alibob написав:https://youtu.be/NUahhVKpsJM Тут небагато, 14хв. Тетяна Чернігівська про дослідження мозку буддійських монахів.
извините профанация и устойчивое ощущение что тётя фантазирует. "этот участок никак не участвует" нейропсихологи бы погнали ее сцаными тряпками за такой базарно ненаучный уровень непонимания предмета, о котором она вещает.
послушайте хотя бы несколько минут как работу мозга описывают нейробиологи эта лекция - азбука нейробиологии, еще не наука, а детский сад - 1й шаг в науку.
лекция кстати хорошо объясняет откуда берутся типы мышления (IQ, EQ и др.) а также гиперактивность (доминирование синих маркеров) и апатия с абулией (доминирование красных маркеров) 20я минута 1й части
что касается духовных практик, глубоко в вопросе не разбираюсь но вербальная информация (буквы, цифры) а так же сенсорная (поступающая в виде картинки, запахов, звуков и ощущений в теле) - далеко не полный перечень. Есть не телесные ощущения радость, удивление, любовь. По крайне мере не доказано, что они имеют телесную основу (подергали какой то нерв получили любовь).
Так же существуют сны, которые не подпадают под список выше. Во сне мы не только что то видим (допустим память умеет проецировать картинки), но и общаемся, переживаем какие-то эмоции (как минимум страх в кошмарах) и т.д. Сны самый банальный пример что видов информации поступающей в мозг гораздо больше, чем принято думать. И одной памятью тут всё не объяснить, люди видят во сне то что в жизни никогда не видели, в частности дети (http://s.siteapi.org/2cd07656e85af28.ru ... 79d884.pdf стр 15 и далее вся книга об этом)
Вероятно, во время медитации так же идёт восприятие информации не воспринимаемой стандартными органами чувств и не касающейся нашего мира , иначе духовные практики были бы самыми продвинутыми учёными, с информацией которой нет больше ни у кого.
Подспудно вопрос почему в коре 16 ярдов нейронов а в мозжечке 69 ярдов, не связан ли мозжечок с теми видами ощущение, которые не имеют телесных регистраторов (глаза/уши и т.д.). Судя по количеству нейронов весь потенциал мозга находится там.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 21 бер, 2025 11:15, всього редагувалось 2 разів.
Wirująświatła написав:Вероятно, во время медитации идёт восприятие информации не воспринимаемой стандартными органами чувств и не касающейся нашего мира , иначе практики были бы самыми продвинутыми учёными с информацией которой нет ни у кого.
Если исходить из привычных нам практик работы с информацией, следует уточнить, что мы понимаем под нашим миром? Если считать разные культурные среды с разными традициями мышления разными мирами, все станет на свои места. А вот сравнение с учеными выглядит как попытка подходить к их миру с нашими критериями. В нашем мире, ученый - это человек, который стремится найти новую информацию и поделиться ей с миром. Но это привычный нам подход. Не исключено, что упомянутые практики обладают информацией, которой больше ни у кого нет, но не склонны ей делиться, по крайней мере, с людьми из другого мира.
Сибарит написав:Не исключено, что упомянутые практики обладают информацией, которой больше ни у кого нет, но не склонны ей делиться, по крайней мере, с людьми из другого мира.
что знает два человека - известно всем. В любом действии или бездействии есть смысл, как отражение ценностей. Зачем им информация которой они не пользуются? Это примерно как всю жизнь собирать камни, пусть и драгоценные, чтобы они тихо лежали на чердаке навеки скрытые от посторонних взглядов.
Наберусь циннизма предположить что в медитациях никакой ценной миру информации монахи не получают, может быть что то ценное для себя. Но в этом случае их исследование бессмысленно, что вам даст инфа что некий монах счастлив и всем доволен? Все же перед учёными стоят более практические задачи, чем тратить время на исследование того, что никому не нужно.
по лекции на видео сверху среди слушателей я не увидел ни одного парня, полагаю медицинский факультет какого то вуза. Позабавило выражение лиц этих девиц, интерес читается только у первых трёх, остальные смотрят на препода с глубоким непониманием о чём речь и что вообще происходит
ЛАД написав:Кроме того сексуальную энергию можно выплеснуть благодаря тому же онанизму, который вроде как осуждается, но попадались цифры, что он очень широко распространён.
на эту тему есть забавный эпизод. Юнг считается неофрейдистом, полностью отвергнувший теорию доминирующей сексуальности Фрейда
В этой нашей первой встрече было и еще что-то, что обрело для меня смысл позже, что я сумел продумать и понять только тогда, когда нашей дружбе пришел конец. Несомненно, Фрейд необычайно близко к сердцу принимал все, что касалось его сексуальной теории. Когда речь заходила о ней, тон его, обычно довольно скептический, становился вдруг нервным и жестким, а на лице появлялось странное, взволнованное выражение. Я поначалу не мог понять, в чем же причина этого.
Но у меня возникло предположение, что сексуальность для него была своего рода numinosum (божественное. - лат.). Это впечатление подтвердилось позже при нашей встрече в Вене спустя три года (в 1910 году).
Я до сих пор помню, как Фрейд сказал мне: «Мой дорогой Юнг, обещайте мне, что вы никогда не откажетесь от сексуальной теории. Это превыше всего. Понимаете, мы должны сделать из нее догму, неприступный бастион». Он произнес это со страстью, тоном отца, наставляющего сына: «Мой дорогой сын, ты должен пообещать мне, что будешь каждое воскресенье ходить в церковь». Скрывая удивление, я спросил его: «Бастион - против кого?» - «Против потока черной грязи, - на мгновение Фрейд запнулся и добавил, - оккультизма». Я был не на шутку встревожен - эти слова «бастион» и «догма», ведь догма - неоспоримое знание, такое, которое устанавливается раз и навсегда и не допускает сомнений. Но о какой науке тогда может идти речь, ведь это не более чем личный диктат. И тогда мне стало понятно, что наша дружба обречена; я знал, что никогда не смогу примириться с подобными вещами.
К «оккультизму» Фрейд, по-видимому, относил абсолютно все, что философия, религия и возникшая уже в наши дни парапсихология знали о человеческой душе. Для меня же и сексуальная теория была таким же «оккультизмом», то есть не более чем недоказанной гипотезой, как всякое умозрительное построение. Научная истина, в моем понимании, - это тоже гипотеза, которая соответствует сегодняшнему дню и которая не может остаться неизменной на все времена.
alibob написав:........... Наскільки ми різні. Наша цивілізація та їх. Ми якось можемо пояснити їм про нас. Є слова. Є поняття, навіть є сенс наших дій. Для нас. А якщо вони спробують пояснити нам що саме вони роблять в медитаціях і для чого, якщо навіть підберуть найкращі слова... Чи ми зрозуміємо?
Проблема в том, что они не склонны нам ничего объяснять. Или их объяснения нас не устраивают. Если они начнут рассказывать о слиянии с мировым разумом или освобождении от колеса сансары, для нас это будет неудовлетворительным объяснением. Это уже вопрос веры, а не рационального объяснения.
flyman написав:Днями на Нетфліксі вийшов короткий серіал "Юнацтво" (Adolescence), де підлітка звинувачують у вбивстві. Я вже добу під враженням. Подивіться, й багато чого стане зрозуміло.
Утром в дом Миллеров врывается спецназ. Детектив Люк Баскомб и его напарница Миша Франк арестовывают 13-летнего Джейми, обвиняя его в жестоком убийстве одноклассницы. Родители подростка потрясены, ведь их сын – обычный школьник, никогда не проявлявший агрессию. Отец Джейми, Эдди, отчаянно пытается доказать его невиновность, но следствие уверено в своей версии. Пока детективы собирают улики, семья сталкивается с неприятными вопросами: насколько хорошо они знают собственного ребенка и возможен ли сценарий, в котором их сын – хладнокровный убийца?
Найменшому завербованому всього 12 років. Масштаби злочинів - шалені. Тільки військових автівок по Україні діти знищили понад чотири сотні. А ще вони підпалюють сільради, пошти, фотографують військові частини, поліцію, підривають відділки, влаштовують теракти й диверсії. Немає значення - захід чи схід, скоюють злочини у Харкові й у Франику. Ті хто ходить в школу, й ті, хто навчається онлайн. Головний мотив - гроші.
Wirująświatła написав:Отчасти общество виновато, что не берет подростков на работу, не даёт им заработать на карманные расходы. Например у родителей нет возможности дать ребенку 100 грн в день на его личные нужды. Когда такой подросток находит работу воровство сразу же прекращается, психогенный фактор устраняется. Поэтому норма. Чего не скажешь о 0-12 и 18-99. там уже если "вошел во вкус" никакая работа психогенный фактор не остановит. Поэтому патология.
я писал о воровстве, упустив что спектр имущественных преступлений шире, одно из них за деньги выполнить какое то задание (незаконное). Показательно, что именно подростки на такие задания легко ведутся. Или взрослый преступник захочет больше денег? Симбиоз работы и преступления.
alibob вопросы которые у меня возникли (конечно не к вам) 1. цель исследования? не может быть исследование без цели. Что то хотят найти, доказать или опровергнуть. Ничего не нашли, не доказали и не опровергули. 2. методы исследования. Электроэнцефалография,
Электроэнцефалография дает возможность качественного и количественного анализа функционального состояния головного мозга и его реакций при действии раздражителей. Запись ЭЭГ широко применяется в диагностической и лечебной работе (особенно часто при эпилепсии), в анестезиологии, а также при изучении деятельности мозга, связанной с реализацией таких функций, как восприятие, память, адаптация и т. д.
из недостатков метода
определение местоположение источников электрического потенциала является обратной задачей, которая не может быть точно решена, а только оценена. Таким образом, ЭЭГ хорошо подходит для исследования вопросов о скорости нейронной активности и хуже для исследования вопросов о местоположении такой активност
без понимания какая точно область даёт волновую активность данное исследование - попытка поймать чёрную кошку в тёмной комнате. Для врача определяющего патологию метод может оказаться информативен, например при эпилепсии, где область не важна потому что проблему создаёт сама патологическая активность. При отсутствии патологий метод покажет индивидуальный картину для каждого испытуемого. И что с этим делать? 3. для исследований мозга золотой стандарт - аппарат пэк кт, черниговская сделала вид что о нем не знает. Привезти этот аппарат с лабораторией к монахам невозможно, приехать к аппарату монахи отказались? не нашлось желающих это оплатить? 4. аппарата который бы фиксировал ощущения или хотя бы мысли пока ещё нет, тело (включая мозг) у монахов такое же как у любого представителя их генофонда. Сколько его не исследуй сенсаций не будет, разницу между монахом и мойщиком посуды ни один аппарат не увидит. Есть подозрение что ролик создавался для накрутки просмотров. "Что же там обнаружили у монахов, чего нет у других людей?"
на теме психологии (пользуясь общей неграмотностью населения) пиарится все кому не лень. Эту деятельность давно пора лицензировать, потому что псевдоэксперты создают инфошум, в котором пэрэсичному невозможно разобраться. У всех авторитетных исследований есть год, автор и публикация в научном журнале. Если бы она начала с этого свой ролик ей можно было бы простить всё остальное, блогеру нужны просмотры, лектору посетители, психологу клиенты. кругом маркетинг это понятно...
Сибарит написав:Не исключено, что упомянутые практики обладают информацией, которой больше ни у кого нет, но не склонны ей делиться, по крайней мере, с людьми из другого мира.
что знает два человека - известно всем. В любом действии или бездействии есть смысл, как отражение ценностей. Зачем им информация которой они не пользуются? Это примерно как всю жизнь собирать камни, пусть и драгоценные, чтобы они тихо лежали на чердаке навеки скрытые от посторонних взглядов.
Наберусь циннизма предположить что в медитациях никакой ценной миру информации монахи не получают, может быть что то ценное для себя. Но в этом случае их исследование бессмысленно, что вам даст инфа что некий монах счастлив и всем доволен? Все же перед учёными стоят более практические задачи, чем тратить время на исследование того, что никому не нужно.
У них могут быть совершенно другие подходы и их может не интересовать "ценная миру информация". Если вы хотите прервать цепь перерождений (для себя), то вам интересно именно это, а не какая-то польза для всего мира. Это всё говорит только о трудности понимания между людьми. Вы, например, всё время переходите на девиации (отклонение параметров от нормы), а я о нормальном подростковом поведении. И вы спорите с идеей о доминирующей роли сексуальности, хотя я нигде даже не обмолвился об этом. Я говорил о перестройке организма при взрослении и изменение сексуальности просто наиболее явное и очевидное изменение. Но, скорее всего, далеко не единственное. То, что гормональный фон оказывает значительное влияние на поведение человека, надеюсь, вы оспаривать не будете. Так мы всё же говорим на одном языке и у нас примерно одинаковое представление о мире. Что уж говорить о понимании с представителями сильно отличающейся цивилизации с совершенно другими представлениями и верованиями.