извините профанация и устойчивое ощущение что тётя фантазирует. "этот участок никак не участвует" нейропсихологи бы погнали ее сцаными тряпками за такой базарно ненаучный уровень непонимания предмета, о котором она вещает.
послушайте хотя бы несколько минут как работу мозга описывают нейробиологи
эта лекция - азбука нейробиологии, еще не наука, а детский сад - 1й шаг в науку.
лекция кстати хорошо объясняет откуда берутся типы мышления (IQ, EQ и др.) а также гиперактивность (доминирование синих маркеров) и апатия с абулией (доминирование красных маркеров) 20я минута 1й части
что касается духовных практик, глубоко в вопросе не разбираюсь но вербальная информация (буквы, цифры) а так же сенсорная (поступающая в виде картинки, запахов, звуков и ощущений в теле) - далеко не полный перечень. Есть не телесные ощущения радость, удивление, любовь. По крайне мере не доказано, что они имеют телесную основу (подергали какой то нерв получили любовь).
Так же существуют сны, которые не подпадают под список выше. Во сне мы не только что то видим (допустим память умеет проецировать картинки), но и общаемся, переживаем какие-то эмоции (как минимум страх в кошмарах) и т.д. Сны самый банальный пример что видов информации поступающей в мозг гораздо больше, чем принято думать. И одной памятью тут всё не объяснить, люди видят во сне то что в жизни никогда не видели, в частности дети (
Вероятно, во время медитации так же идёт восприятие информации не воспринимаемой стандартными органами чувств и не касающейся нашего мира , иначе духовные практики были бы самыми продвинутыми учёными, с информацией которой нет больше ни у кого.
Подспудно вопрос почему в коре 16 ярдов нейронов а в мозжечке 69 ярдов, не связан ли мозжечок с теми видами ощущение, которые не имеют телесных регистраторов (глаза/уши и т.д.). Судя по количеству нейронов весь потенциал мозга находится там.