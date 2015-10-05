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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 10111213>
Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 18:06

Re: Психологія та інші цікавинки

Wirująświatła написав:
  Faceless написав:Це не корелює настільки явно як може здаватися
захожу на форум, страница не может прогрузиться 10-20 секунд. Прикрепить фото невозможно, видео только с ютуба. Скрипты заблокированы. Богатому человеку тут точно комфортно? Меня держит общение с 2мя форумчанами. Плюсов на форуме не вижу от слова вообще.
Не знаю, я з тапку, скрипти не цікавлять. Тільки проблеми з пошуком бісять
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 18:42

  Wirująświatła написав: Плюсов на форуме не вижу от слова вообще.

А теперь? Я старалась :D
  ЛАД написав:
  Faceless написав:ЛАД
А ви казали, ніхто писати не буде. Он вже перша сотня є

Неожиданно.
Но постов относительно много, а участников... Раз, два и обчёлся. Так что я не так, чтобы ошибся. :)

Счас мы это исправим :wink:
fler
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Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 19:37

Wirująświatła

в твоем возрасте надо бы


Кому «надо» и какое тебе дело.
Чел заговорил о доходах, я ответил о них.
Когда-то Бетон спрашивал , много ли я трачу. Я ответил на это. Что не так?
Тебе не кажется что выглядит несколько туповато поклясться не писать в теме, но теперь таскать оттуда цитаты к себе в норку, желач все же общаться с людьми в той теме)))
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 19:42

  Hotab написав:Wirująświatła

в твоем возрасте надо бы


Кому «надо» и какое тебе дело.
Чел заговорил о доходах, я ответил о них.
Когда-то Бетон спрашивал , много ли я трачу. Я ответил на это. Что не так?
Тебе не кажется что выглядит несколько туповато поклясться не писать в теме, но теперь таскать оттуда цитаты к себе в норку, желач все же общаться с людьми в той теме)))
Так мальчик видит придуманные "оскорбления" только в свой адрес.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 19:45

  fler написав:
  Wirująświatła написав: Плюсов на форуме не вижу от слова вообще.

А теперь? Я старалась :D
....
Если не секрет, что вам подарили на 8 Марта? :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 19:55

  ЛАД написав:
  Hotab написав:Wirująświatła

в твоем возрасте надо бы


Кому «надо» и какое тебе дело.
Чел заговорил о доходах, я ответил о них.
Когда-то Бетон спрашивал , много ли я трачу. Я ответил на это. Что не так?
Тебе не кажется что выглядит несколько туповато поклясться не писать в теме, но теперь таскать оттуда цитаты к себе в норку, желач все же общаться с людьми в той теме)))
Так мальчик видит придуманные "оскорбления" только в свой адрес.

Детский сад. Ходить ныть, что не такой форум, не с кем общаться кроме двух, но упорно сидеть. Мазо? В телеге группу на троих и без модераци можно хоть макаковскими дик-пиками обмениваться..
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 20:07

  ЛАД написав:
  fler написав:
  Wirująświatła написав: Плюсов на форуме не вижу от слова вообще.

А теперь? Я старалась :D
....
Если не секрет, что вам подарили на 8 Марта? :)

Не секрет, але ж зараз понесуться фантазії, як про окуляри)) Тому скажу обережно: золоту прикрасу та квіти. Подробиці та вартість навмисно не пишу.))
fler
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Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 20:15

  fler написав:
  ЛАД написав:
  fler написав:.............
А теперь? Я старалась :D
....
Если не секрет, что вам подарили на 8 Марта? :)

Не секрет, але ж зараз понесуться фантазії, як про окуляри)) Тому скажу обережно: золоту прикрасу та квіти. Подробиці та вартість навмисно не пишу.))
Надеюсь, не дешевле, чем сестре вашего мужа?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 23:14

Re: Психологія та інші цікавинки

Продублюю сюди з гілки про війну, там може не всі, що цікавляться психологією, читають.
fox767676 пише
"по поводу выгорания

Невидимые раны войны

Вышла научная статья украинского психолога Филиппа Духлия о психологическом состоянии украинцев. Ниже выжимки из его статьи, которые он опубликовал на своей странице в Фейсбуке.

Было проведено три волны обследований и с каждой волной добавляется объем данных и появляются новые тенденции.
Короче: всем плохо, но по разному.

Было выделено четыре основных группы: гражданские женщины, гражданские мужчины, гражданские лица за рубежом и военные.
Показатели психологического состояния сильно упали у каждого. Но больше всего падает мужчины. Как гражданские, так и военные. Почему по показателю невротической депрессии хуже всего сейчас гражданские мужчины.

В семейном положении хуже всего разведенный и неженатый. Социальные связи с близкими людьми помогают. В сфере образования хуже всего люди со средним образованием. Это не соответствует общепринятому стереотипу о том, что чем выше уровень образования, тем больше у человека депрессивные процессы

Хуже и тем, у кого был боевой опыт до 24.02 Сложно сказать, с чем это связано. Может быть, это связано с тем, что пережить прошлый опыт осознания того, чего ожидать.

Обращение к психологу связано с более низкими уровнями тревожности, невротической депрессией и астенией, а также с меньшим количеством признаков ПТСР. А от приема антидепрессантов - нет. Это подтверждает теорию, что лекарства для психического здоровья могут стабилизировать состояние, но без терапии они не могут решить проблему психического здоровья.

Сильно влияет на психологическое состояние потери близких. Почти по всем показателям наблюдается значительное ухудшение.

Военные после демобилизации показывают значительно хуже психологического состояния, чем военные на передовой. Это связано с тем, что на фронте действуют защитные механизмы, которые слабеют сзади, начинается процесс адаптации к гражданской жизни и все непрожитые процессы приводят к жизни в условно безопасной среде.

У военных очень высокий уровень вегетативных нарушений, что свидетельствует о глубоком истощении.

Если кому-то интересна вся статья , ссылка ниже.

А от тут дослідження
http://habitus.od.ua/journals/2024/68-2024/26.pdf"
alibob
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 23:15

Психологія та інші цікавинки

fler написав:
  ЛАД написав:
  fler написав:А теперь? Я старалась :D
....
Если не секрет, что вам подарили на 8 Марта? :)

Не секрет, але ж зараз понесуться фантазії, як про окуляри)) Тому скажу обережно: золоту прикрасу та квіти. Подробиці та вартість навмисно не пишу.))
Поки долярчика тут нема, нема кому й заздрити звичайній ціні окулярів модного бренду :)
А загалом як ви ставитеся до 8 березня?
Faceless
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