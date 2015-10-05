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Психологія та інші цікавинки
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Додано: Суб 22 бер, 2025 23:27
alibob написав:
Короче: всем плохо, но по разному.
по нашему форуму не скажешь что кому то тут плохо)
про исследование. Где то проводили опрос-скрининг (среди школьниц), один из вопросов был ли у вас сексуальный опыт? Те у кого не было написали "да был" (чтобы не подумали что они какие то дефектные/отсталые) а те у кого был наоборот написали "нет" (чтобы от родителей на орехи не перепало). Нельзя верить открытым опросам. Есть такие методики как mmpi которые очень трудно обмануть. там 500+ вопросов одних и тех же перефразированных. Если кто-то надумал соврать ему слишком много придётся держать в голове, как он ответил на похожий вопрос в прошлый раз. Точность метода заоблачная.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Суб 22 бер, 2025 23:42, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 22 бер, 2025 23:28
Faceless написав:
А загалом як ви ставитеся до 8 березня?
Великолепная отмазка, позволяющая нам вести себя прилично всего один день в году
Faceless написав:
Поки долярчика тут нема, нема кому й заздрити звичайній ціні окулярів модного бренду
А у человека, который носит очки не для красоты, цена вообще никаких эмоций не вызовет
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Додано: Суб 22 бер, 2025 23:47
Сибарит написав:
А у человека, который носит очки не для красоты, цена вообще никаких эмоций не вызовет
Це точно. В Фільман навіть не понтова оправа, лінзи фотохромні з антифогом з обох сторін вже бюджет вище
Контактні лінзи це набір десь на 3 місяці одноденних )
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Додано: Суб 22 бер, 2025 23:50
Faceless написав: Сибарит написав:
А у человека, который носит очки не для красоты, цена вообще никаких эмоций не вызовет
Це точно. В Фільман навіть не понтова оправа, лінзи фотохромні з антифогом з обох сторін вже бюджет вище
Контактні лінзи це набір десь на 3 місяці одноденних )
а ручка має бути Паркер
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Додано: Суб 22 бер, 2025 23:55
Wirująświatła написав:
по нашему форуму
Треба хіба ще тут створити гілку типу "курілка", чи "можна все")) - де НЕ будуть нічого терти/стирати!))
А то що толку, що я за цілий день аж один допис тут написав щойно і то стерли за 1хв🤦🏻
Ну нічо, хай труть.
А потім - хай самі і пишуть!
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