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#<1 ... 5678 Додано: Чет 20 бер, 2025 12:38 Wirująświatła написав: .........

ЛАД написав: Но всё это не доказывает, что протест молодёжи не существовал раньше. Возможно, проблема не была настолько острой. Но всё это не доказывает, что протест молодёжи не существовал раньше. Возможно, проблема не была настолько острой. мне кажется наоборот с исчезновением дворовых компаний пропал и протест. Не с кого брать пример. Подросток зверь стадный, если он совершает правонарушение в одиночку там 99% проблема с мозгами. .........мне кажется наоборот с исчезновением дворовых компаний пропал и протест. Не с кого брать пример. Подросток зверь стадный, если он совершаетв одиночку там 99% проблема с мозгами. Вы опять всё сводите к правонарушениям.

Я уже написал, протест это совсем не обязательно нарушение УК.

Не знаю, что у вас была за компания, в которой у подростков не было ни энергии, ни даже полового инстинкта.



Возьмите "маминькиного сыночка", тот что сидит дома, живет с родителями до 30, непривлекательный, недоверчивый, необщительный, часто любит покушать. Никакого протеста. мама сказала низзя - значит низзя. Где его гормоны? Тем не менее мужские половые признаки присутствуют, только не делают из этого парня альфа самца.

Я жил с мамой почти до 40 за вычетом того нескольких лет в армии. Не знаю насчёт альфа-самца, но был достаточно самостоятельным. И не был "недоверчивым, необщительным, часто любит покушать". Как и другие мои друзья-товарищи.



Роль инстинктов сильно преувеличена. Над ними идёт надстройка темперамента, разные социокультурные, одобряемое/не одобряемое поведение, привычки, воспитание, значимый взрослый, среда, свои отклонения в развитии. Всё это гораздо важнее гормонов, именно эти факторы формируют мышление и поведение. Было бы иначе проблем с демографией не было бы.



еще одно косвенное доказательство слабой роли инстинктов, только малая часть девиаций подростков затрагивает сексуальную тематику (по памяти гебоидный синдром). Была бы высокой роль у гормональных изменений большинство девиации крутились бы вокруг этого вопроса. Подростковая сексуальность сильно преувеличена. Не факт.

Нормы полового и сексуального поведения чуть ли не самые зарегулированные в обществе. И их нарушение осуждается достаточно жёстко. Кроме того сексуальную энергию можно выплеснуть благодаря тому же онанизму, который вроде как осуждается, но попадались цифры, что он очень широко распространён.

И вы опять о девиациях. Девиации и протест совершенно разные вещи.

А то, что темперамент, привычки, воспитание и всё пр. важны, никто и не спорит. Вы опять всё сводите к правонарушениям.Я уже написал, протест это совсем не обязательно нарушение УК.Не знаю, что у вас была за компания, в которой у подростков не было ни энергии, ни даже полового инстинкта.Я жил с мамой почти до 40 за вычетом того нескольких лет в армии. Не знаю насчёт альфа-самца, но был достаточно самостоятельным. И не был "недоверчивым, необщительным, часто любит покушать". Как и другие мои друзья-товарищи.Не факт.Нормы полового и сексуального поведения чуть ли не самые зарегулированные в обществе. И их нарушение осуждается достаточно жёстко. Кроме того сексуальную энергию можно выплеснуть благодаря тому же онанизму, который вроде как осуждается, но попадались цифры, что он очень широко распространён.И вы опять о девиациях. Девиации и протест совершенно разные вещи.А то, что темперамент, привычки, воспитание и всё пр. важны, никто и не спорит. ЛАД 2 Повідомлень: 33566 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5288 раз. Подякували: 4828 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Чет 20 бер, 2025 13:03 ЛАД написав: Девиации и протест совершенно разные вещи.

А то, что темперамент, привычки, воспитание и всё пр. важны, никто и не спорит. Девиации и протест совершенно разные вещи.А то, что темперамент, привычки, воспитание и всё пр. важны, никто и не спорит. что то вы намешали одно с другим.



давайте с конца. В подростковом возрасте девиации это крайние формы протеста. Есть такая практика что в 0-13 и 18-60 считается патологией, то в 12-18 может быть принято вариантом нормы. Рассматривать трудных подростков без девиаций это как рассматривать людей у которых нет смартфонов. Получится очень узкая выборка. Почему так? потому что при слабой саморегуляции протест легко (за 1 минуту) переходит в девиацию.



Например я знаком с подростком который убил своего дедушку https://tsn.ua/ru/ukrayina/na-nikolaevs ... 89933.html он полностью раскаивается и искренне не собирался этого делать. С головой у него +/- норм. И мальчик не злой. Дед смог его выбесить.



Протест иррационален и в какой то момент может перейти не только моральные, но и юридические нормы. Возьму на себя смелость утверждать что 80% преступлений и 90% других девиаций подростков это формы протеста, остальные - имущественные (воровство).



% половых преступлений в этом возрасте близок к нулю. Если бы половые мотивы были сильными, этот % был бы тоже соответственно высоким.



Получается виртуальная "пирамида мотивов поведения"подростка. Самый широкий пласт - отделение от мира детей, требование прав как у взрослых, пить/курить/гулять до утра/вольное посещение школы, свои секреты, самоутверждение в группе и прочее.



Чуть меньший пласт - воровство. на самостоятельную жизнь нужны деньги. Хотя бы те же сигареты купить. Где их взять? Воровство как раз является той патологией в 0-12 и в 18-99 а в подростковом возрасте ... это вариант нормы. Шок да?



Отчасти общество виновато, что не берет подростков на работу, не даёт им заработать на карманные расходы. Например у родителей нет возможности дать ребенку 100 грн в день на его личные нужды. Когда такой подросток находит работу воровство сразу же прекращается, психогенный фактор устраняется. Поэтому норма. Чего не скажешь о 0-12 и 18-99. там уже если "вошел во вкус" никакая работа психогенный фактор не остановит. Поэтому патология.



Чёткой границы между девиацией и подростковым протестом нет, они слиты воедино, и одно часто переходит в другое. ЛАД написав: Не знаю, что у вас была за компания, в которой у подростков не было ни энергии, ни даже полового инстинкта. Не знаю, что у вас была за компания, в которой у подростков не было ни энергии, ни даже полового инстинкта. я в себе чувствую инстинкты согреться когда мне холодно, покушать когда голодный, поспать когда устал, поправиться если приболел. Это очень чёткие сигналы организма с которыми лучше не спорить.



Про половой инстинкт. нравится допустим мне 13-16ти летнему какая то девушка, что я делаю? пытаюсь разобраться это устойчивая симпатия или ветром принесло, потом ищу общих знакомых или места где она бывает, чтобы там познакомиться.



Подойти просто в коридоре или на улице сразу услышу "нет" или "пошёл на" (в наше время за словом в карман не лезли), она может банально испугаться что я маньяк. Далее нужно заслужить доверие пока что то от женской природы мне перепадёт. Потратить какие то деньги.



Кому то перепадало через полгода-год тасканий. Цветы, подарки (мелкие). Любой инстинкт за это время умрёт со скуки. Напоить или взять силой не рассматриваем, не смотря на продажность моего времени и запредельную меркантильность такое делали только отморозки. Девушку можно было подкупить, но жаба обычно побеждала. Кроме девушек был длинный список затрат - одежда, гитара, кассеты, магнитофон, сигареты, спиртное. И оно в 13-18 было приоритетнее. Если бы был вариант получать то, о чём мы говорим без затрат, этим бы инстинкты пользовались. А с затратами было неинтересно. ЛАД написав: Нормы полового и сексуального поведения чуть ли не самые зарегулированные в обществе. И их нарушение осуждается достаточно жёстко. Нормы полового и сексуального поведения чуть ли не самые зарегулированные в обществе. И их нарушение осуждается достаточно жёстко. подросток ориентируется на нормы своей группы, а не на нормы общества в целом. Если в его группе принято принимать алкоголь и наркотики, это и будет нормой. Так это устроено, подросток до трудоустройства пока ещё не часть большого общества и на его нормы не ориентируется. Они могут совпадать, нормы общества и группы, но это не отменяет сказанного. Первая стабильная работа это ментальный рубикон между "детской" и "взрослой" жизнью. В том селе в 80х если подросток с 12-13 работает наравне со всеми получает право курить, употреблять алкоголь, участвовать во взрослых разговорах "на равных". Окружение крайне заинтересовано, чтобы он как можно скорее вырос. В этом случае никаких "подростковых" норм нет, до 12лет - детские, после 12лет взрослые (+/-). И кстати чтобы в селе у подростков были девиации не помню. Наоборот отец бухает, подросток ведёт авто или мотоцикл. Как бы оттеняя собой нерадивого отца. что то вы намешали одно с другим.давайте с конца. В подростковом возрасте девиации это крайние формы протеста. Есть такая практика что в 0-13 и 18-60 считается патологией, то в 12-18 может быть принято вариантом нормы. Рассматривать трудных подростков без девиаций это как рассматривать людей у которых нет смартфонов. Получится очень узкая выборка. Почему так? потому что при слабой саморегуляции протест легко (за 1 минуту) переходит в девиацию.Например я знаком с подростком который убил своего дедушкуон полностью раскаивается и искренне не собирался этого делать. С головой у него +/- норм. И мальчик не злой. Дед смог его выбесить.Протест иррационален и в какой то момент может перейти не только моральные, но и юридические нормы. Возьму на себя смелость утверждать что 80% преступлений и 90% других девиаций подростков это формы протеста, остальные - имущественные (воровство).% половых преступлений в этом возрасте близок к нулю. Если бы половые мотивы были сильными, этот % был бы тоже соответственно высоким.Получается виртуальная "пирамида мотивов поведения"подростка. Самый широкий пласт - отделение от мира детей, требование прав как у взрослых, пить/курить/гулять до утра/вольное посещение школы, свои секреты, самоутверждение в группе и прочее.Чуть меньший пласт - воровство. на самостоятельную жизнь нужны деньги. Хотя бы те же сигареты купить. Где их взять? Воровство как раз является той патологией в 0-12 и в 18-99 а в подростковом возрасте ... это вариант нормы. Шок да?Отчасти общество виновато, что не берет подростков на работу, не даёт им заработать на карманные расходы. Например у родителей нет возможности дать ребенку 100 грн в день на его личные нужды. Когда такой подросток находит работу воровство сразу же прекращается, психогенный фактор устраняется. Поэтому норма. Чего не скажешь о 0-12 и 18-99. там уже если "вошел во вкус" никакая работа психогенный фактор не остановит. Поэтому патология.Чёткой границы между девиацией и подростковым протестом нет, они слиты воедино, и одно часто переходит в другое.я в себе чувствую инстинкты согреться когда мне холодно, покушать когда голодный, поспать когда устал, поправиться если приболел. Это очень чёткие сигналы организма с которыми лучше не спорить.Про половой инстинкт. нравится допустим мне 13-16ти летнему какая то девушка, что я делаю? пытаюсь разобраться это устойчивая симпатия или ветром принесло, потом ищу общих знакомых или места где она бывает, чтобы там познакомиться.Подойти просто в коридоре или на улице сразу услышу "нет" или "пошёл на" (в наше время за словом в карман не лезли), она может банально испугаться что я маньяк. Далее нужно заслужить доверие пока что то от женской природы мне перепадёт. Потратить какие то деньги.Кому то перепадало через полгода-год тасканий. Цветы, подарки (мелкие). Любой инстинкт за это время умрёт со скуки. Напоить или взять силой не рассматриваем, не смотря на продажность моего времени и запредельную меркантильность такое делали только отморозки. Девушку можно было подкупить, но жаба обычно побеждала. Кроме девушек был длинный список затрат - одежда, гитара, кассеты, магнитофон, сигареты, спиртное. И оно в 13-18 было приоритетнее. Если бы был вариант получать то, о чём мы говорим без затрат, этим бы инстинкты пользовались. А с затратами было неинтересно.подросток ориентируется на нормы своей группы, а не на нормы общества в целом. Если в его группе принято принимать алкоголь и наркотики, это и будет нормой. Так это устроено, подросток до трудоустройства пока ещё не часть большого общества и на его нормы не ориентируется. Они могут совпадать, нормы общества и группы, но это не отменяет сказанного. Первая стабильная работа это ментальный рубикон между "детской" и "взрослой" жизнью. В том селе в 80х если подросток с 12-13 работает наравне со всеми получает право курить, употреблять алкоголь, участвовать во взрослых разговорах "на равных". Окружение крайне заинтересовано, чтобы он как можно скорее вырос. В этом случае никаких "подростковых" норм нет, до 12лет - детские, после 12лет взрослые (+/-). И кстати чтобы в селе у подростков были девиации не помню. Наоборот отец бухает, подросток ведёт авто или мотоцикл. Как бы оттеняя собой нерадивого отца. Wirująświatła

Повідомлень: 29014 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2431 раз. Подякували: 3426 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 20 бер, 2025 14:26 Hotab написав: Віталя, ти тут сам в куточку скучаєш, малюєш.. .. Лише Ірина інколи заходить, тебе похвалить.

Коротше я теж в якості підтримки до тебе заглянув тут… Також на тему психологів-консультантів..







Як перестанеш дутись - приходь до всіх Віталя, ти тут сам в куточку скучаєш, малюєш.. ..Коротше я теж в якості підтримки до тебе заглянув тут… Також на тему психологів-консультантів..Як перестанеш дутись - приходь до всіх

На цій гілці менше нервів



На цій гілці менше нервів Ірина_

Модератор Форуму Повідомлень: 4870 З нами з: 14.09.13 Подякував: 1085 раз. Подякували: 2026 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 20 бер, 2025 14:50 Hotab написав: Віталя, ти тут сам в куточку скучаєш, малюєш.. .. Лише Ірина інколи заходить, тебе похвалить.

Коротше я теж в якості підтримки до тебе заглянув тут… Також на тему психологів-консультантів..



Як перестанеш дутись - приходь до всіх Віталя, ти тут сам в куточку скучаєш, малюєш.. .. Лише Ірина інколи заходить, тебе похвалить.Коротше я теж в якості підтримки до тебе заглянув тут… Також на тему психологів-консультантів..Як перестанеш дутись - приходь до всіх

я тебя удивлю но кое что я делаю для себя, принимаю пищу, душ, сплю, пишу на этой ветке. Мне не нужно ничьё внимание, похвала или одобрение. Даже благодарности не нужно. если данная инфа кому то вдруг пригодится. я тебя удивлю но кое что я делаю для себя, принимаю пищу, душ, сплю, пишу на этой ветке. Мне не нужно ничьё внимание, похвала или одобрение. Даже благодарности не нужно. если данная инфа кому то вдруг пригодится. Wirująświatła

Повідомлень: 29014 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2431 раз. Подякували: 3426 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 5678 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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