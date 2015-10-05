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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 11121314
Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 01:03

  Сибарит написав:
  Shaman написав:а ручка має бути Паркер

Осталось очень немного людей, умеющих писать пером. Для тех, кто умеет, Паркер - это очень приятная штука. Ничем лучше я не писал.
В шариковых Паркерах я смысла не вижу. Стержни очень хороши, но их можно купить отдельно и вставить в недорогую ручку.

Попробовать пятый узел так и не собрался.

а навіщо? тоді вже навпаки - дешевий стрижень в дорогу ручку :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 02:13

  Wirująświatła написав:
  alibob написав:Короче: всем плохо, но по разному.
по нашему форуму не скажешь что кому то тут плохо)

про исследование. Где то проводили опрос-скрининг (среди школьниц), один из вопросов был ли у вас сексуальный опыт? Те у кого не было написали "да был" (чтобы не подумали что они какие то дефектные/отсталые) а те у кого был наоборот написали "нет" (чтобы от родителей на орехи не перепало). Нельзя верить открытым опросам. Есть такие методики как mmpi которые очень трудно обмануть. там 500+ вопросов одних и тех же перефразированных. Если кто-то надумал соврать ему слишком много придётся держать в голове, как он ответил на похожий вопрос в прошлый раз. Точность метода заоблачная.



З тої статті:
"дослідження психологічного стану
громадян України трьома хвилями (опитуваннями).
В першій хвилі було опитано 1938 громадян України в період з 28.09.2022 по 18.02.2023.
В другій хвилі було опитано 436 громадян України в період з 20.04.2024 по 28.04.2024.
В третій хвилі було опитано 274 громадянина України в період з 09.12.2024 по 15.12.2024.
Через невелику кількість опитуваних в підгрупах, ми не включили в результати дослідження наступні підгрупи: жінок військовослужбовців, батьків, у яких більше ніж 6 дітей, цивільних, що перебували на час опитування
в окупації, зоні бойових дій або деокупованих територіях,..."

Люди, що мають психологічні проблеми, рідко самі звертаються до спеціалістів. Думаю, що більшість від опитувань теж відмовляється.
А ще й при такій невеликій кількості опитаних... Проїхали.
alibob
 
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