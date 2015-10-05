Додано: П'ят 21 бер, 2025 18:03

ЛАД написав: Что уж говорить о понимании с представителями сильно отличающейся цивилизации с совершенно другими представлениями и верованиями. Что уж говорить о понимании с представителями сильно отличающейся цивилизации с совершенно другими представлениями и верованиями.

ЛАД написав: Вы, например, всё время переходите на девиации (отклонение параметров от нормы), а я о нормальном подростковом поведении. Вы, например, всё время переходите на девиации (отклонение параметров от нормы), а я о нормальном подростковом поведении.

я и не пытался понять монахов, особенно через изучение волн головного мозга. Даже если выделили миллионный грант, за такое не взялся бы.в чём по вашему отличие нормального подросткового поведения от девиации? хотя бы одно-два. Забегая наперёд, для меня есть подростки с протестным поведением и без него. У психологов на сленге называется "удобный ребёнок". Хорошо учится, сидит дома, читает книги или играет в комп. друзей либо нет либо дружба поверхностная, хобби обычно тоже нет. Без проблем выносит мусор, убирает в квартире, моет посуду. Не курит, алкоголь не употребляет. Помогает старшим. Образцовый пионер. Если это девочка - вообще нет вопросов.Если парень, вопрос всего один, чем он отличается от девочек (ну кроме половых признаков).И да я таких подростков не обсуждаю, просто нечего обсуждать - щепка которая течет по течению. Со временем его женят, и он станет подкаблучником, ни рыба ни мясо, шлангом лежащем на диване. Чему он сможет научить своих детей? Сидеть дома, книгу читать, ездить в отпуск по турпутевке, не иметь своего мнения и вообще себя. Такие не становятся известными, их не берут ни в спорт ни в космонавты. Из них получаются унылые и дотошные люди.Конечно такие люди имеют право на жизнь и я даже знал нескольких. С одним долго пытался найти общую тему для разговора - бесполезно, он был готов разговаривать только про свою работу (принтеры, картриджи). Ни о каком карьерном росте в свои 30 он не мечтал, по жизни его всегда всё устраивало. Дружить с таким человеком невозможно, у него нет интереса ни к миру ни к людям. Поэтому он удобный, для окружающих. Пришел сделал свою работу и ушёл. Как робот.Почему подростковый возраст взрывоопасный и протестный? из за интереса к миру. Хочется всё попробовать, сигареты, алкоголь, залезть на крышу электрички, прыгнуть с моста в реку или другой экстрим. Это всё норма, потому что иначе активного познания мира не получится. У подростка есть 5-6 лет, далее падает подростковая эмоциональность а вместе с ней интерес к миру, человек погружается в свою работу / семью и мало интересуется что происходит с окружающими.