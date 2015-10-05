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Психологія та інші цікавинки
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Додано: Суб 22 бер, 2025 15:10
Wirująświatła написав: Hotab написав:
Фактичні доходи не знає ніхто крім мене і бухгалтера і вони кратно більші
в твоем возрасте надо бы хвастаться не тем сколько ты зарабатываешь, а тем куда тратишь. шоб не оказалось что все заработанное упаковано в 3х литровую банку и закопано где то в лесу. Тогда будет смешно на что ты потратил время и усилия. Есть у меня знакомый фермер с периферии, с каждым урожаем покупает квартиру в Киеве. Сам он жить там не будет, во первых ему 50+, во вторых привык к селу, в городе жить не может. На вопрос зачем столько квартир ответ "дочке достанутся", (дочка живёт в Болгарии). А почему сразу не отдать деньгами? "шоб не просрала" (там какой то конфликт на почве денег естественно).
Для того, чтобы тратить, сначала надо научиться достаточно зарабатывать.
Большинству это не удаётся.
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ЛАД
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Додано: Суб 22 бер, 2025 15:12
ЛАД
А ви казали, ніхто писати не буде. Он вже перша сотня є
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Faceless
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Додано: Суб 22 бер, 2025 15:30
ЛАД написав:
Или вы никогда не имели дело с нормальными подростками, или вы у вас детские неизжитые фобии.
мои критерии нормы могут отличаться от ваших. я поэтому и спросил. Про фобии если есть что рассказать рассказывайте.
ЛАД написав:
Учёные, например, чаще вырастают из таких и достаточно редко из "трудных".
самому не смешно? какой % учёных в общей популяции? Если бы "чаще вырастают из таких" их было бы не менее 20-30% а может и все 60. "трудных" не так уж и много, 1-3 на класс (то есть не более 10% и то 3 это уже очень много). Гораздо больше "плывущих" как щепка "никаких". Ещё говорят ни рыба ни мясо.
Напомню они имеют право на жизнь и уважение, но я такими кейсами не интересуюсь, чтобы не деградировать и не умереть от скуки.
то что учёный вырос из щепки плывущей по течению вообще абсурд. Максимум преподаватель ВУЗа чья деятельность строго регламентирована утвержденным в министерстве материалом. Двигать науку это идти против правил и против мнения коллег. Когда то насморк лечили кокаином, но кто то пошёл против правил и перестали. То же самое с паровым и ДВС, правилом была лошадь, но кто то пошёл против правил. Юнг пошёл против Фрейда, практически похоронив его авторитет.
Сейчас нейропсихологи идут против педагогики разрушая границы традиционных понятий "норма" "девиация" на которых в педагогике держится всё. Если нормы другие, значит педагогам надо половину мозга менять. Со временем отменят школьные отметки, из-за их субъективности. Будут тесты на компьютере с % знанием материала. 100 вопросов, каждый вопрос 1% (например).
Думаете педагоги рады этим прорывам? Раньше было просто всех неугодных запихивали в какой нибудь "д" класс или "коррекционный" как сейчас модно. А угодных тянули за уши. Завтра за такую педагогику будут судить, потому что это деление детей на сорта, а если перевод в другой класс был против воли ребёнка ещё и насилие над личностью.
Неужели такие перемены может делать тихоня, читающий книжку, который боится на улицу выйти, чтобы не набили. Его за 3 дня сгноят, если он пойдёт против системы.
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Додано: Суб 22 бер, 2025 16:02
Faceless написав:
Люди з середньою ЗП і люди з високою кваліфікацією і високими посадами чи власним бізнесом перетинаються якраз в умовних супермаркетах, кафе (з персоналом) чи інших сервісах, але це геть різні кола спілкування і інтересів. Не тому що одні кращі інші гірші, просто різні і мають мало спільного.
поэтому я уверен на форуме где обсуждают кэшбэк 2% и смартфоны за 500уе богатых людей нет. Может были на ветке про недвижимость, когда то. Их интересы менее широкие, заработать/сохранить заработанное. Даже в семье у них все проблемы крутятся вокруг денег. Деньги как вирус, вытесняющий остальные факторы влияния на 2й план.
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Додано: Суб 22 бер, 2025 16:13
Faceless написав:ЛАД
А ви казали, ніхто писати не буде. Он вже перша сотня є
Неожиданно.
Но постов относительно много, а участников... Раз, два и обчёлся. Так что я не так, чтобы ошибся.
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ЛАД
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Додано: Суб 22 бер, 2025 16:43
Wirująświatła написав: ЛАД написав:
Или вы никогда не имели дело с нормальными подростками, или вы у вас детские неизжитые фобии.
мои критерии нормы могут отличаться от ваших. я поэтому и спросил. Про фобии если есть что рассказать рассказывайте.
А мне не особо интересно о фобиях или девиациях.
Большинство людей нормальные и я говорю о них.
Но даже "нормальный" подросток трудный. Просто у нас разные понятия о "трудности". Вы сводите это к явно антиобщественному, преступному поведению. Я считаю, что и подросток, которого вы называете "удобный ребёнок" тоже может быть и часто (обычно?) бывает трудным.
ЛАД написав:
Учёные, например, чаще вырастают из таких и достаточно редко из "трудных".
самому не смешно? какой % учёных в общей популяции? Если бы "чаще вырастают из таких" их было бы не менее 20-30% а может и все 60. "трудных" не так уж и много, 1-3 на класс (то есть не более 10% и то 3 это уже очень много). Гораздо больше "плывущих" как щепка "никаких". Ещё говорят ни рыба ни мясо.
Напомню они имеют право на жизнь и уважение, но я такими кейсами не интересуюсь, чтобы не деградировать и не умереть от скуки.
то что учёный вырос из щепки плывущей по течению вообще абсурд. Максимум преподаватель ВУЗа чья деятельность строго регламентирована утвержденным в министерстве материалом. Двигать науку это идти против правил и против мнения коллег. Когда то насморк лечили кокаином, но кто то пошёл против правил и перестали. То же самое с паровым и ДВС, правилом была лошадь, но кто то пошёл против правил. Юнг пошёл против Фрейда, практически похоронив его авторитет.
У вас точно неизжитые комплексы с того времени, когда вас считали "селюком".
И почти ненависть к "нормальным" подросткам.
Это проявилось ещё в споре об олимпиадах, а здесь совсем ярко.
А ваши рассуждения о процентах... Не хочется называть это. Из того, что учёные чаще вырастают из тех, кто " Хорошо учится, сидит дома, читает книги", никак не следует, что учёных должно быть "не менее 20-30% а может и все 60".
Во-первых, таких детей не так уж много, во-вторых, не каждый такой ребёнок сможет стать учёным (хорошая учёба и чтение книг этого не гарантируют), в-третьих, обществу не нужно такое количество учёных.
Почитайте для расширения кругозора о Г.Я. Перельмане. Может быть, перестанете писать глупости о "щепках".
Сейчас нейропсихологи идут против педагогики разрушая границы традиционных понятий "норма" "девиация" на которых в педагогике держится всё. Если нормы другие, значит педагогам надо половину мозга менять. Со временем отменят школьные отметки, из-за их субъективности. Будут тесты на компьютере с % знанием материала. 100 вопросов, каждый вопрос 1% (например).
Тесты обеспечивают объективность оценки и их преимущество только в этом. Ну, ещё и в скорости и простоте оценки знаний.
Но старые методы оценки явно лучше практически во всех других отношениях.
Думаете педагоги рады этим прорывам? Раньше было просто всех неугодных запихивали в какой нибудь "д" класс или "коррекционный" как сейчас модно. А угодных тянули за уши. Завтра за такую педагогику будут судить, потому что это деление детей на сорта, а если перевод в другой класс был против воли ребёнка ещё и насилие над личностью.
Неужели такие перемены может делать тихоня, читающий книжку, который боится на улицу выйти, чтобы не набили. Его за 3 дня сгноят, если он пойдёт против системы.
О "насилии над личностью" с вами
говорить не буду. У вас, как по мне, несколько ... своеобразный взгляд на этот вопрос. Помню старые споры на эту тему.
А "за 3 дня сгноят", так многих и гноили. И только много позже порой выяснялось, что они правы. И это очень слабо зависело от того, какими людьми они были. "Сгноить" можно любого.
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ЛАД
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Додано: Суб 22 бер, 2025 16:50
Wirująświatła написав: Faceless написав:
Люди з середньою ЗП і люди з високою кваліфікацією і високими посадами чи власним бізнесом перетинаються якраз в умовних супермаркетах, кафе (з персоналом) чи інших сервісах, але це геть різні кола спілкування і інтересів. Не тому що одні кращі інші гірші, просто різні і мають мало спільного.
поэтому я уверен на форуме где обсуждают кэшбэк 2% и смартфоны за 500уе богатых людей нет. Может были на ветке про недвижимость, когда то. Их интересы менее широкие, заработать/сохранить заработанное. Даже в семье у них все проблемы крутятся вокруг денег. Деньги как вирус, вытесняющий остальные факторы влияния на 2й план.
Це не корелює настільки явно як може здаватися
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Faceless
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