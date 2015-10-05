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Психологія та інші цікавинки
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Додано: Суб 22 бер, 2025 18:06
Wirująświatła написав: Faceless написав:
Це не корелює настільки явно як може здаватися
захожу на форум, страница не может прогрузиться 10-20 секунд. Прикрепить фото невозможно, видео только с ютуба. Скрипты заблокированы. Богатому человеку тут точно комфортно? Меня держит общение с 2мя форумчанами. Плюсов на форуме не вижу от слова вообще.
Не знаю, я з тапку, скрипти не цікавлять. Тільки проблеми з пошуком бісять
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Faceless
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Додано: Суб 22 бер, 2025 18:42
Wirująświatła написав:
Плюсов на форуме не вижу от слова вообще.
А теперь? Я старалась
ЛАД написав: Faceless написав:ЛАД
А ви казали, ніхто писати не буде. Он вже перша сотня є
Неожиданно.
Но постов относительно много, а участников... Раз, два и обчёлся. Так что я не так, чтобы ошибся.
Счас мы это исправим
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fler
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Додано: Суб 22 бер, 2025 19:37
Wirująświatła
в твоем возрасте надо бы
Кому «надо» и какое тебе дело.
Чел заговорил о доходах, я ответил о них.
Когда-то Бетон спрашивал , много ли я трачу. Я ответил на это. Что не так?
Тебе не кажется что выглядит несколько туповато поклясться не писать в теме, но теперь таскать оттуда цитаты к себе в норку, желач все же общаться с людьми в той теме)))
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Hotab
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Додано: Суб 22 бер, 2025 19:42
Hotab написав:Wirująświatła
в твоем возрасте надо бы
Кому «надо» и какое тебе дело.
Чел заговорил о доходах, я ответил о них.
Когда-то Бетон спрашивал , много ли я трачу. Я ответил на это. Что не так?
Тебе не кажется что выглядит несколько туповато поклясться не писать в теме, но теперь таскать оттуда цитаты к себе в норку, желач все же общаться с людьми в той теме)))
Так мальчик видит придуманные
"оскорбления" только в свой адрес.
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ЛАД
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Додано: Суб 22 бер, 2025 19:45
fler написав: Wirująświatła написав:
Плюсов на форуме не вижу от слова вообще.
А теперь? Я старалась
....
Если не секрет, что вам
подарили на 8 Марта?
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ЛАД
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Додано: Суб 22 бер, 2025 19:55
ЛАД написав: Hotab написав:Wirująświatła
в твоем возрасте надо бы
Кому «надо» и какое тебе дело.
Чел заговорил о доходах, я ответил о них.
Когда-то Бетон спрашивал , много ли я трачу. Я ответил на это. Что не так?
Тебе не кажется что выглядит несколько туповато поклясться не писать в теме, но теперь таскать оттуда цитаты к себе в норку, желач все же общаться с людьми в той теме)))
Так мальчик видит придуманные
"оскорбления" только в свой адрес.
Детский сад. Ходить ныть, что не такой форум, не с кем общаться кроме двух, но упорно сидеть. Мазо? В телеге группу на троих и без модераци можно хоть макаковскими дик-пиками обмениваться..
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Hotab
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Додано: Суб 22 бер, 2025 20:07
ЛАД написав: fler написав: Wirująświatła написав:
Плюсов на форуме не вижу от слова вообще.
А теперь? Я старалась
....
Если не секрет, что вам
подарили на 8 Марта?
Не секрет, але ж зараз понесуться фантазії, як про окуляри)) Тому скажу обережно: золоту прикрасу та квіти. Подробиці та вартість навмисно не пишу.))
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Додано: Суб 22 бер, 2025 20:15
fler написав: ЛАД написав: fler написав:
.............
А теперь? Я старалась
....
Если не секрет, что вам
подарили на 8 Марта?
Не секрет, але ж зараз понесуться фантазії, як про окуляри)) Тому скажу обережно: золоту прикрасу та квіти. Подробиці та вартість навмисно не пишу.))
Надеюсь, не дешевле, чем сестре вашего мужа?
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ЛАД
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