Додано: Суб 22 бер, 2025 23:27

alibob написав: Короче: всем плохо, но по разному. Короче: всем плохо, но по разному.

по нашему форуму не скажешь что кому то тут плохо)про исследование. Где то проводили опрос-скрининг (среди школьниц), один из вопросов был ли у вас сексуальный опыт? Те у кого не было написали "да был" (чтобы не подумали что они какие то дефектные/отсталые) а те у кого был наоборот написали "нет" (чтобы от родителей на орехи не перепало). Нельзя верить открытым опросам. Есть такие методики как mmpi которые очень трудно обмануть. там 500+ вопросов одних и тех же перефразированных. Если кто-то надумал соврать ему слишком много придётся держать в голове, как он ответил на похожий вопрос в прошлый раз. Точность метода заоблачная.