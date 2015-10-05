Додано: Чет 20 бер, 2025 13:03

ЛАД написав: Девиации и протест совершенно разные вещи.

А то, что темперамент, привычки, воспитание и всё пр. важны, никто и не спорит. Девиации и протест совершенно разные вещи.А то, что темперамент, привычки, воспитание и всё пр. важны, никто и не спорит.

ЛАД написав: Не знаю, что у вас была за компания, в которой у подростков не было ни энергии, ни даже полового инстинкта. Не знаю, что у вас была за компания, в которой у подростков не было ни энергии, ни даже полового инстинкта.

ЛАД написав: Нормы полового и сексуального поведения чуть ли не самые зарегулированные в обществе. И их нарушение осуждается достаточно жёстко. Нормы полового и сексуального поведения чуть ли не самые зарегулированные в обществе. И их нарушение осуждается достаточно жёстко.

что то вы намешали одно с другим.давайте с конца. В подростковом возрасте девиации это крайние формы протеста. Есть такая практика что в 0-13 и 18-60 считается патологией, то в 12-18 может быть принято вариантом нормы. Рассматривать трудных подростков без девиаций это как рассматривать людей у которых нет смартфонов. Получится очень узкая выборка. Почему так? потому что при слабой саморегуляции протест легко (за 1 минуту) переходит в девиацию.Например я знаком с подростком который убил своего дедушкуон полностью раскаивается и искренне не собирался этого делать. С головой у него +/- норм. И мальчик не злой. Дед смог его выбесить.Протест иррационален и в какой то момент может перейти не только моральные, но и юридические нормы. Возьму на себя смелость утверждать что 80% преступлений и 90% других девиаций подростков это формы протеста, остальные - имущественные (воровство).% половых преступлений в этом возрасте близок к нулю. Если бы половые мотивы были сильными, этот % был бы тоже соответственно высоким.Получается виртуальная "пирамида мотивов поведения"подростка. Самый широкий пласт - отделение от мира детей, требование прав как у взрослых, пить/курить/гулять до утра/вольное посещение школы, свои секреты, самоутверждение в группе и прочее.Чуть меньший пласт - воровство. на самостоятельную жизнь нужны деньги. Хотя бы те же сигареты купить. Где их взять? Воровство как раз является той патологией в 0-12 и в 18-99 а в подростковом возрасте ... это вариант нормы. Шок да?Отчасти общество виновато, что не берет подростков на работу, не даёт им заработать на карманные расходы. Например у родителей нет возможности дать ребенку 100 грн в день на его личные нужды. Когда такой подросток находит работу воровство сразу же прекращается, психогенный фактор устраняется. Поэтому норма. Чего не скажешь о 0-12 и 18-99. там уже если "вошел во вкус" никакая работа психогенный фактор не остановит. Поэтому патология.Чёткой границы между девиацией и подростковым протестом нет, они слиты воедино, и одно часто переходит в другое.я в себе чувствую инстинкты согреться когда мне холодно, покушать когда голодный, поспать когда устал, поправиться если приболел. Это очень чёткие сигналы организма с которыми лучше не спорить.Про половой инстинкт. нравится допустим мне 13-16ти летнему какая то девушка, что я делаю? пытаюсь разобраться это устойчивая симпатия или ветром принесло, потом ищу общих знакомых или места где она бывает, чтобы там познакомиться.Подойти просто в коридоре или на улице сразу услышу "нет" или "пошёл на" (в наше время за словом в карман не лезли), она может банально испугаться что я маньяк. Далее нужно заслужить доверие пока что то от женской природы мне перепадёт. Потратить какие то деньги.Кому то перепадало через полгода-год тасканий. Цветы, подарки (мелкие). Любой инстинкт за это время умрёт со скуки. Напоить или взять силой не рассматриваем, не смотря на продажность моего времени и запредельную меркантильность такое делали только отморозки. Девушку можно было подкупить, но жаба обычно побеждала. Кроме девушек был длинный список затрат - одежда, гитара, кассеты, магнитофон, сигареты, спиртное. И оно в 13-18 было приоритетнее. Если бы был вариант получать то, о чём мы говорим без затрат, этим бы инстинкты пользовались. А с затратами было неинтересно.подросток ориентируется на нормы своей группы, а не на нормы общества в целом. Если в его группе принято принимать алкоголь и наркотики, это и будет нормой. Так это устроено, подросток до трудоустройства пока ещё не часть большого общества и на его нормы не ориентируется. Они могут совпадать, нормы общества и группы, но это не отменяет сказанного. Первая стабильная работа это ментальный рубикон между "детской" и "взрослой" жизнью. В том селе в 80х если подросток с 12-13 работает наравне со всеми получает право курить, употреблять алкоголь, участвовать во взрослых разговорах "на равных". Окружение крайне заинтересовано, чтобы он как можно скорее вырос. В этом случае никаких "подростковых" норм нет, до 12лет - детские, после 12лет взрослые (+/-). И кстати чтобы в селе у подростков были девиации не помню. Наоборот отец бухает, подросток ведёт авто или мотоцикл. Как бы оттеняя собой нерадивого отца.