я и не пытался понять монахов, особенно через изучение волн головного мозга. Даже если выделили миллионный грант, за такое не взялся бы.
в чём по вашему отличие нормального подросткового поведения от девиации? хотя бы одно-два. Забегая наперёд, для меня есть подростки с протестным поведением и без него. У психологов на сленге называется "удобный ребёнок". Хорошо учится, сидит дома, читает книги или играет в комп. друзей либо нет либо дружба поверхностная, хобби обычно тоже нет. Без проблем выносит мусор, убирает в квартире, моет посуду. Не курит, алкоголь не употребляет. Помогает старшим. Образцовый пионер. Если это девочка - вообще нет вопросов.
Если парень, вопрос всего один, чем он отличается от девочек (ну кроме половых признаков).
И да я таких подростков не обсуждаю, просто нечего обсуждать - щепка которая течет по течению. Со временем его женят, и он станет подкаблучником, ни рыба ни мясо, шлангом лежащем на диване. Чему он сможет научить своих детей? Сидеть дома, книгу читать, ездить в отпуск по турпутевке, не иметь своего мнения и вообще себя. Такие не становятся известными, их не берут ни в спорт ни в космонавты. Из них получаются унылые и дотошные люди.
Конечно такие люди имеют право на жизнь и я даже знал нескольких. С одним долго пытался найти общую тему для разговора - бесполезно, он был готов разговаривать только про свою работу (принтеры, картриджи). Ни о каком карьерном росте в свои 30 он не мечтал, по жизни его всегда всё устраивало. Дружить с таким человеком невозможно, у него нет интереса ни к миру ни к людям. Поэтому он удобный, для окружающих. Пришел сделал свою работу и ушёл. Как робот.
Почему подростковый возраст взрывоопасный и протестный? из за интереса к миру. Хочется всё попробовать, сигареты, алкоголь, залезть на крышу электрички, прыгнуть с моста в реку или другой экстрим. Это всё норма, потому что иначе активного познания мира не получится. У подростка есть 5-6 лет, далее падает подростковая эмоциональность а вместе с ней интерес к миру, человек погружается в свою работу / семью и мало интересуется что происходит с окружающими.