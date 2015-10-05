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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 9101112
Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 18:06

Re: Психологія та інші цікавинки

Wirująświatła написав:
  Faceless написав:Це не корелює настільки явно як може здаватися
захожу на форум, страница не может прогрузиться 10-20 секунд. Прикрепить фото невозможно, видео только с ютуба. Скрипты заблокированы. Богатому человеку тут точно комфортно? Меня держит общение с 2мя форумчанами. Плюсов на форуме не вижу от слова вообще.
Не знаю, я з тапку, скрипти не цікавлять. Тільки проблеми з пошуком бісять
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 18:42

  Wirująświatła написав: Плюсов на форуме не вижу от слова вообще.

А теперь? Я старалась :D
  ЛАД написав:
  Faceless написав:ЛАД
А ви казали, ніхто писати не буде. Он вже перша сотня є

Неожиданно.
Но постов относительно много, а участников... Раз, два и обчёлся. Так что я не так, чтобы ошибся. :)

Счас мы это исправим :wink:
fler
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Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 19:37

Wirująświatła

в твоем возрасте надо бы


Кому «надо» и какое тебе дело.
Чел заговорил о доходах, я ответил о них.
Когда-то Бетон спрашивал , много ли я трачу. Я ответил на это. Что не так?
Тебе не кажется что выглядит несколько туповато поклясться не писать в теме, но теперь таскать оттуда цитаты к себе в норку, желач все же общаться с людьми в той теме)))
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 19:42

  Hotab написав:Wirująświatła

в твоем возрасте надо бы


Кому «надо» и какое тебе дело.
Чел заговорил о доходах, я ответил о них.
Когда-то Бетон спрашивал , много ли я трачу. Я ответил на это. Что не так?
Тебе не кажется что выглядит несколько туповато поклясться не писать в теме, но теперь таскать оттуда цитаты к себе в норку, желач все же общаться с людьми в той теме)))
Так мальчик видит придуманные "оскорбления" только в свой адрес.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 19:45

  fler написав:
  Wirująświatła написав: Плюсов на форуме не вижу от слова вообще.

А теперь? Я старалась :D
....
Если не секрет, что вам подарили на 8 Марта? :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 19:55

  ЛАД написав:
  Hotab написав:Wirująświatła

в твоем возрасте надо бы


Кому «надо» и какое тебе дело.
Чел заговорил о доходах, я ответил о них.
Когда-то Бетон спрашивал , много ли я трачу. Я ответил на это. Что не так?
Тебе не кажется что выглядит несколько туповато поклясться не писать в теме, но теперь таскать оттуда цитаты к себе в норку, желач все же общаться с людьми в той теме)))
Так мальчик видит придуманные "оскорбления" только в свой адрес.

Детский сад. Ходить ныть, что не такой форум, не с кем общаться кроме двух, но упорно сидеть. Мазо? В телеге группу на троих и без модераци можно хоть макаковскими дик-пиками обмениваться..
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 20:07

  ЛАД написав:
  fler написав:
  Wirująświatła написав: Плюсов на форуме не вижу от слова вообще.

А теперь? Я старалась :D
....
Если не секрет, что вам подарили на 8 Марта? :)

Не секрет, але ж зараз понесуться фантазії, як про окуляри)) Тому скажу обережно: золоту прикрасу та квіти. Подробиці та вартість навмисно не пишу.))
fler
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Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 20:15

  fler написав:
  ЛАД написав:
  fler написав:.............
А теперь? Я старалась :D
....
Если не секрет, что вам подарили на 8 Марта? :)

Не секрет, але ж зараз понесуться фантазії, як про окуляри)) Тому скажу обережно: золоту прикрасу та квіти. Подробиці та вартість навмисно не пишу.))
Надеюсь, не дешевле, чем сестре вашего мужа?
ЛАД
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