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Психологія та інші цікавинки
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Додано: Суб 22 бер, 2025 18:06
Wirująświatła написав: Faceless написав:
Це не корелює настільки явно як може здаватися
захожу на форум, страница не может прогрузиться 10-20 секунд. Прикрепить фото невозможно, видео только с ютуба. Скрипты заблокированы. Богатому человеку тут точно комфортно? Меня держит общение с 2мя форумчанами. Плюсов на форуме не вижу от слова вообще.
Не знаю, я з тапку, скрипти не цікавлять. Тільки проблеми з пошуком бісять
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Faceless
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Додано: Суб 22 бер, 2025 18:42
Wirująświatła написав:
Плюсов на форуме не вижу от слова вообще.
А теперь? Я старалась
ЛАД написав: Faceless написав:ЛАД
А ви казали, ніхто писати не буде. Он вже перша сотня є
Неожиданно.
Но постов относительно много, а участников... Раз, два и обчёлся. Так что я не так, чтобы ошибся.
Счас мы это исправим
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