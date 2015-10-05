Wirująświatła написав: alibob написав:
Короче: всем плохо, но по разному.
по нашему форуму не скажешь что кому то тут плохо)
про исследование. Где то проводили опрос-скрининг (среди школьниц), один из вопросов был ли у вас сексуальный опыт? Те у кого не было написали "да был" (чтобы не подумали что они какие то дефектные/отсталые) а те у кого был наоборот написали "нет" (чтобы от родителей на орехи не перепало). Нельзя верить открытым опросам. Есть такие методики как mmpi которые очень трудно обмануть. там 500+ вопросов одних и тех же перефразированных. Если кто-то надумал соврать ему слишком много придётся держать в голове, как он ответил на похожий вопрос в прошлый раз. Точность метода заоблачная.
З тої статті:
"дослідження психологічного стану
громадян України трьома хвилями (опитуваннями).
В першій хвилі було опитано 1938 громадян України в період з 28.09.2022 по 18.02.2023.
В другій хвилі було опитано 436 громадян України в період з 20.04.2024 по 28.04.2024.
В третій хвилі було опитано 274 громадянина України в період з 09.12.2024 по 15.12.2024.
Через невелику кількість опитуваних в підгрупах, ми не включили в результати дослідження наступні підгрупи: жінок військовослужбовців, батьків, у яких більше ніж 6 дітей, цивільних, що перебували на час опитування
в окупації, зоні бойових дій або деокупованих територіях,..."
Люди, що мають психологічні проблеми, рідко самі звертаються до спеціалістів. Думаю, що більшість від опитувань теж відмовляється.
А ще й при такій невеликій кількості опитаних... Проїхали.