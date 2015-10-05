Додано: Суб 22 бер, 2025 16:43

Wirująświatła написав: ЛАД написав: Или вы никогда не имели дело с нормальными подростками, или вы у вас детские неизжитые фобии. Или вы никогда не имели дело с нормальными подростками, или вы у вас детские неизжитые фобии. мои критерии нормы могут отличаться от ваших. я поэтому и спросил. Про фобии если есть что рассказать рассказывайте. мои критерии нормы могут отличаться от ваших. я поэтому и спросил. Про фобии если есть что рассказать рассказывайте.

ЛАД написав: Учёные, например, чаще вырастают из таких и достаточно редко из "трудных". Учёные, например, чаще вырастают из таких и достаточно редко из "трудных". самому не смешно? какой % учёных в общей популяции? Если бы "чаще вырастают из таких" их было бы не менее 20-30% а может и все 60. "трудных" не так уж и много, 1-3 на класс (то есть не более 10% и то 3 это уже очень много). Гораздо больше "плывущих" как щепка "никаких". Ещё говорят ни рыба ни мясо.



Напомню они имеют право на жизнь и уважение, но я такими кейсами не интересуюсь, чтобы не деградировать и не умереть от скуки.



то что учёный вырос из щепки плывущей по течению вообще абсурд. Максимум преподаватель ВУЗа чья деятельность строго регламентирована утвержденным в министерстве материалом. Двигать науку это идти против правил и против мнения коллег. Когда то насморк лечили кокаином, но кто то пошёл против правил и перестали. То же самое с паровым и ДВС, правилом была лошадь, но кто то пошёл против правил. Юнг пошёл против Фрейда, практически похоронив его авторитет. самому не смешно? какой % учёных в общей популяции? Если бы "чаще вырастают из таких" их было бы не менее 20-30% а может и все 60. "трудных" не так уж и много, 1-3 на класс (то есть не более 10% и то 3 это уже очень много). Гораздо больше "плывущих" как щепка "никаких". Ещё говорят ни рыба ни мясо.Напомню они имеют право на жизнь и уважение, но я такими кейсами не интересуюсь, чтобы не деградировать и не умереть от скуки.то что учёный вырос из щепки плывущей по течению вообще абсурд. Максимум преподаватель ВУЗа чья деятельность строго регламентирована утвержденным в министерстве материалом. Двигать науку это идти против правил и против мнения коллег. Когда то насморк лечили кокаином, но кто то пошёл против правил и перестали. То же самое с паровым и ДВС, правилом была лошадь, но кто то пошёл против правил. Юнг пошёл против Фрейда, практически похоронив его авторитет.

Сейчас нейропсихологи идут против педагогики разрушая границы традиционных понятий "норма" "девиация" на которых в педагогике держится всё. Если нормы другие, значит педагогам надо половину мозга менять. Со временем отменят школьные отметки, из-за их субъективности. Будут тесты на компьютере с % знанием материала. 100 вопросов, каждый вопрос 1% (например).

Думаете педагоги рады этим прорывам? Раньше было просто всех неугодных запихивали в какой нибудь "д" класс или "коррекционный" как сейчас модно. А угодных тянули за уши. Завтра за такую педагогику будут судить, потому что это деление детей на сорта, а если перевод в другой класс был против воли ребёнка ещё и насилие над личностью.



Неужели такие перемены может делать тихоня, читающий книжку, который боится на улицу выйти, чтобы не набили. Его за 3 дня сгноят, если он пойдёт против системы.

вами

А мне не особо интересно о фобиях или девиациях.Большинство людей нормальные и я говорю о них.Но даже "нормальный" подросток трудный. Просто у нас разные понятия о "трудности". Вы сводите это к явно антиобщественному, преступному поведению. Я считаю, что и подросток, которого вы называете "удобный ребёнок" тоже может быть и часто (обычно?) бывает трудным.У вас точно неизжитые комплексы с того времени, когда вас считали "селюком".И почти ненависть к "нормальным" подросткам.Это проявилось ещё в споре об олимпиадах, а здесь совсем ярко.А ваши рассуждения о процентах... Не хочется называть это. Из того, что учёные чаще вырастают из тех, кто " Хорошо учится, сидит дома, читает книги", никак не следует, что учёных должно быть "не менее 20-30% а может и все 60".Во-первых, таких детей не так уж много, во-вторых, не каждый такой ребёнок сможет стать учёным (хорошая учёба и чтение книг этого не гарантируют), в-третьих, обществу не нужно такое количество учёных.Почитайте для расширения кругозора о Г.Я. Перельмане. Может быть, перестанете писать глупости о "щепках".Тесты обеспечивают объективность оценки и их преимущество только в этом. Ну, ещё и в скорости и простоте оценки знаний.Но старые методы оценки явно лучше практически во всех других отношениях.О "насилии над личностью" сговорить не буду. У вас, как по мне, несколько ... своеобразный взгляд на этот вопрос. Помню старые споры на эту тему.А "за 3 дня сгноят", так многих и гноили. И только много позже порой выяснялось, что они правы. И это очень слабо зависело от того, какими людьми они были. "Сгноить" можно любого.