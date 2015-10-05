ЛАД написав:Что уж говорить о понимании с представителями сильно отличающейся цивилизации с совершенно другими представлениями и верованиями.
я и не пытался понять монахов, особенно через изучение волн головного мозга. Даже если выделили миллионный грант, за такое не взялся бы.
ЛАД написав:Вы, например, всё время переходите на девиации (отклонение параметров от нормы), а я о нормальном подростковом поведении.
в чём по вашему отличие нормального подросткового поведения от девиации? хотя бы одно-два. Забегая наперёд, для меня есть подростки с протестным поведением и без него. У психологов на сленге называется "удобный ребёнок". Хорошо учится, сидит дома, читает книги или играет в комп. друзей либо нет либо дружба поверхностная, хобби обычно тоже нет. Без проблем выносит мусор, убирает в квартире, моет посуду. Не курит, алкоголь не употребляет. Помогает старшим. Образцовый пионер. Если это девочка - вообще нет вопросов.
Если парень, вопрос всего один, чем он отличается от девочек (ну кроме половых признаков).
И да я таких подростков не обсуждаю, просто нечего обсуждать - щепка которая течет по течению. Со временем его женят, и он станет подкаблучником, ни рыба ни мясо, шлангом лежащем на диване. Чему он сможет научить своих детей? Сидеть дома, книгу читать, ездить в отпуск по турпутевке, не иметь своего мнения и вообще себя. Такие не становятся известными, их не берут ни в спорт ни в космонавты. Из них получаются унылые и дотошные люди.
Конечно такие люди имеют право на жизнь и я даже знал нескольких. С одним долго пытался найти общую тему для разговора - бесполезно, он был готов разговаривать только про свою работу (принтеры, картриджи). Ни о каком карьерном росте в свои 30 он не мечтал, по жизни его всегда всё устраивало. Дружить с таким человеком невозможно, у него нет интереса ни к миру ни к людям. Поэтому он удобный, для окружающих. Пришел сделал свою работу и ушёл. Как робот.
Почему подростковый возраст взрывоопасный и протестный? из за интереса к миру. Хочется всё попробовать, сигареты, алкоголь, залезть на крышу электрички, прыгнуть с моста в реку или другой экстрим. Со всеми познакомиться, поругаться и помириться, перепробывать десяток увлечений, поиграть в отношения с противоположным полом, совершить небольшой криминал - разрисовать троллейбус баллончиком, что то украсть незначительное, чаще всего даже ненужное (у меня подросток украл ключ от авто), пробить кому то колёса. Это всё норма, потому что иначе активного познания мира не получится. У подростка есть 5-6 лет, далее падает подростковая эмоциональность а вместе с ней интерес к миру, человек погружается в свою работу / семью и мало интересуется что происходит с окружающими.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 22 бер, 2025 00:53, всього редагувалось 7 разів.
Там з тими монахами крім ЕЕГ було про neuro infrasound spectroscopy для визначення зміни кровотоку різних ділянок мозку. Пошукав, не знайшов якихось досліджень за допомогою саме цього методу. І що це може дати саме в такого роду дослідженні, взагалі не зрозуміло. Для з'ясування якоїсь патології чи пошкоджень в мозку порушення кровотоку певної ділянки є корисною інформацією.
П.С. Ще попалось на очі: "Спосіб трансплантації бажаного емоційного стану від донора до реципієнта, що включає визначення емоційного стану донора, запис нейронних корелятів емоційного стану донора, який знаходиться в бажаному емоційному стані; аналіз нейронних корелятів емоційного стану донора для декодування щонайменше одного з тимчасового та просторового шаблону, відповідного бажаному емоційному стану; перетворення зазначеного, щонайменше, одного з тимчасового та просторового шаблону, що відповідає бажаному емоційному стану, у шаблон нейростимуляції; збереження патерну нейростимуляції в енергонезалежній пам'яті; отримання патерну нейростимуляції з енергонезалежної пам'яті; стимулювання мозку реципієнта щонайменше одним стимулом, модульованим за шаблоном нейростимуляції, щоб викликати бажаний емоційний стан у реципієнта." https://patents.google.com/patent/US202 ... 0191073+A1
alibob написав:Для з'ясування якоїсь патології чи пошкоджень в мозку порушення кровотоку певної ділянки є корисною інформацією.
то есть гипотеза что монах это патология? или искали одинаковую патологию у конкретной когорты людей. Что им дал тот анализ. Для меня вообще загадка зачем обследовать здоровых людей. У любого анализа есть % ошибок, один мой знакомый сдал кровь на спид и получил положительный результат. Потом сдал в другой лаборатории и получил отрицательный. Но до этого столько было нервов, успокоительного, семейный скандал.
может я чего не понимаю?
alibob написав:Спосіб трансплантації бажаного емоційного стану від донора до реципієнта, що включає визначення емоційного стану донора,
них.я себе. Это революция как минимум. Пришел человек с депрессией, терапевт передал ему свое позитивное отношение к жизни и ушел человек счастливый. Патент не говорит что это есть. запатентовать можно что угодно, таблетки вечной молодости.
не существует аппарата который бы распознавал эмоциональные состояния.
пэт кт человек что то делает или о чём то думает, в это же время аппарат на экране при помощи помеченной глюкозы показывает какие зоны мозга активируются. На сегодня это предел технологий нейровизуализации. Что человек думает или чувствует может рассказать только он сам.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 21 бер, 2025 18:35, всього редагувалось 3 разів.