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Психологія та інші цікавинки
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Додано: Суб 22 бер, 2025 15:10
Wirująświatła написав: Hotab написав:
Фактичні доходи не знає ніхто крім мене і бухгалтера і вони кратно більші
в твоем возрасте надо бы хвастаться не тем сколько ты зарабатываешь, а тем куда тратишь. шоб не оказалось что все заработанное упаковано в 3х литровую банку и закопано где то в лесу. Тогда будет смешно на что ты потратил время и усилия. Есть у меня знакомый фермер с периферии, с каждым урожаем покупает квартиру в Киеве. Сам он жить там не будет, во первых ему 50+, во вторых привык к селу, в городе жить не может. На вопрос зачем столько квартир ответ "дочке достанутся", (дочка живёт в Болгарии). А почему сразу не отдать деньгами? "шоб не просрала" (там какой то конфликт на почве денег естественно).
Для того, чтобы тратить, сначала надо научиться достаточно зарабатывать.
Большинству это не удаётся.
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ЛАД
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Додано: Суб 22 бер, 2025 15:12
ЛАД
А ви казали, ніхто писати не буде. Он вже перша сотня є
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Faceless
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Додано: Суб 22 бер, 2025 15:30
ЛАД написав:
Или вы никогда не имели дело с нормальными подростками, или вы у вас детские неизжитые фобии.
мои критерии нормы могут отличаться от ваших. я поэтому и спросил. Про фобии если есть что рассказать рассказывайте.
ЛАД написав:
Учёные, например, чаще вырастают из таких и достаточно редко из "трудных".
самому не смешно? какой % учёных в общей популяции? Если бы "чаще вырастают из таких" их было бы не менее 20-30% а может и все 60. "трудных" не так уж и много, 1-3 на класс (то есть не более 10% и то 3 это уже очень много). Гораздо больше "плывущих" как щепка "никаких". Ещё говорят ни рыба ни мясо.
Напомню они имеют право на жизнь и уважение, но я такими кейсами не интересуюсь, чтобы не деградировать и не умереть от скуки.
то что учёный вырос из щепки плывущей по течению вообще абсурд. Максимум преподаватель ВУЗа чья деятельность строго регламентирована утвержденным в министерстве материалом. Двигать науку это идти против правил и против мнения коллег. Когда то насморк лечили кокаином, но кто то пошёл против правил и перестали. То же самое с паровым и ДВС, правилом была лошадь, но кто то пошёл против правил. Юнг пошёл против Фрейда, практически похоронив его авторитет.
Сейчас нейропсихологи идут против педагогики разрушая границы традиционных понятий "норма" "девиация" на которых в педагогике держится всё. Если нормы другие, значит педагогам надо половину мозга менять. Со временем отменят школьные отметки, из-за их субъективности. Будут тесты на компьютере с % знанием материала. 100 вопросов, каждый вопрос 1% (например).
Думаете педагоги рады этим прорывам? Раньше было просто всех неугодных запихивали в какой нибудь "д" класс или "коррекционный" как сейчас модно. А угодных тянули за уши. Завтра за такую педагогику будут судить, потому что это деление детей на сорта, а если перевод в другой класс был против воли ребёнка ещё и насилие над личностью.
Неужели такие перемены может делать тихоня, читающий книжку, который боится на улицу выйти, чтобы не набили. Его за 3 дня сгноят, если он пойдёт против системы.
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Wirująświatła
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Додано: Суб 22 бер, 2025 16:02
Faceless написав:
Люди з середньою ЗП і люди з високою кваліфікацією і високими посадами чи власним бізнесом перетинаються якраз в умовних супермаркетах, кафе (з персоналом) чи інших сервісах, але це геть різні кола спілкування і інтересів. Не тому що одні кращі інші гірші, просто різні і мають мало спільного.
поэтому я уверен на форуме где обсуждают кэшбэк 2% и смартфоны за 500уе богатых людей нет. Может были на ветке про недвижимость, когда то. Их интересы менее широкие, заработать/сохранить заработанное. Даже в семье у них все проблемы крутятся вокруг денег. Деньги как вирус, вытесняющий остальные факторы влияния на 2й план.
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Додано: Суб 22 бер, 2025 16:13
Faceless написав:ЛАД
А ви казали, ніхто писати не буде. Он вже перша сотня є
Неожиданно.
Но постов относительно много, а участников... Раз, два и обчёлся. Так что я не так, чтобы ошибся.
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ЛАД
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Додано: Суб 22 бер, 2025 16:43
Wirująświatła написав: ЛАД написав:
Или вы никогда не имели дело с нормальными подростками, или вы у вас детские неизжитые фобии.
мои критерии нормы могут отличаться от ваших. я поэтому и спросил. Про фобии если есть что рассказать рассказывайте.
А мне не особо интересно о фобиях или девиациях.
Большинство людей нормальные и я говорю о них.
Но даже "нормальный" подросток трудный. Просто у нас разные понятия о "трудности". Вы сводите это к явно антиобщественному, преступному поведению. Я считаю, что и подросток, которого вы называете "удобный ребёнок" тоже может быть и часто (обычно?) бывает трудным.
ЛАД написав:
Учёные, например, чаще вырастают из таких и достаточно редко из "трудных".
самому не смешно? какой % учёных в общей популяции? Если бы "чаще вырастают из таких" их было бы не менее 20-30% а может и все 60. "трудных" не так уж и много, 1-3 на класс (то есть не более 10% и то 3 это уже очень много). Гораздо больше "плывущих" как щепка "никаких". Ещё говорят ни рыба ни мясо.
Напомню они имеют право на жизнь и уважение, но я такими кейсами не интересуюсь, чтобы не деградировать и не умереть от скуки.
то что учёный вырос из щепки плывущей по течению вообще абсурд. Максимум преподаватель ВУЗа чья деятельность строго регламентирована утвержденным в министерстве материалом. Двигать науку это идти против правил и против мнения коллег. Когда то насморк лечили кокаином, но кто то пошёл против правил и перестали. То же самое с паровым и ДВС, правилом была лошадь, но кто то пошёл против правил. Юнг пошёл против Фрейда, практически похоронив его авторитет.
У вас точно неизжитые комплексы с того времени, когда вас считали "селюком".
И почти ненависть к "нормальным" подросткам.
Это проявилось ещё в споре об олимпиадах, а здесь совсем ярко.
А ваши рассуждения о процентах... Не хочется называть это. Из того, что учёные чаще вырастают из тех, кто " Хорошо учится, сидит дома, читает книги", никак не следует, что учёных должно быть "не менее 20-30% а может и все 60".
Во-первых, таких детей не так уж много, во-вторых, не каждый такой ребёнок сможет стать учёным (хорошая учёба и чтение книг этого не гарантируют), в-третьих, обществу не нужно такое количество учёных.
Почитайте для расширения кругозора о Г.Я. Перельмане. Может быть, перестанете писать глупости о "щепках".
Сейчас нейропсихологи идут против педагогики разрушая границы традиционных понятий "норма" "девиация" на которых в педагогике держится всё. Если нормы другие, значит педагогам надо половину мозга менять. Со временем отменят школьные отметки, из-за их субъективности. Будут тесты на компьютере с % знанием материала. 100 вопросов, каждый вопрос 1% (например).
Тесты обеспечивают объективность оценки и их преимущество только в этом. Ну, ещё и в скорости и простоте оценки знаний.
Но старые методы оценки явно лучше практически во всех других отношениях.
Думаете педагоги рады этим прорывам? Раньше было просто всех неугодных запихивали в какой нибудь "д" класс или "коррекционный" как сейчас модно. А угодных тянули за уши. Завтра за такую педагогику будут судить, потому что это деление детей на сорта, а если перевод в другой класс был против воли ребёнка ещё и насилие над личностью.
Неужели такие перемены может делать тихоня, читающий книжку, который боится на улицу выйти, чтобы не набили. Его за 3 дня сгноят, если он пойдёт против системы.
О "насилии над личностью" с вами
говорить не буду. У вас, как по мне, несколько ... своеобразный взгляд на этот вопрос. Помню старые споры на эту тему.
А "за 3 дня сгноят", так многих и гноили. И только много позже порой выяснялось, что они правы. И это очень слабо зависело от того, какими людьми они были. "Сгноить" можно любого.
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ЛАД
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Додано: Суб 22 бер, 2025 16:50
Wirująświatła написав: Faceless написав:
Люди з середньою ЗП і люди з високою кваліфікацією і високими посадами чи власним бізнесом перетинаються якраз в умовних супермаркетах, кафе (з персоналом) чи інших сервісах, але це геть різні кола спілкування і інтересів. Не тому що одні кращі інші гірші, просто різні і мають мало спільного.
поэтому я уверен на форуме где обсуждают кэшбэк 2% и смартфоны за 500уе богатых людей нет. Может были на ветке про недвижимость, когда то. Их интересы менее широкие, заработать/сохранить заработанное. Даже в семье у них все проблемы крутятся вокруг денег. Деньги как вирус, вытесняющий остальные факторы влияния на 2й план.
Це не корелює настільки явно як може здаватися
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Faceless
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Додано: Суб 22 бер, 2025 17:55
ЛАД в 100й раз убеждаюсь что с вами общаться невозможно. Любой разговор переходит на мою личность, мои неизжитые комплексы, мое сельское происхождение. Ваш природный ум на сегодня не стоит ничего. От слова вообще ничего. Может лет 40 назад вы бы выглядели умным, сейчас вы выглядите упоротым и обиженным нафталином, отрицающим прогресс и науки которые вы не понимаете.
У вас даже попытки нет узнать что то новое. Вся ваша мотивация общения - спорить и в итоге оскорблять оппонента.
Идёте в чс. Спасибо что были с нами.
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Wirująświatła
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Додано: Суб 22 бер, 2025 18:02
Faceless написав:
Це не корелює настільки явно як може здаватися
захожу на форум, страница не может прогрузиться 10-20 секунд. Прикрепить фото невозможно, видео только с ютуба. Скрипты заблокированы. Богатому человеку тут точно комфортно? Меня держит общение с 2мя форумчанами. Плюсов на форуме не вижу от слова вообще.
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Додано: Суб 22 бер, 2025 18:04
Wirująświatła написав:ЛАД
в 100й раз убеждаюсь что с вами общаться невозможно. Любой разговор переходит на мою личность, мои неизжитые комплексы, мое сельское происхождение. Ваш природный ум на сегодня не стоит ничего. От слова вообще ничего. Может лет 40 назад вы бы выглядели умным, сейчас вы выглядите упоротым и обиженным.
Есть более серьезные знания и исследования в областях где вы ни ногой. Но у вас даже попытки нет узнать что то новое. Вся ваша мотивация - спорить и в итоге оскорблять оппонента.
Идёте в чс. Спасибо что были с нами.
Пожалуйста.
Но я вас не оскорблял.
"Неизжитые детские комплексы" это не оскорбление. В отличие от ваших высказываний.
А в "сельском происхождении" я вас не обвинял. Это просто глупо и я не считаю это недостатком. Вы сами писали об отношении одноклассников. Я тут не при чём.
Излишняя обидчивость на ровном месте совершенно ни к чему.
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ЛАД
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