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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 11121314>
Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 23:27

  alibob написав:Короче: всем плохо, но по разному.
по нашему форуму не скажешь что кому то тут плохо)

про исследование. Где то проводили опрос-скрининг (среди школьниц), один из вопросов был ли у вас сексуальный опыт? Те у кого не было написали "да был" (чтобы не подумали что они какие то дефектные/отсталые) а те у кого был наоборот написали "нет" (чтобы от родителей на орехи не перепало). Нельзя верить открытым опросам. Есть такие методики как mmpi которые очень трудно обмануть. там 500+ вопросов одних и тех же перефразированных. Если кто-то надумал соврать ему слишком много придётся держать в голове, как он ответил на похожий вопрос в прошлый раз. Точность метода заоблачная.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 22 бер, 2025 23:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 23:28

Re: Психологія та інші цікавинки

  Faceless написав:А загалом як ви ставитеся до 8 березня?

Великолепная отмазка, позволяющая нам вести себя прилично всего один день в году :)

  Faceless написав:Поки долярчика тут нема, нема кому й заздрити звичайній ціні окулярів модного бренду

А у человека, который носит очки не для красоты, цена вообще никаких эмоций не вызовет :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 23:47

Психологія та інші цікавинки

Сибарит написав:А у человека, который носит очки не для красоты, цена вообще никаких эмоций не вызовет :)

Це точно. В Фільман навіть не понтова оправа, лінзи фотохромні з антифогом з обох сторін вже бюджет вище
Контактні лінзи це набір десь на 3 місяці одноденних )
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 23:50

  Faceless написав:
Сибарит написав:А у человека, который носит очки не для красоты, цена вообще никаких эмоций не вызовет :)

Це точно. В Фільман навіть не понтова оправа, лінзи фотохромні з антифогом з обох сторін вже бюджет вище
Контактні лінзи це набір десь на 3 місяці одноденних )

а ручка має бути Паркер :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 00:01

Успіх фейслесс создал ветку где никого не трут (ну кроме экстремизма и оскорблений).
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 00:07

Re: Психологія та інші цікавинки

Shaman написав:
  Faceless написав:
Сибарит написав:А у человека, который носит очки не для красоты, цена вообще никаких эмоций не вызовет :)

Це точно. В Фільман навіть не понтова оправа, лінзи фотохромні з антифогом з обох сторін вже бюджет вище
Контактні лінзи це набір десь на 3 місяці одноденних )

а ручка має бути Паркер :lol:
Ви ще пишете ручкою? :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 00:12

  Wirująświatła написав:Успіх фейслесс создал ветку где никого не трут (ну кроме экстремизма и оскорблений).

Так знову виходить Успіху не можна писати 😅
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 00:15

Re: Психологія та інші цікавинки

  Shaman написав:а ручка має бути Паркер

Осталось очень немного людей, умеющих писать пером. Для тех, кто умеет, Паркер - это очень приятная штука. Ничем лучше я не писал.
В шариковых Паркерах я смысла не вижу. Стержни очень хороши, но их можно купить отдельно и вставить в недорогую ручку.

Попробовать пятый узел так и не собрался.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 00:33

Re: Психологія та інші цікавинки

Сибарит написав:
  Shaman написав:а ручка має бути Паркер

Осталось очень немного людей, умеющих писать пером. Для тех, кто умеет, Паркер - это очень приятная штука. Ничем лучше я не писал.
В шариковых Паркерах я смысла не вижу. Стержни очень хороши, но их можно купить отдельно и вставить в недорогую ручку.

Попробовать пятый узел так и не собрался.
Хм, що за пʼятий вузол?
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 00:55

Re: Психолог

  Hotab написав:Так знову виходить Успіху не можна
Мені приблизно якось так само, як напис на куртці Кошового під час дебатів на "стадіон так стадіон" ;)
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