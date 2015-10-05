Форуми / Все про гроші: інші

фінансові ринки та послуги / Інше/Різне/Цікаве / Психологія та інші цікавинки Психологія та інші цікавинки + Додати

тему Відповісти

на тему Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.

#<1 ... 891011 Додано: Суб 22 бер, 2025 15:10 Wirująświatła написав: Hotab написав: Фактичні доходи не знає ніхто крім мене і бухгалтера і вони кратно більші Фактичні доходи не знає ніхто крім мене і бухгалтера і вони кратно більші в твоем возрасте надо бы хвастаться не тем сколько ты зарабатываешь, а тем куда тратишь. шоб не оказалось что все заработанное упаковано в 3х литровую банку и закопано где то в лесу. Тогда будет смешно на что ты потратил время и усилия. Есть у меня знакомый фермер с периферии, с каждым урожаем покупает квартиру в Киеве. Сам он жить там не будет, во первых ему 50+, во вторых привык к селу, в городе жить не может. На вопрос зачем столько квартир ответ "дочке достанутся", (дочка живёт в Болгарии). А почему сразу не отдать деньгами? "шоб не просрала" (там какой то конфликт на почве денег естественно). в твоем возрасте надо бы хвастаться не тем сколько ты зарабатываешь, а тем куда тратишь. шоб не оказалось что все заработанное упаковано в 3х литровую банку и закопано где то в лесу. Тогда будет смешно на что ты потратил время и усилия. Есть у меня знакомый фермер с периферии, с каждым урожаем покупает квартиру в Киеве. Сам он жить там не будет, во первых ему 50+, во вторых привык к селу, в городе жить не может. На вопрос зачем столько квартир ответ "дочке достанутся", (дочка живёт в Болгарии). А почему сразу не отдать деньгами? "шоб не просрала" (там какой то конфликт на почве денег естественно).

Для того, чтобы тратить, сначала надо научиться достаточно зарабатывать.

Большинству это не удаётся. Для того, чтобы тратить, сначала надо научиться достаточно зарабатывать.Большинству это не удаётся. ЛАД 2 Повідомлень: 33604 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5288 раз. Подякували: 4828 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 бер, 2025 15:12 Re: Психологія та інші цікавинки ЛАД

А ви казали, ніхто писати не буде. Он вже перша сотня є Faceless

Модератор Повідомлень: 35515 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1470 раз. Подякували: 8148 раз. Профіль 4 9 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 бер, 2025 15:30 ЛАД написав: Или вы никогда не имели дело с нормальными подростками, или вы у вас детские неизжитые фобии. Или вы никогда не имели дело с нормальными подростками, или вы у вас детские неизжитые фобии. мои критерии нормы могут отличаться от ваших. я поэтому и спросил. Про фобии если есть что рассказать рассказывайте. ЛАД написав: Учёные, например, чаще вырастают из таких и достаточно редко из "трудных". Учёные, например, чаще вырастают из таких и достаточно редко из "трудных". самому не смешно? какой % учёных в общей популяции? Если бы "чаще вырастают из таких" их было бы не менее 20-30% а может и все 60. "трудных" не так уж и много, 1-3 на класс (то есть не более 10% и то 3 это уже очень много). Гораздо больше "плывущих" как щепка "никаких". Ещё говорят ни рыба ни мясо.



Напомню они имеют право на жизнь и уважение, но я такими кейсами не интересуюсь, чтобы не деградировать и не умереть от скуки.



то что учёный вырос из щепки плывущей по течению вообще абсурд. Максимум преподаватель ВУЗа чья деятельность строго регламентирована утвержденным в министерстве материалом. Двигать науку это идти против правил и против мнения коллег. Когда то насморк лечили кокаином, но кто то пошёл против правил и перестали. То же самое с паровым и ДВС, правилом была лошадь, но кто то пошёл против правил. Юнг пошёл против Фрейда, практически похоронив его авторитет.



Сейчас нейропсихологи идут против педагогики разрушая границы традиционных понятий "норма" "девиация" на которых в педагогике держится всё. Если нормы другие, значит педагогам надо половину мозга менять. Со временем отменят школьные отметки, из-за их субъективности. Будут тесты на компьютере с % знанием материала. 100 вопросов, каждый вопрос 1% (например).



Думаете педагоги рады этим прорывам? Раньше было просто всех неугодных запихивали в какой нибудь "д" класс или "коррекционный" как сейчас модно. А угодных тянули за уши. Завтра за такую педагогику будут судить, потому что это деление детей на сорта, а если перевод в другой класс был против воли ребёнка ещё и насилие над личностью.



Неужели такие перемены может делать тихоня, читающий книжку, который боится на улицу выйти, чтобы не набили. Его за 3 дня сгноят, если он пойдёт против системы. мои критерии нормы могут отличаться от ваших. я поэтому и спросил. Про фобии если есть что рассказать рассказывайте.самому не смешно? какой % учёных в общей популяции? Если бы "чаще вырастают из таких" их было бы не менее 20-30% а может и все 60. "трудных" не так уж и много, 1-3 на класс (то есть не более 10% и то 3 это уже очень много). Гораздо больше "плывущих" как щепка "никаких". Ещё говорят ни рыба ни мясо.Напомню они имеют право на жизнь и уважение, но я такими кейсами не интересуюсь, чтобы не деградировать и не умереть от скуки.то что учёный вырос из щепки плывущей по течению вообще абсурд. Максимум преподаватель ВУЗа чья деятельность строго регламентирована утвержденным в министерстве материалом. Двигать науку это идти против правил и против мнения коллег. Когда то насморк лечили кокаином, но кто то пошёл против правил и перестали. То же самое с паровым и ДВС, правилом была лошадь, но кто то пошёл против правил. Юнг пошёл против Фрейда, практически похоронив его авторитет.Сейчас нейропсихологи идут против педагогики разрушая границы традиционных понятий "норма" "девиация" на которых в педагогике держится всё. Если нормы другие, значит педагогам надо половину мозга менять. Со временем отменят школьные отметки, из-за их субъективности. Будут тесты на компьютере с % знанием материала. 100 вопросов, каждый вопрос 1% (например).Думаете педагоги рады этим прорывам? Раньше было просто всех неугодных запихивали в какой нибудь "д" класс или "коррекционный" как сейчас модно. А угодных тянули за уши. Завтра за такую педагогику будут судить, потому что это деление детей на сорта, а если перевод в другой класс был против воли ребёнка ещё и насилие над личностью.Неужели такие перемены может делать тихоня, читающий книжку, который боится на улицу выйти, чтобы не набили. Его за 3 дня сгноят, если он пойдёт против системы. Wirująświatła

Повідомлень: 29042 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2433 раз. Подякували: 3426 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 бер, 2025 16:02 Faceless написав: Люди з середньою ЗП і люди з високою кваліфікацією і високими посадами чи власним бізнесом перетинаються якраз в умовних супермаркетах, кафе (з персоналом) чи інших сервісах, але це геть різні кола спілкування і інтересів. Не тому що одні кращі інші гірші, просто різні і мають мало спільного. Люди з середньою ЗП і люди з високою кваліфікацією і високими посадами чи власним бізнесом перетинаються якраз в умовних супермаркетах, кафе (з персоналом) чи інших сервісах, але це геть різні кола спілкування і інтересів. Не тому що одні кращі інші гірші, просто різні і мають мало спільного. поэтому я уверен на форуме где обсуждают кэшбэк 2% и смартфоны за 500уе богатых людей нет. Может были на ветке про недвижимость, когда то. Их интересы менее широкие, заработать/сохранить заработанное. Даже в семье у них все проблемы крутятся вокруг денег. Деньги как вирус, вытесняющий остальные факторы влияния на 2й план. поэтому я уверен на форуме где обсуждают кэшбэк 2% и смартфоны за 500уе богатых людей нет. Может были на ветке про недвижимость, когда то. Их интересы менее широкие, заработать/сохранить заработанное. Даже в семье у них все проблемы крутятся вокруг денег. Деньги как вирус, вытесняющий остальные факторы влияния на 2й план. Wirująświatła

Повідомлень: 29042 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2433 раз. Подякували: 3426 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 бер, 2025 16:13 Faceless написав: ЛАД

А ви казали, ніхто писати не буде. Он вже перша сотня є А ви казали, ніхто писати не буде. Он вже перша сотня є

Неожиданно.

Но постов относительно много, а участников... Раз, два и обчёлся. Так что я не так, чтобы ошибся. Неожиданно.Но постов относительно много, а участников... Раз, два и обчёлся. Так что я не так, чтобы ошибся. ЛАД 2 Повідомлень: 33604 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5288 раз. Подякували: 4828 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 бер, 2025 16:43 Wirująświatła написав: ЛАД написав: Или вы никогда не имели дело с нормальными подростками, или вы у вас детские неизжитые фобии. Или вы никогда не имели дело с нормальными подростками, или вы у вас детские неизжитые фобии. мои критерии нормы могут отличаться от ваших. я поэтому и спросил. Про фобии если есть что рассказать рассказывайте. мои критерии нормы могут отличаться от ваших. я поэтому и спросил. Про фобии если есть что рассказать рассказывайте. А мне не особо интересно о фобиях или девиациях.

Большинство людей нормальные и я говорю о них.

Но даже "нормальный" подросток трудный. Просто у нас разные понятия о "трудности". Вы сводите это к явно антиобщественному, преступному поведению. Я считаю, что и подросток, которого вы называете "удобный ребёнок" тоже может быть и часто (обычно?) бывает трудным.



ЛАД написав: Учёные, например, чаще вырастают из таких и достаточно редко из "трудных". Учёные, например, чаще вырастают из таких и достаточно редко из "трудных". самому не смешно? какой % учёных в общей популяции? Если бы "чаще вырастают из таких" их было бы не менее 20-30% а может и все 60. "трудных" не так уж и много, 1-3 на класс (то есть не более 10% и то 3 это уже очень много). Гораздо больше "плывущих" как щепка "никаких". Ещё говорят ни рыба ни мясо.



Напомню они имеют право на жизнь и уважение, но я такими кейсами не интересуюсь, чтобы не деградировать и не умереть от скуки.



то что учёный вырос из щепки плывущей по течению вообще абсурд. Максимум преподаватель ВУЗа чья деятельность строго регламентирована утвержденным в министерстве материалом. Двигать науку это идти против правил и против мнения коллег. Когда то насморк лечили кокаином, но кто то пошёл против правил и перестали. То же самое с паровым и ДВС, правилом была лошадь, но кто то пошёл против правил. Юнг пошёл против Фрейда, практически похоронив его авторитет. самому не смешно? какой % учёных в общей популяции? Если бы "чаще вырастают из таких" их было бы не менее 20-30% а может и все 60. "трудных" не так уж и много, 1-3 на класс (то есть не более 10% и то 3 это уже очень много). Гораздо больше "плывущих" как щепка "никаких". Ещё говорят ни рыба ни мясо.Напомню они имеют право на жизнь и уважение, но я такими кейсами не интересуюсь, чтобы не деградировать и не умереть от скуки.то что учёный вырос из щепки плывущей по течению вообще абсурд. Максимум преподаватель ВУЗа чья деятельность строго регламентирована утвержденным в министерстве материалом. Двигать науку это идти против правил и против мнения коллег. Когда то насморк лечили кокаином, но кто то пошёл против правил и перестали. То же самое с паровым и ДВС, правилом была лошадь, но кто то пошёл против правил. Юнг пошёл против Фрейда, практически похоронив его авторитет. У вас точно неизжитые комплексы с того времени, когда вас считали "селюком".

И почти ненависть к "нормальным" подросткам.

Это проявилось ещё в споре об олимпиадах, а здесь совсем ярко.

А ваши рассуждения о процентах... Не хочется называть это. Из того, что учёные чаще вырастают из тех, кто " Хорошо учится, сидит дома, читает книги", никак не следует, что учёных должно быть "не менее 20-30% а может и все 60".

Во-первых, таких детей не так уж много, во-вторых, не каждый такой ребёнок сможет стать учёным (хорошая учёба и чтение книг этого не гарантируют), в-третьих, обществу не нужно такое количество учёных.

Почитайте для расширения кругозора о Г.Я. Перельмане. Может быть, перестанете писать глупости о "щепках".



Сейчас нейропсихологи идут против педагогики разрушая границы традиционных понятий "норма" "девиация" на которых в педагогике держится всё. Если нормы другие, значит педагогам надо половину мозга менять. Со временем отменят школьные отметки, из-за их субъективности. Будут тесты на компьютере с % знанием материала. 100 вопросов, каждый вопрос 1% (например). Тесты обеспечивают объективность оценки и их преимущество только в этом. Ну, ещё и в скорости и простоте оценки знаний.

Но старые методы оценки явно лучше практически во всех других отношениях.



Думаете педагоги рады этим прорывам? Раньше было просто всех неугодных запихивали в какой нибудь "д" класс или "коррекционный" как сейчас модно. А угодных тянули за уши. Завтра за такую педагогику будут судить, потому что это деление детей на сорта, а если перевод в другой класс был против воли ребёнка ещё и насилие над личностью.



Неужели такие перемены может делать тихоня, читающий книжку, который боится на улицу выйти, чтобы не набили. Его за 3 дня сгноят, если он пойдёт против системы. О "насилии над личностью" с вами говорить не буду. У вас, как по мне, несколько ... своеобразный взгляд на этот вопрос. Помню старые споры на эту тему.

А "за 3 дня сгноят", так многих и гноили. И только много позже порой выяснялось, что они правы. И это очень слабо зависело от того, какими людьми они были. "Сгноить" можно любого. А мне не особо интересно о фобиях или девиациях.Большинство людей нормальные и я говорю о них.Но даже "нормальный" подросток трудный. Просто у нас разные понятия о "трудности". Вы сводите это к явно антиобщественному, преступному поведению. Я считаю, что и подросток, которого вы называете "удобный ребёнок" тоже может быть и часто (обычно?) бывает трудным.У вас точно неизжитые комплексы с того времени, когда вас считали "селюком".И почти ненависть к "нормальным" подросткам.Это проявилось ещё в споре об олимпиадах, а здесь совсем ярко.А ваши рассуждения о процентах... Не хочется называть это. Из того, что учёные чаще вырастают из тех, кто " Хорошо учится, сидит дома, читает книги", никак не следует, что учёных должно быть "не менее 20-30% а может и все 60".Во-первых, таких детей не так уж много, во-вторых, не каждый такой ребёнок сможет стать учёным (хорошая учёба и чтение книг этого не гарантируют), в-третьих, обществу не нужно такое количество учёных.Почитайте для расширения кругозора о Г.Я. Перельмане. Может быть, перестанете писать глупости о "щепках".Тесты обеспечивают объективность оценки и их преимущество только в этом. Ну, ещё и в скорости и простоте оценки знаний.Но старые методы оценки явно лучше практически во всех других отношениях.О "насилии над личностью" сговорить не буду. У вас, как по мне, несколько ... своеобразный взгляд на этот вопрос. Помню старые споры на эту тему.А "за 3 дня сгноят", так многих и гноили. И только много позже порой выяснялось, что они правы. И это очень слабо зависело от того, какими людьми они были. "Сгноить" можно любого. ЛАД 2 Повідомлень: 33604 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5288 раз. Подякували: 4828 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 бер, 2025 16:50 Re: Психологія та інші цікавинки Wirująświatła написав: Faceless написав: Люди з середньою ЗП і люди з високою кваліфікацією і високими посадами чи власним бізнесом перетинаються якраз в умовних супермаркетах, кафе (з персоналом) чи інших сервісах, але це геть різні кола спілкування і інтересів. Не тому що одні кращі інші гірші, просто різні і мають мало спільного. Люди з середньою ЗП і люди з високою кваліфікацією і високими посадами чи власним бізнесом перетинаються якраз в умовних супермаркетах, кафе (з персоналом) чи інших сервісах, але це геть різні кола спілкування і інтересів. Не тому що одні кращі інші гірші, просто різні і мають мало спільного. поэтому я уверен на форуме где обсуждают кэшбэк 2% и смартфоны за 500уе богатых людей нет. Может были на ветке про недвижимость, когда то. Их интересы менее широкие, заработать/сохранить заработанное. Даже в семье у них все проблемы крутятся вокруг денег. Деньги как вирус, вытесняющий остальные факторы влияния на 2й план. поэтому я уверен на форуме где обсуждают кэшбэк 2% и смартфоны за 500уе богатых людей нет. Может были на ветке про недвижимость, когда то. Их интересы менее широкие, заработать/сохранить заработанное. Даже в семье у них все проблемы крутятся вокруг денег. Деньги как вирус, вытесняющий остальные факторы влияния на 2й план. Це не корелює настільки явно як може здаватися Це не корелює настільки явно як може здаватися Faceless

Модератор Повідомлень: 35515 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1470 раз. Подякували: 8148 раз. Профіль 4 9 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 891011 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Модератор Зараз переглядають цей форум: Wirująświatła і 0 гостейМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Психологія грошей: з чого все починається.

pensionerija » Пон 05 жов, 2015 22:06 2 3557

pensionerija Чет 29 жов, 2015 20:34