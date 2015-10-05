исходное фото начальное разрешение 152х237 пикселей
для наглядности показываю все этапы остальные надо кликать для увеличения конечный результат разрешение 6568 х 10240 ретушью особо не заморачивался, потратив максимум 5минут, но при желании на это можно и полдня потратить.
использованы такие сервисы https://www..io/ru/image-upscaler/ для первых 4х этапов. сервис интересный но работает только с лицом, если на фото человека есть одежда и фон они останутся какими и были. Черно/белыми, затертыми, не в фокусе. В моем случае сервису не понравилась прическа и он решил её заблюрить.
https://colorize.cc/ для раскраски 5й этап (необязательный) сервис интересный тем, что имеет шкалу настройки эффектов и где-то с 40% начинает дорисовывать другие глаза/уши/губы. Выглядит забавно, но для семейных фото не подходит, скорее для розыгрышей. Может разрисовать рисованную картинку.
https://snapedit.app/ru/create для удаления заломов на фотобумаге 6й этап. работает очень просто, надо обозначить курсором дефект и его удалят. Если обозначить глаз - удалят глаз. Подход неинтеллектуальный хотя позиционируется как Ai. Работает топорно, но с моей задачей справился.
и ключевое по - topaz gigapixel ai вер. 4.4.3 для окончательного варианта (с разрешением 6568 х 10240). Собственно она и исправила основные огрехи предыдущих этапов, и можно было бы только ей ограничиться, но тогда не было бы наглядности. Данная программа работает без подключения к интернету, никуда ваши фото не отправляет. И ничего не дорисовывает. Лучше максимально подготовить фото перед использованием. Если нет полшеи, она её не дорисует.
сразу отвечаю на вопрос почему не в фотошопе. Проделать такую работу надо иметь "набитую руку" и потретить какое то время . Здесь всё делает робот.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 19 бер, 2025 21:55, всього редагувалось 2 разів.
ЛАД написав:Неохота искать цитаты, но попадались сетования ещё древних греков на "не такую" молодёжь
по грекам мало ноль информации. Зато есть опыт взросления в тьмутаракане где в 13 пацаны уже пили/курили в открытую и работали наравне со взрослыми (заготовка дров, сена, огород, домашние животные). Из увиденного делаю выводы что так жили 100 и более лет назад.
Сами взрослые были заинтересованы чтобы подросток 13 лет уже все умел (нужна была помощь) поэтому и ради этого ему давали самые широкие права.
Например в мои 12-13 у меня был целый конь. Отчасти случайно под хомутом он не ходил, а ездить верхом дед уже не мог (отец работал летчиком в городе, конь ему был не нужен). При этом младшим братьям к коню подходить запрещалось. Как и к колодцу. Из соображений безопасности. То есть из детства минуя подростковый возраст в 12-13 сразу становились взрослыми. Пространства для "трудности" не возникало. Оно возникло когда когорту 13-18 оказалось нечем занять. Детьми быть они уже отказывались, а во взрослую жизнь их пока ещё не принимают.
Когда мне было 13 осенью того года я переехал в город и офигел от одноклассников которые мне казались недоразвитыми или отсталыми. В их возрасте я знал про взрослую жизнь в 10 раз больше, в т.ч. как заработать деньги, что сколько стоит, где что купить (бытовую информацию). Сколько стоит золото и бензин. По автомобилю многое знал (у папы было авто). Что можно перевозить заграницу и прочее.
1. "Пространство для "трудности" может возникать не только из-за "ограничения прав", но и из неудовлетворённости/неприятия существующих порядков и прав. То, что они такие же, как у старших, не мешает неудовлетворённости ими. Молодёжи хочется изменений. 2. Вы знали больше о "взрослой жизни". Но ваши знания, например, об огороде, заготовке сена, домашних животных в городе просто не нужны. Цены на золото и бензин обычному человеку не особо нужны, если у него нет машины. А как со школьными знаниями? Скорее всего, были похуже. Не допускаете, что вы тоже казались одноклассникам "недоразвитым или отсталым". И из того, как жили 40 лет назад, не следует, что точно так же жили и 100, и 1000 лет назад.
ЛАД написав:"Пространство для "трудности" может возникать не только из-за "ограничения прав", но и из неудовлетворённости/неприятия существующих порядков и прав. То, что они такие же, как у старших, не мешает неудовлетворённости ими. Молодёжи хочется изменений.
мы говорим о подростках? у них специфический бунт. Они не пытаются ломать политическую систему или иерархию общества. Слишком сложно да и не нужно это в том возрасте. Им нужно "быть как взрослый" (чаще всего как значимый взрослый) и уважение сверстников. Никаких политических требований, кроме случаев когда значимый взрослый - революционер или бунтарь. Здесь скорее копирование, чем понимание сути бунта. Поэтому протестное поведение решается относительно легко (если нет педагогической запущенности) - нужно давать больше свободы взамен на обещание не делать глупости. Перечень глупостей четко проговаривается, желательно по несколько раз. Подросток всё же больше ребенок и в свои 13 я не был взрослым от того что знал цену на золото. Учился так себе. А в вузе учился хорошо, потому что сам платил за обучение и требовал за свои деньги знаний, очень злился когда отменялись лекции или приходилось прогуливать.
ЛАД написав:Не допускаете, что вы тоже казались одноклассникам "недоразвитым или отсталым".
я казался им селюком) но это другая история. мы мирно сосуществовали, я делал вид что они не существуют, они делали вид что не существую я. Всех это устраивало. Потом в 9й класс слились "а" и "б" тогда ситуация поменялась. Я не был лидером, но одевался лучше всех и имел карманные деньги х10 больше чем другие ребята. Ни одна пьянка не обходилась без меня по финансовым причинам. Про селюка быстро забыли.
ЛАД написав:Но ваши знания, например, об огороде, заготовке сена, домашних животных в городе просто не нужны
это основной и решающий фактор который создал "подростковый возраст". До этого был ребёнок, а потом бац сразу взрослый.
С переселением в города быть в 13 взрослым стало невозможно. Усложнились виды деятельности, колоть дрова/заготавливать сено стало не нужно. У общества возник вопрос чем занять подростков 13-16 до их 1й работы. В книге С.Т. Шацкий Бодрая жизнь есть пример бездельника который рано бросил школу (эпоха - нач 20века) а в подмастерья его пока еще не брали.
Все направление разговора было довольно неожиданно. Этот мальчик плохо жил в Москве: одна низкая и темная комната в полуподвале, где живет вся семья; отец — сапожник, работает по мелкой починке; сын рано кончил городскую школу, к 11 годам, и с тех пор живет без дела и учения, дожидаясь 15 лет, когда можно поступить в мастерскую. Он всегда был в дурной компании, скверно бранился и часто пускал в ход кулаки. В жизненных делах отличался скептицизмом, но был большим любителем приключений, сказок и страшных рассказов. Он так мало высказывался, так был мало искренен, что подойти к нему было очень трудно. http://dugward.ru/library/chatskiy/chat ... .html#tret
полистайте интересная книга. там чёткая грань между "трудными" и обычными подростками. И как легко "трудные" "перевоспитывались" когда их всё устраивало.
ЛАД написав:"Пространство для "трудности" может возникать не только из-за "ограничения прав", но и из неудовлетворённости/неприятия существующих порядков и прав. То, что они такие же, как у старших, не мешает неудовлетворённости ими. Молодёжи хочется изменений.
мы говорим о подростках? у них специфический бунт. Они не пытаются ломать политическую систему или иерархию общества. Слишком сложно да и не нужно это в том возрасте. Им нужно "быть как взрослый" (чаще всего как значимый взрослый) и уважение сверстников. Никаких политических требований, кроме случаев когда значимый взрослый - революционер или бунтарь. Здесь скорее копирование, чем понимание сути бунта. Поэтому протестное поведение решается относительно легко (если нет педагогической запущенности) - нужно давать больше свободы взамен на обещание не делать глупости. Перечень глупостей четко проговаривается, желательно по несколько раз.
Вы слишком узко понимаете протест. Осознанный политический протест в подростковом возрасте относительно маловероятен. Но только относительно. Сегодня, при массовых полит. партиях это достаточно вероятно. В старину, думаю, это было редко. Да и чисто политические течения были, наверное, значительно реже. Тогда они маскировались под религиозные или ещё какие-то. Но я говорил не об "осознанном политическом протесте". Можно протестовать против существующего образа жизни, привычек, обычаев, не придавая этому политическую окраску. Да и из недавнего прошлого - хиппи не были политическим течением, их протест был как раз против привычного образа жизни и они предлагали свой, противоречащий привычному обществу.
ЛАД написав:Не допускаете, что вы тоже казались одноклассникам "недоразвитым или отсталым".
я казался им селюком) но это другая история. мы мирно сосуществовали, я делал вид что они не существуют, они делали вид что не существую я.
Так это то, о чём я и писал. Так же, как вы считали их "недоразвитыми или отсталыми", так же они думали о вас. !Селюк" это как раз об отсталости. Просто разные требования в городе и в селе.
Я не был лидером, но одевался лучше всех и имел карманные деньги х10 больше чем другие ребята. Ни одна пьянка не обходилась без меня по финансовым причинам. По селюка быстро забыли.
Это уже совсем другая тема. Тут уже финансовая заинтересованность. + изменение критериев оценки. При этом неизвестно, что они думали о вас.
ЛАД написав:Но ваши знания, например, об огороде, заготовке сена, домашних животных в городе просто не нужны
именно этот фактор создал "подростковый возраст". До этого был ребёнок, а потом бац сразу взрослый. С переселением в города быть в 13 взрослым стало невозможным. Усложнились виды деятельности, колоть дрова/заготавливать сено стало не нужно. У общества возник вопрос чем занять подростков 13-18 до их 1й работы. Вопрос сложный, учёба звучит красиво но на практике не так уж много желающих учиться. То есть школы/училища посещают, но без энтузиазма. На противоречии что подростки детьми быть уже не хотят, а общество не готово воспринимать их как взрослых и появляется протестное поведение.
Не буду спорить, это, вероятно, обостряет проблему, существовавшую и ранее. Так же, как то, что я писал о ранней половой жизни. Это же относится и к внебрачному сексу. Акселерация ускоряет половое созревание, а брачный возраст растёт по социальным причинам. Но инстинкты-то никуда не деваются. Если очень хочется, но нельзя, то находятся обходные пути и в конечном итоге меняются подходы и взгляды общества. В годы моей молодости совместная жизнь без брака обществом резко осуждалась, а девушка, занимающаяся сексом до брака считалась б... Сегодня это практически обычная ситуация. Но всё это не доказывает, что протест молодёжи не существовал раньше. Возможно, проблема не была настолько острой. Но всё же важнее, по-моему, именно перестройка организма. Энергии бешеное количество, переизбыток, хочется перевернуть весь мир, надо куда-то выплеснуть.
ЛАД написав:Энергии бешеное количество, переизбыток, хочется перевернуть весь мир, надо куда-то выплеснуть.
мое поколение было вялым и у себя "бешенных энергий" не помню совсем. Половой инстинкт двигал единицами, мы находили себе девушек больше для престижа (старались найти на 1-2 года старше). Пришел в компанию с девушкой, со всеми перезнакомил, авторитет вжух ракетой вверх. Но на девушку нужны были деньги. Ранее я писал мое окружение было очень меркантильным. Покупалось и продавалось всё, включая дружбу и отношения. На пути стояла жадность. Девушек если и покупали то ненадолго. Тогда это казалось нормой. Вот мерконтильность и была основной силой. Ноль идейности. Прожечь жизнь, пропить всё до нитки, получить 1ю зарплату, пропить и уволится. Это считалось нереально круто (конечно мы так не делали, но такими восхищались). Отвержение ценностей общества. Даже семью из моих друзей никто не хотел. Потом был шок когда все вдруг на скорую руку переженились. Подростковый протест нельзя воспринимать серьёзно, он может возникнуть и исчезнуть внезапно. Как любое увлечение. Подросток в интенсивном поиске, то ли своего места то ли непойми чего, и крайне нестабильная субстанция, особенно в плане настроения.
ЛАД написав:Но всё это не доказывает, что протест молодёжи не существовал раньше. Возможно, проблема не была настолько острой.
мне кажется наоборот с исчезновением дворовых компаний пропал и протест. Не с кого брать пример. Подросток зверь стадный, если он совершает правонарушение в одиночку там 99% проблема с мозгами.
ЛАД написав:Но всё же важнее, по-моему, именно перестройка организма.
эта точка зрения сильно распространена у советских психологов, но я не встречал ни одного исследования которое бы это подтвердило.
Возьмите "маминькиного сыночка", тот что сидит дома, живет с родителями до 30, непривлекательный, недоверчивый, необщительный, часто любит покушать. Никакого протеста. мама сказала низзя - значит низзя. Где его гормоны? Тем не менее мужские половые признаки присутствуют, только не делают из этого парня альфа самца.
Роль инстинктов сильно преувеличена. Над ними идёт надстройка темперамента, разные социокультурные, одобряемое/не одобряемое поведение, привычки, воспитание, значимый взрослый, среда, свои отклонения в развитии. Всё это гораздо важнее гормонов, именно эти факторы формируют мышление и поведение. Было бы иначе проблем с демографией не было бы.
еще одно косвенное доказательство слабой роли инстинктов, только малая часть девиаций подростков затрагивает сексуальную тематику (по памяти гебоидный синдром). Была бы высокой роль у гормональных изменений большинство девиации крутились бы вокруг этого вопроса. Подростковая сексуальность сильно преувеличена.
С какого то времени вдруг стало общепринятым мнение, что родители играют исключительно важную роль в жизни ребенка. Как же тогда сироты, неужели они выростают дезадаптированными к жизни в обществе, маугли или преступники? о сиротах очень мало информации. Исследования феномента сиротства противоречивы. Воспитатель говорит это обычные дети ничем не отличающиеся от домашних
но есть и другая история. период воспоминаний совок 70е-80е
Когда нас выгружали и сдавали "по списку", все воспитанники-старожилы почему-то смотрели не на нас, а на новенькие ранцы и форму. Потом я понял, что частная собственность в детском доме будет отсутствовать всегда. Все общее — значит, не твое. Это со временем приносит страшный вред в имущественных отношениях — не жалеть ничего, отдавать все, безгра-мотное широкодушие (в кавычках, конечно же).
Старшие девочки "щедро" отобрали у нас ранцы, одежду и выдали их "дочкам" и "сынкам" — тем, кого они патронировали и таскали везде за собой, как кукол. А нам отдали их старую одежду, заявив своим "детям", что купили все новое в магазине. Так они играли во взрослость. Взрослые проблемы решались легко: отними у чужого и отдай своему — и все дела. "Куклы" радовались. В дальнейшем эта тема "свои-чужие” всегда присутствовала в отношениях детдомовцев. Младшие делились на тех, кого опекали и кого нет Это псевдоматеринство не имело ничего общего с настоящим материнством, хотя многим так не казалось. Потом, повзрослев, когда наши "мамочки" рожали, обеспечить своих настоящих детей всем необходимым они не могли и не умели. Результат: их дети опять в детском доме. Детдомовские родители точно знают, что государство всегда накормит-оденет их детей
Меня приставили к какому-то великовозрастному "паре" — для его обслуживания. Он сразу отправил меня стирать свои носки, я отказался, в результате чего появился лиловый синяк у меня под глазом, по которому мне тут же дали консультацию: если что, я споткнулся и упал... "Падать" я стал часто, как и другие одноклассники.
Детский дом — модель будущей армейской или тюремной жизни. Здесь старшие и сильные отрабатывают на младших и беззащитных технологию подавления личности. Как тут отстаивать достоинство и честь? Как и кто научит?
"Судебные процессы"
Редко когда ночью в детском доме не совершались всякие экзекуции. Я всегда ждал ночь со страхом. На день нам всегда давалось задание: достать по 20 копеек (тогда приличная сумма) для старших. Воровали все. Если не принес оговоренную сумму, ночью тебя судили. Всегда были судья, адвокат, прокурор — из старших, палач из средних — так их "замазывали" для "взросления", каждый раз на роль палача выбирали другого среднего... Потом, когда средние становились старшими, они уже не могли наладить отношения с новыми средними. Кто простит жестокость? А младшие, переходя в разряд средних, мстили за свои унижения ни в чем не повинным новым младшим
Такое вот колесо
Как проходил "суд". Все рассаживались по своим местам, и начинался "процесс". Старшие играли в "судебную систему", а мы ждали приговор. Нам, как в настоящем суде, предоставлялось последнее слово, во время которого мы клятвенно обещали принести деньги. Нам отвечали: когда принесете, тогда и простим... Вы спросите, откуда такие познания у детдомовцев? Нас часто навещали бывшие воспитанники, отсидевшие. свое, они и делились опытом.
Вспоминаю Юру Пискунова, который всегда приносил оговоренную сумму или даже больше. Он "работал" в соседней школе. За старания его редко колотили. Он был очень труслив. Бывает такое в характере — врожденная трусость, человек в этом даже не слишком виноват. И еще он был весь какой-то нервный, а лицо и руки — тонкие, как у девушки. И очень жалобная "физия". Он умело "хлопотал” лицом, когда надо. Мог заплакать без подготовки, не прибегая к помощи разрезанного лука. Мы, если честно, даже уважали его за изворотливость и умение жить за чужой счет. Еще он кидался в ноги и гнулся так, что было неловко пинать. Приспособился человек к жестоким обстоятельствам
Так вот, впоследствии Юра отмотал несколько сроков за карманничество, у него была кличка Юрка — золотая ручка. Что с ним сейчас — не знаю, но последний срок у него был "хороший".
День рождения
3 декабря, в мой день рождения, меня выгнали ночью на улицу — отправили искать 15 копеек. Я не знал, где мне достать эти несчастные копейки, и поэтому сел в сугроб недалеко от детского дома, решил — замерзну к чертовой матери!
Домой с работы шла соседка. Она увидела меня и стала расспрашивать, что это я сижу ночью на снегу, — она знала, кто я и откуда. Я честно рассказал ей, что у меня день рождения, "подарка" для старших нет. Она дала мне 20 копеек и довела до детского дома. Ух, как я радовался, что избежал экзекуции на этот раз. Утром женщина пришла в детский дом и рассказала директору о ночной встрече. Директор вызвала меня к себе, закрыла кабинет изнутри и избила меня каблуком Потом собрали "совет" старших, на котором меня лишили телевизора на месяц. https://readli.net/chitat-online/?b=243670&pg=5
дети - продукт среды, но автор этих строк не озлобился, не стал на путь насилия и преступности. То есть даже у ребенка есть воля сопротивляться среде.