240



исходное фото Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 7872 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6409 раз. Подякували: 21420 раз. Профіль 129 82 38 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 бер, 2025 21:41 Re: Психологія та інші цікавинки

Коротше я теж в якості підтримки до тебе заглянув тут… Також на тему психологів-консультантів..







Як перестанеш дутись - приходь до всіх Віталя, ти тут сам в куточку скучаєш, малюєш.. .. Лише Ірина інколи заходить, тебе похвалить.Коротше я теж в якості підтримки до тебе заглянув тут… Також на тему психологів-консультантів..Як перестанеш дутись - приходь до всіх Hotab Повідомлень: 14481 З нами з: 15.02.09 Подякував: 384 раз. Подякували: 2330 раз. Профіль 1 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 бер, 2025 23:23 Wirująświatła написав: ЛАД написав: Неохота искать цитаты, но попадались сетования ещё древних греков на "не такую" молодёжь Неохота искать цитаты, но попадались сетования ещё древних греков на "не такую" молодёжь по грекам мало ноль информации. Зато есть опыт взросления в тьмутаракане где в 13 пацаны уже пили/курили в открытую и работали наравне со взрослыми (заготовка дров, сена, огород, домашние животные). Из увиденного делаю выводы что так жили 100 и более лет назад.



Сами взрослые были заинтересованы чтобы подросток 13 лет уже все умел (нужна была помощь) поэтому и ради этого ему давали самые широкие права.



Например в мои 12-13 у меня был целый конь. Отчасти случайно под хомутом он не ходил, а ездить верхом дед уже не мог (отец работал летчиком в городе, конь ему был не нужен). При этом младшим братьям к коню подходить запрещалось. Как и к колодцу. Из соображений безопасности. То есть из детства минуя подростковый возраст в 12-13 сразу становились взрослыми. Пространства для "трудности" не возникало. Оно возникло когда когорту 13-18 оказалось нечем занять. Детьми быть они уже отказывались, а во взрослую жизнь их пока ещё не принимают.



Когда мне было 13 осенью того года я переехал в город и офигел от одноклассников которые мне казались недоразвитыми или отсталыми. В их возрасте я знал про взрослую жизнь в 10 раз больше, в т.ч. как заработать деньги, что сколько стоит, где что купить (бытовую информацию). Сколько стоит золото и бензин. По автомобилю многое знал (у папы было авто). Что можно перевозить заграницу и прочее. по грекам мало ноль информации. Зато есть опыт взросления в тьмутаракане где в 13 пацаны уже пили/курили в открытую и работали наравне со взрослыми (заготовка дров, сена, огород, домашние животные). Из увиденного делаю выводы что так жили 100 и более лет назад.Сами взрослые были заинтересованы чтобы подросток 13 лет уже все умел (нужна была помощь) поэтому и ради этого ему давали самые широкие права.Например в мои 12-13 у меня был целый конь. Отчасти случайно под хомутом он не ходил, а ездить верхом дед уже не мог (отец работал летчиком в городе, конь ему был не нужен). При этом младшим братьям к коню подходить запрещалось. Как и к колодцу. Из соображений безопасности. То есть из детства минуя подростковый возраст в 12-13 сразу становились взрослыми. Пространства для "трудности" не возникало. Оно возникло когда когорту 13-18 оказалось нечем занять. Детьми быть они уже отказывались, а во взрослую жизнь их пока ещё не принимают.Когда мне было 13 осенью того года я переехал в город и офигел от одноклассников которые мне казались недоразвитыми или отсталыми. В их возрасте я знал про взрослую жизнь в 10 раз больше, в т.ч. как заработать деньги, что сколько стоит, где что купить (бытовую информацию). Сколько стоит золото и бензин. По автомобилю многое знал (у папы было авто). Что можно перевозить заграницу и прочее.

1. "Пространство для "трудности" может возникать не только из-за "ограничения прав", но и из неудовлетворённости/неприятия существующих порядков и прав. То, что они такие же, как у старших, не мешает неудовлетворённости ими. Молодёжи хочется изменений.

2. Вы знали больше о "взрослой жизни". Но ваши знания, например, об огороде, заготовке сена, домашних животных в городе просто не нужны. Цены на золото и бензин обычному человеку не особо нужны, если у него нет машины. А как со школьными знаниями? Скорее всего, были похуже. Не допускаете, что вы тоже казались одноклассникам "недоразвитым или отсталым".

И из того, как жили 40 лет назад, не следует, что точно так же жили и 100, и 1000 лет назад. 1. "Пространство для "трудности" может возникать не только из-за "ограничения прав", но и из неудовлетворённости/неприятия существующих порядков и прав. То, что они такие же, как у старших, не мешает неудовлетворённости ими. Молодёжи хочется изменений.2. Вы знали больше о "взрослой жизни". Но ваши знания, например, об огороде, заготовке сена, домашних животных в городе просто не нужны. Цены на золото и бензин обычному человеку не особо нужны, если у него нет машины. А как со школьными знаниями? Скорее всего, были похуже. Не допускаете, что вы тоже казались одноклассникам "недоразвитым или отсталым".И из того, как жили 40 лет назад, не следует, что точно так же жили и 100, и 1000 лет назад. ЛАД 2 Повідомлень: 33565 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5288 раз. Подякували: 4828 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Чет 20 бер, 2025 00:07 ЛАД написав: "Пространство для "трудности" может возникать не только из-за "ограничения прав", но и из неудовлетворённости/неприятия существующих порядков и прав. То, что они такие же, как у старших, не мешает неудовлетворённости ими. Молодёжи хочется изменений. "Пространство для "трудности" может возникать не только из-за "ограничения прав", но и из неудовлетворённости/неприятия существующих порядков и прав. То, что они такие же, как у старших, не мешает неудовлетворённости ими. Молодёжи хочется изменений. мы говорим о подростках? у них специфический бунт. Они не пытаются ломать политическую систему или иерархию общества. Слишком сложно да и не нужно это в том возрасте. Им нужно "быть как взрослый" (чаще всего как значимый взрослый) и уважение сверстников. Никаких политических требований, кроме случаев когда значимый взрослый - революционер или бунтарь. Здесь скорее копирование, чем понимание сути бунта. Поэтому протестное поведение решается относительно легко (если нет педагогической запущенности) - нужно давать больше свободы взамен на обещание не делать глупости. Перечень глупостей четко проговаривается, желательно по несколько раз. Подросток всё же больше ребенок и в свои 13 я не был взрослым от того что знал цену на золото. Учился так себе. А в вузе учился хорошо, потому что сам платил за обучение и требовал за свои деньги знаний, очень злился когда отменялись лекции или приходилось прогуливать. ЛАД написав: Не допускаете, что вы тоже казались одноклассникам "недоразвитым или отсталым". Не допускаете, что вы тоже казались одноклассникам "недоразвитым или отсталым". я казался им селюком) но это другая история. мы мирно сосуществовали, я делал вид что они не существуют, они делали вид что не существую я. Всех это устраивало. Потом в 9й класс слились "а" и "б" тогда ситуация поменялась. Я не был лидером, но одевался лучше всех и имел карманные деньги х10 больше чем другие ребята. Ни одна пьянка не обходилась без меня по финансовым причинам. Про селюка быстро забыли.

ЛАД написав: Но ваши знания, например, об огороде, заготовке сена, домашних животных в городе просто не нужны Но ваши знания, например, об огороде, заготовке сена, домашних животных в городе просто не нужны это основной и решающий фактор который создал "подростковый возраст". До этого был ребёнок, а потом бац сразу взрослый.



С переселением в города быть в 13 взрослым стало невозможно. Усложнились виды деятельности, колоть дрова/заготавливать сено стало не нужно. У общества возник вопрос чем занять подростков 13-16 до их 1й работы. В книге С.Т. Шацкий Бодрая жизнь есть пример бездельника который рано бросил школу (эпоха - нач 20века) а в подмастерья его пока еще не брали.





http://dugward.ru/library/chatskiy/chat ... .html#tret Все направление разговора было довольно неожиданно. Этот мальчик плохо жил в Москве: одна низкая и темная комната в полуподвале, где живет вся семья; отец — сапожник, работает по мелкой починке; сын рано кончил городскую школу, к 11 годам, и с тех пор живет без дела и учения, дожидаясь 15 лет, когда можно поступить в мастерскую. Он всегда был в дурной компании, скверно бранился и часто пускал в ход кулаки. В жизненных делах отличался скептицизмом, но был большим любителем приключений, сказок и страшных рассказов. Он так мало высказывался, так был мало искренен, что подойти к нему было очень трудно. полистайте интересная книга. там чёткая грань между "трудными" и обычными подростками. И как легко "трудные" "перевоспитывались" когда их всё устраивало. мы говорим о подростках? у них специфический бунт. Они не пытаются ломать политическую систему или иерархию общества. Слишком сложно да и не нужно это в том возрасте. Им нужно "быть как взрослый" (чаще всего как значимый взрослый) и уважение сверстников. Никаких политических требований, кроме случаев когда значимый взрослый - революционер или бунтарь. Здесь скорее копирование, чем понимание сути бунта. Поэтому протестное поведение решается относительно легко (если нет педагогической запущенности) - нужно давать больше свободы взамен на обещание не делать глупости. Перечень глупостей четко проговаривается, желательно по несколько раз. Подросток всё же больше ребенок и в свои 13 я не был взрослым от того что знал цену на золото. Учился так себе. А в вузе учился хорошо, потому что сам платил за обучение и требовал за свои деньги знаний, очень злился когда отменялись лекции или приходилось прогуливать.я казался им селюком) но это другая история. мы мирно сосуществовали, я делал вид что они не существуют, они делали вид что не существую я. Всех это устраивало. Потом в 9й класс слились "а" и "б" тогда ситуация поменялась. Я не был лидером, но одевался лучше всех и имел карманные деньги х10 больше чем другие ребята. Ни одна пьянка не обходилась без меня по финансовым причинам. Про селюка быстро забыли.это основной и решающий фактор который создал "подростковый возраст". До этого был ребёнок, а потом бац сразу взрослый.С переселением в города быть в 13 взрослым стало невозможно. Усложнились виды деятельности, колоть дрова/заготавливать сено стало не нужно. У общества возник вопрос чем занять подростков 13-16 до их 1й работы. В книге С.Т. Шацкий Бодрая жизнь есть пример бездельника который рано бросил школу (эпоха - нач 20века) а в подмастерья его пока еще не брали.полистайте интересная книга. там чёткая грань между "трудными" и обычными подростками. И как легко "трудные" "перевоспитывались" когда их всё устраивало. Wirująświatła

Повідомлень: 29008 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2431 раз. Подякували: 3426 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 20 бер, 2025 01:38 Wirująświatła написав: ЛАД написав: "Пространство для "трудности" может возникать не только из-за "ограничения прав", но и из неудовлетворённости/неприятия существующих порядков и прав. То, что они такие же, как у старших, не мешает неудовлетворённости ими. Молодёжи хочется изменений. "Пространство для "трудности" может возникать не только из-за "ограничения прав", но и из неудовлетворённости/неприятия существующих порядков и прав. То, что они такие же, как у старших, не мешает неудовлетворённости ими. Молодёжи хочется изменений. мы говорим о подростках? у них специфический бунт. Они не пытаются ломать политическую систему или иерархию общества. Слишком сложно да и не нужно это в том возрасте. Им нужно "быть как взрослый" (чаще всего как значимый взрослый) и уважение сверстников. Никаких политических требований, кроме случаев когда значимый взрослый - революционер или бунтарь. Здесь скорее копирование, чем понимание сути бунта. Поэтому протестное поведение решается относительно легко (если нет педагогической запущенности) - нужно давать больше свободы взамен на обещание не делать глупости. Перечень глупостей четко проговаривается, желательно по несколько раз. мы говорим о подростках? у них специфический бунт. Они не пытаются ломать политическую систему или иерархию общества. Слишком сложно да и не нужно это в том возрасте. Им нужно "быть как взрослый" (чаще всего как значимый взрослый) и уважение сверстников. Никаких политических требований, кроме случаев когда значимый взрослый - революционер или бунтарь. Здесь скорее копирование, чем понимание сути бунта. Поэтому протестное поведение решается относительно легко (если нет педагогической запущенности) - нужно давать больше свободы взамен на обещание не делать глупости. Перечень глупостей четко проговаривается, желательно по несколько раз. Вы слишком узко понимаете протест.

Осознанный политический протест в подростковом возрасте относительно маловероятен. Но только относительно. Сегодня, при массовых полит. партиях это достаточно вероятно.

В старину, думаю, это было редко. Да и чисто политические течения были, наверное, значительно реже. Тогда они маскировались под религиозные или ещё какие-то.

Но я говорил не об "осознанном политическом протесте". Можно протестовать против существующего образа жизни, привычек, обычаев, не придавая этому политическую окраску.

Да и из недавнего прошлого - хиппи не были политическим течением, их протест был как раз против привычного образа жизни и они предлагали свой, противоречащий привычному обществу.



ЛАД написав: Не допускаете, что вы тоже казались одноклассникам "недоразвитым или отсталым". Не допускаете, что вы тоже казались одноклассникам "недоразвитым или отсталым". я казался им селюком) но это другая история. мы мирно сосуществовали, я делал вид что они не существуют, они делали вид что не существую я. я казался им селюком) но это другая история. мы мирно сосуществовали, я делал вид что они не существуют, они делали вид что не существую я. Так это то, о чём я и писал.

Так же, как вы считали их "недоразвитыми или отсталыми", так же они думали о вас. !Селюк" это как раз об отсталости. Просто разные требования в городе и в селе.



Я не был лидером, но одевался лучше всех и имел карманные деньги х10 больше чем другие ребята. Ни одна пьянка не обходилась без меня по финансовым причинам. По селюка быстро забыли. Это уже совсем другая тема. Тут уже финансовая заинтересованность. + изменение критериев оценки. При этом неизвестно, что они думали о вас.



ЛАД написав: Но ваши знания, например, об огороде, заготовке сена, домашних животных в городе просто не нужны Но ваши знания, например, об огороде, заготовке сена, домашних животных в городе просто не нужны именно этот фактор создал "подростковый возраст". До этого был ребёнок, а потом бац сразу взрослый. С переселением в города быть в 13 взрослым стало невозможным. Усложнились виды деятельности, колоть дрова/заготавливать сено стало не нужно. У общества возник вопрос чем занять подростков 13-18 до их 1й работы. Вопрос сложный, учёба звучит красиво но на практике не так уж много желающих учиться. То есть школы/училища посещают, но без энтузиазма. На противоречии что подростки детьми быть уже не хотят, а общество не готово воспринимать их как взрослых и появляется протестное поведение. именно этот фактор создал "подростковый возраст". До этого был ребёнок, а потом бац сразу взрослый. С переселением в города быть в 13 взрослым стало невозможным. Усложнились виды деятельности, колоть дрова/заготавливать сено стало не нужно. У общества возник вопрос чем занять подростков 13-18 до их 1й работы. Вопрос сложный, учёба звучит красиво но на практике не так уж много желающих учиться. То есть школы/училища посещают, но без энтузиазма. На противоречии что подростки детьми быть уже не хотят, а общество не готово воспринимать их как взрослых и появляется протестное поведение. Не буду спорить, это, вероятно, обостряет проблему, существовавшую и ранее.

Так же, как то, что я писал о ранней половой жизни. Это же относится и к внебрачному сексу. Акселерация ускоряет половое созревание, а брачный возраст растёт по социальным причинам. Но инстинкты-то никуда не деваются. Если очень хочется, но нельзя, то находятся обходные пути и в конечном итоге меняются подходы и взгляды общества. В годы моей молодости совместная жизнь без брака обществом резко осуждалась, а девушка, занимающаяся сексом до брака считалась б... Сегодня это практически обычная ситуация.

Но всё это не доказывает, что протест молодёжи не существовал раньше. Возможно, проблема не была настолько острой.

Но всё же важнее, по-моему, именно перестройка организма. Энергии бешеное количество, переизбыток, хочется перевернуть весь мир, надо куда-то выплеснуть. Вы слишком узко понимаете протест.Осознанный политический протест в подростковом возрасте относительно маловероятен. Но только относительно. Сегодня, при массовых полит. партиях это достаточно вероятно.В старину, думаю, это было редко. Да и чисто политические течения были, наверное, значительно реже. Тогда они маскировались под религиозные или ещё какие-то.Но я говорил не об "осознанном политическом протесте". Можно протестовать против существующего образа жизни, привычек, обычаев, не придавая этому политическую окраску.Да и из недавнего прошлого - хиппи не были политическим течением, их протест был как раз против привычногои они предлагали свой, противоречащий привычному обществу.Так это то, о чём я и писал.Так же, как вы считали их "недоразвитыми или отсталыми", так же они думали о вас. !Селюк" это как раз об отсталости. Просто разные требования в городе и в селе.Это уже совсем другая тема. Тут уже финансовая заинтересованность. + изменение критериев оценки. При этом неизвестно, что онио вас.Не буду спорить, это, вероятно, обостряет проблему, существовавшую и ранее.Так же, как то, что я писал о ранней половой жизни. Это же относится и к внебрачному сексу. Акселерация ускоряет половое созревание, а брачный возраст растёт по социальным причинам. Но инстинкты-то никуда не деваются. Если очень хочется, но нельзя, то находятся обходные пути и в конечном итоге меняются подходы и взгляды общества. В годы моей молодости совместная жизнь без брака обществом резко осуждалась, а девушка, занимающаяся сексом до брака считалась б... Сегодня это практически обычная ситуация.Но всё это не доказывает, что протест молодёжи не существовал раньше. Возможно, проблема не была настолько острой.Но всё же важнее, по-моему, именно перестройка организма. Энергии бешеное количество, переизбыток, хочется перевернуть весь мир, надо куда-то выплеснуть. ЛАД 2 Повідомлень: 33565 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5288 раз. Подякували: 4828 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Чет 20 бер, 2025 02:50 ЛАД написав: Энергии бешеное количество, переизбыток, хочется перевернуть весь мир, надо куда-то выплеснуть. Энергии бешеное количество, переизбыток, хочется перевернуть весь мир, надо куда-то выплеснуть. мое поколение было вялым и у себя "бешенных энергий" не помню совсем. Половой инстинкт двигал единицами, мы находили себе девушек больше для престижа (старались найти на 1-2 года старше). Пришел в компанию с девушкой, со всеми перезнакомил, авторитет вжух ракетой вверх. Но на девушку нужны были деньги. Ранее я писал мое окружение было очень меркантильным. Покупалось и продавалось всё, включая дружбу и отношения. На пути стояла жадность. Девушек если и покупали то ненадолго. Тогда это казалось нормой. Вот мерконтильность и была основной силой. Ноль идейности. Прожечь жизнь, пропить всё до нитки, получить 1ю зарплату, пропить и уволится. Это считалось нереально круто (конечно мы так не делали, но такими восхищались). Отвержение ценностей общества. Даже семью из моих друзей никто не хотел. Потом был шок когда все вдруг на скорую руку переженились. Подростковый протест нельзя воспринимать серьёзно, он может возникнуть и исчезнуть внезапно. Как любое увлечение. Подросток в интенсивном поиске, то ли своего места то ли непойми чего, и крайне нестабильная субстанция, особенно в плане настроения. ЛАД написав: Но всё это не доказывает, что протест молодёжи не существовал раньше. Возможно, проблема не была настолько острой. Но всё это не доказывает, что протест молодёжи не существовал раньше. Возможно, проблема не была настолько острой. мне кажется наоборот с исчезновением дворовых компаний пропал и протест. Не с кого брать пример. Подросток зверь стадный, если он совершает правонарушение в одиночку там 99% проблема с мозгами. ЛАД написав: Но всё же важнее, по-моему, именно перестройка организма. Но всё же важнее, по-моему, именно перестройка организма. эта точка зрения сильно распространена у советских психологов, но я не встречал ни одного исследования которое бы это подтвердило.



Возьмите "маминькиного сыночка", тот что сидит дома, живет с родителями до 30, непривлекательный, недоверчивый, необщительный, часто любит покушать. Никакого протеста. мама сказала низзя - значит низзя. Где его гормоны? Тем не менее мужские половые признаки присутствуют, только не делают из этого парня альфа самца.



Роль инстинктов сильно преувеличена. Над ними идёт надстройка темперамента, разные социокультурные, одобряемое/не одобряемое поведение, привычки, воспитание, значимый взрослый, среда, свои отклонения в развитии. Всё это гораздо важнее гормонов, именно эти факторы формируют мышление и поведение. Было бы иначе проблем с демографией не было бы.



еще одно косвенное доказательство слабой роли инстинктов, только малая часть девиаций подростков затрагивает сексуальную тематику (по памяти гебоидный синдром). Была бы высокой роль у гормональных изменений большинство девиации крутились бы вокруг этого вопроса. Подростковая сексуальность сильно преувеличена. мое поколение было вялым и у себя "бешенных энергий" не помню совсем. Половой инстинкт двигал единицами, мы находили себе девушек больше для престижа (старались найти на 1-2 года старше). Пришел в компанию с девушкой, со всеми перезнакомил, авторитет вжух ракетой вверх. Но на девушку нужны были деньги. Ранее я писал мое окружение было очень меркантильным. Покупалось и продавалось всё, включая дружбу и отношения. На пути стояла жадность. Девушек если и покупали то ненадолго. Тогда это казалось нормой. Вот мерконтильность и была основной силой. Ноль идейности. Прожечь жизнь, пропить всё до нитки, получить 1ю зарплату, пропить и уволится. Это считалось нереально круто (конечно мы так не делали, но такими восхищались). Отвержение ценностей общества. Даже семью из моих друзей никто не хотел. Потом был шок когда все вдруг на скорую руку переженились. Подростковый протест нельзя воспринимать серьёзно, он может возникнуть и исчезнуть внезапно. Как любое увлечение. Подросток в интенсивном поиске, то ли своего места то ли непойми чего, и крайне нестабильная субстанция, особенно в плане настроения.мне кажется наоборот с исчезновением дворовых компаний пропал и протест. Не с кого брать пример. Подросток зверь стадный, если он совершает правонарушение в одиночку там 99% проблема с мозгами.эта точка зрения сильно распространена у советских психологов, но я не встречал ни одного исследования которое бы это подтвердило.Возьмите "маминькиного сыночка", тот что сидит дома, живет с родителями до 30, непривлекательный, недоверчивый, необщительный, часто любит покушать. Никакого протеста. мама сказала низзя - значит низзя. Где его гормоны? Тем не менее мужские половые признаки присутствуют, только не делают из этого парня альфа самца.Роль инстинктов сильно преувеличена. Над ними идёт надстройка темперамента, разные социокультурные, одобряемое/не одобряемое поведение, привычки, воспитание, значимый взрослый, среда, свои отклонения в развитии. Всё это гораздо важнее гормонов, именно эти факторы формируют мышление и поведение. Было бы иначе проблем с демографией не было бы.еще одно косвенное доказательство слабой роли инстинктов, только малая часть девиаций подростков затрагивает сексуальную тематику (по памяти гебоидный синдром). Была бы высокой роль у гормональных изменений большинство девиации крутились бы вокруг этого вопроса. Подростковая сексуальность сильно преувеличена. Wirująświatła

Повідомлень: 29008 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2431 раз. Подякували: 3426 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 20 бер, 2025 09:27 родители - один из мифов психологии



но есть и другая история. период воспоминаний совок 70е-80е





Старшие девочки "щедро" отобрали у нас ранцы, одежду и выдали их "дочкам" и "сынкам" — тем, кого они патронировали и таскали везде за собой, как кукол. А нам отдали их старую одежду, заявив своим "детям", что купили все новое в магазине. Так они играли во взрослость. Взрослые проблемы решались легко: отними у чужого и отдай своему — и все дела. "Куклы" радовались. В дальнейшем эта тема "свои-чужие” всегда присутствовала в отношениях детдомовцев. Младшие делились на тех, кого опекали и кого нет Это псевдоматеринство не имело ничего общего с настоящим материнством, хотя многим так не казалось. Потом, повзрослев, когда наши "мамочки" рожали, обеспечить своих настоящих детей всем необходимым они не могли и не умели. Результат: их дети опять в детском доме. Детдомовские родители точно знают, что государство всегда накормит-оденет их детей





Меня приставили к какому-то великовозрастному "паре" — для его обслуживания. Он сразу отправил меня стирать свои носки, я отказался, в результате чего появился лиловый синяк у меня под глазом, по которому мне тут же дали консультацию: если что, я споткнулся и упал... "Падать" я стал часто, как и другие одноклассники.



Детский дом — модель будущей армейской или тюремной жизни. Здесь старшие и сильные отрабатывают на младших и беззащитных технологию подавления личности. Как тут отстаивать достоинство и честь? Как и кто научит?



"Судебные процессы"



Редко когда ночью в детском доме не совершались всякие экзекуции. Я всегда ждал ночь со страхом. На день нам всегда давалось задание: достать по 20 копеек (тогда приличная сумма) для старших. Воровали все. Если не принес оговоренную сумму, ночью тебя судили. Всегда были судья, адвокат, прокурор — из старших, палач из средних — так их "замазывали" для "взросления", каждый раз на роль палача выбирали другого среднего... Потом, когда средние становились старшими, они уже не могли наладить отношения с новыми средними. Кто простит жестокость? А младшие, переходя в разряд средних, мстили за свои унижения ни в чем не повинным новым младшим



Такое вот колесо



Как проходил "суд". Все рассаживались по своим местам, и начинался "процесс". Старшие играли в "судебную систему", а мы ждали приговор. Нам, как в настоящем суде, предоставлялось последнее слово, во время которого мы клятвенно обещали принести деньги. Нам отвечали: когда принесете, тогда и простим... Вы спросите, откуда такие познания у детдомовцев? Нас часто навещали бывшие воспитанники, отсидевшие. свое, они и делились опытом.



Вспоминаю Юру Пискунова, который всегда приносил оговоренную сумму или даже больше. Он "работал" в соседней школе. За старания его редко колотили. Он был очень труслив. Бывает такое в характере — врожденная трусость, человек в этом даже не слишком виноват. И еще он был весь какой-то нервный, а лицо и руки — тонкие, как у девушки. И очень жалобная "физия". Он умело "хлопотал” лицом, когда надо. Мог заплакать без подготовки, не прибегая к помощи разрезанного лука. Мы, если честно, даже уважали его за изворотливость и умение жить за чужой счет. Еще он кидался в ноги и гнулся так, что было неловко пинать. Приспособился человек к жестоким обстоятельствам



Так вот, впоследствии Юра отмотал несколько сроков за карманничество, у него была кличка Юрка — золотая ручка. Что с ним сейчас — не знаю, но последний срок у него был "хороший".



День рождения



3 декабря, в мой день рождения, меня выгнали ночью на улицу — отправили искать 15 копеек. Я не знал, где мне достать эти несчастные копейки, и поэтому сел в сугроб недалеко от детского дома, решил — замерзну к чертовой матери!



Домой с работы шла соседка. Она увидела меня и стала расспрашивать, что это я сижу ночью на снегу, — она знала, кто я и откуда. Я честно рассказал ей, что у меня день рождения, "подарка" для старших нет. Она дала мне 20 копеек и довела до детского дома. Ух, как я радовался, что избежал экзекуции на этот раз. Утром женщина пришла в детский дом и рассказала директору о ночной встрече. Директор вызвала меня к себе, закрыла кабинет изнутри и избила меня каблуком Потом собрали "совет" старших, на котором меня лишили телевизора на месяц.

https://readli.net/chitat-online/?b=243670&pg=5

Когда нас выгружали и сдавали "по списку", все воспитанники-старожилы почему-то смотрели не на нас, а на новенькие ранцы и форму. Потом я понял, что частная собственность в детском доме будет отсутствовать всегда. Все общее — значит, не твое. Это со временем приносит страшный вред в имущественных отношениях — не жалеть ничего, отдавать все, безгра-мотное широкодушие (в кавычках, конечно же).Старшие девочки "щедро" отобрали у нас ранцы, одежду и выдали их "дочкам" и "сынкам" — тем, кого они патронировали и таскали везде за собой, как кукол. А нам отдали их старую одежду, заявив своим "детям", что купили все новое в магазине. Так они играли во взрослость. Взрослые проблемы решались легко: отними у чужого и отдай своему — и все дела. "Куклы" радовались. В дальнейшем эта тема "свои-чужие” всегда присутствовала в отношениях детдомовцев. Младшие делились на тех, кого опекали и кого нет Это псевдоматеринство не имело ничего общего с настоящим материнством, хотя многим так не казалось. Потом, повзрослев, когда наши "мамочки" рожали, обеспечить своих настоящих детей всем необходимым они не могли и не умели. Результат: их дети опять в детском доме. Детдомовские родители точно знают, что государство всегда накормит-оденет их детейМеня приставили к какому-то великовозрастному "паре" — для его обслуживания. Он сразу отправил меня стирать свои носки, я отказался, в результате чего появился лиловый синяк у меня под глазом, по которому мне тут же дали консультацию: если что, я споткнулся и упал... "Падать" я стал часто, как и другие одноклассники.Детский дом — модель будущей армейской или тюремной жизни. Здесь старшие и сильные отрабатывают на младших и беззащитных технологию подавления личности. Как тут отстаивать достоинство и честь? Как и кто научит?"Судебные процессы"Редко когда ночью в детском доме не совершались всякие экзекуции. Я всегда ждал ночь со страхом. На день нам всегда давалось задание: достать по 20 копеек (тогда приличная сумма) для старших. Воровали все. Если не принес оговоренную сумму, ночью тебя судили. Всегда были судья, адвокат, прокурор — из старших, палач из средних — так их "замазывали" для "взросления", каждый раз на роль палача выбирали другого среднего... Потом, когда средние становились старшими, они уже не могли наладить отношения с новыми средними. Кто простит жестокость? А младшие, переходя в разряд средних, мстили за свои унижения ни в чем не повинным новым младшимТакое вот колесоКак проходил "суд". Все рассаживались по своим местам, и начинался "процесс". Старшие играли в "судебную систему", а мы ждали приговор. Нам, как в настоящем суде, предоставлялось последнее слово, во время которого мы клятвенно обещали принести деньги. Нам отвечали: когда принесете, тогда и простим... Вы спросите, откуда такие познания у детдомовцев? Нас часто навещали бывшие воспитанники, отсидевшие. свое, они и делились опытом.Вспоминаю Юру Пискунова, который всегда приносил оговоренную сумму или даже больше. Он "работал" в соседней школе. За старания его редко колотили. Он был очень труслив. Бывает такое в характере — врожденная трусость, человек в этом даже не слишком виноват. И еще он был весь какой-то нервный, а лицо и руки — тонкие, как у девушки. И очень жалобная "физия". Он умело "хлопотал” лицом, когда надо. Мог заплакать без подготовки, не прибегая к помощи разрезанного лука. Мы, если честно, даже уважали его за изворотливость и умение жить за чужой счет. Еще он кидался в ноги и гнулся так, что было неловко пинать. Приспособился человек к жестоким обстоятельствамТак вот, впоследствии Юра отмотал несколько сроков за карманничество, у него была кличка Юрка — золотая ручка. Что с ним сейчас — не знаю, но последний срок у него был "хороший".День рождения3 декабря, в мой день рождения, меня выгнали ночью на улицу — отправили искать 15 копеек. Я не знал, где мне достать эти несчастные копейки, и поэтому сел в сугроб недалеко от детского дома, решил — замерзну к чертовой матери!Домой с работы шла соседка. Она увидела меня и стала расспрашивать, что это я сижу ночью на снегу, — она знала, кто я и откуда. Я честно рассказал ей, что у меня день рождения, "подарка" для старших нет. Она дала мне 20 копеек и довела до детского дома. Ух, как я радовался, что избежал экзекуции на этот раз. Утром женщина пришла в детский дом и рассказала директору о ночной встрече. Директор вызвала меня к себе, закрыла кабинет изнутри и избила меня каблуком Потом собрали "совет" старших, на котором меня лишили телевизора на месяц.

дети - продукт среды, но автор этих строк не озлобился, не стал на путь насилия и преступности. То есть даже у ребенка есть воля сопротивляться среде. С какого то времени вдруг стало общепринятым мнение, что родители играют исключительно важную роль в жизни ребенка. Как же тогда сироты, неужели они выростают дезадаптированными к жизни в обществе, маугли или преступники? о сиротах очень мало информации. Исследования феномента сиротства противоречивы. Воспитатель говорит это обычные дети ничем не отличающиеся от домашнихно есть и другая история. период воспоминаний совок 70е-80едети - продукт среды, но автор этих строк не озлобился, не стал на путь насилия и преступности. То есть даже у ребенка есть воля сопротивляться среде. Wirująświatła

Повідомлень: 29008 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2431 раз. Подякували: 3426 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 4567 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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pensionerija » Пон 05 жов, 2015 22:06 2 3544

pensionerija Чет 29 жов, 2015 20:34