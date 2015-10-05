Додано: Суб 22 бер, 2025 15:30

ЛАД написав: Или вы никогда не имели дело с нормальными подростками, или вы у вас детские неизжитые фобии. Или вы никогда не имели дело с нормальными подростками, или вы у вас детские неизжитые фобии.

ЛАД написав: Учёные, например, чаще вырастают из таких и достаточно редко из "трудных". Учёные, например, чаще вырастают из таких и достаточно редко из "трудных".

мои критерии нормы могут отличаться от ваших. я поэтому и спросил. Про фобии если есть что рассказать рассказывайте.самому не смешно? какой % учёных в общей популяции? Если бы "чаще вырастают из таких" их было бы не менее 20-30% а может и все 60. "трудных" не так уж и много, 1-3 на класс (то есть не более 10% и то 3 это уже очень много). Гораздо больше "плывущих" как щепка "никаких". Ещё говорят ни рыба ни мясо.Напомню они имеют право на жизнь и уважение, но я такими кейсами не интересуюсь, чтобы не деградировать и не умереть от скуки.то что учёный вырос из щепки плывущей по течению вообще абсурд. Максимум преподаватель ВУЗа чья деятельность строго регламентирована утвержденным в министерстве материалом. Двигать науку это идти против правил и против мнения коллег. Когда то насморк лечили кокаином, но кто то пошёл против правил и перестали. То же самое с паровым и ДВС, правилом была лошадь, но кто то пошёл против правил. Юнг пошёл против Фрейда, практически похоронив его авторитет.Сейчас нейропсихологи идут против педагогики разрушая границы традиционных понятий "норма" "девиация" на которых в педагогике держится всё. Если нормы другие, значит педагогам надо половину мозга менять. Со временем отменят школьные отметки, из-за их субъективности. Будут тесты на компьютере с % знанием материала. 100 вопросов, каждый вопрос 1% (например).Думаете педагоги рады этим прорывам? Раньше было просто всех неугодных запихивали в какой нибудь "д" класс или "коррекционный" как сейчас модно. А угодных тянули за уши. Завтра за такую педагогику будут судить, потому что это деление детей на сорта, а если перевод в другой класс был против воли ребёнка ещё и насилие над личностью.Неужели такие перемены может делать тихоня, читающий книжку, который боится на улицу выйти, чтобы не набили. Его за 3 дня сгноят, если он пойдёт против системы.