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#<1 ... 11121314 Додано: Нед 23 бер, 2025 01:03 Сибарит написав: Shaman написав: а ручка має бути Паркер а ручка має бути Паркер

Осталось очень немного людей, умеющих писать пером. Для тех, кто умеет, Паркер - это очень приятная штука. Ничем лучше я не писал.

В шариковых Паркерах я смысла не вижу. Стержни очень хороши, но их можно купить отдельно и вставить в недорогую ручку.



Попробовать пятый узел так и не собрался. Осталось очень немного людей, умеющих писать пером. Для тех, кто умеет, Паркер - это очень приятная штука. Ничем лучше я не писал.В шариковых Паркерах я смысла не вижу. Стержни очень хороши,Попробовать пятый узел так и не собрался.

а навіщо? тоді вже навпаки - дешевий стрижень в дорогу ручку а навіщо? тоді вже навпаки - дешевий стрижень в дорогу ручку Shaman

Повідомлень: 8381 З нами з: 29.09.19 Подякував: 734 раз. Подякували: 1599 раз. Профіль 1 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 бер, 2025 02:13 Wirująświatła написав: alibob написав: Короче: всем плохо, но по разному. Короче: всем плохо, но по разному. по нашему форуму не скажешь что кому то тут плохо)



про исследование. Где то проводили опрос-скрининг (среди школьниц), один из вопросов был ли у вас сексуальный опыт? Те у кого не было написали "да был" (чтобы не подумали что они какие то дефектные/отсталые) а те у кого был наоборот написали "нет" (чтобы от родителей на орехи не перепало). Нельзя верить открытым опросам. Есть такие методики как mmpi которые очень трудно обмануть. там 500+ вопросов одних и тех же перефразированных. Если кто-то надумал соврать ему слишком много придётся держать в голове, как он ответил на похожий вопрос в прошлый раз. Точность метода заоблачная. по нашему форуму не скажешь что кому то тут плохо)про исследование. Где то проводили опрос-скрининг (среди школьниц), один из вопросов был ли у вас сексуальный опыт? Те у кого не было написали "да был" (чтобы не подумали что они какие то дефектные/отсталые) а те у кого был наоборот написали "нет" (чтобы от родителей на орехи не перепало). Нельзя верить открытым опросам. Есть такие методики как mmpi которые очень трудно обмануть. там 500+ вопросов одних и тех же перефразированных. Если кто-то надумал соврать ему слишком много придётся держать в голове, как он ответил на похожий вопрос в прошлый раз. Точность метода заоблачная.





З тої статті:

"дослідження психологічного стану

громадян України трьома хвилями (опитуваннями).

В першій хвилі було опитано 1938 громадян України в період з 28.09.2022 по 18.02.2023.

В другій хвилі було опитано 436 громадян України в період з 20.04.2024 по 28.04.2024.

В третій хвилі було опитано 274 громадянина України в період з 09.12.2024 по 15.12.2024.

Через невелику кількість опитуваних в підгрупах, ми не включили в результати дослідження наступні підгрупи: жінок військовослужбовців, батьків, у яких більше ніж 6 дітей, цивільних, що перебували на час опитування

в окупації, зоні бойових дій або деокупованих територіях,..."



Люди, що мають психологічні проблеми, рідко самі звертаються до спеціалістів. Думаю, що більшість від опитувань теж відмовляється.

А ще й при такій невеликій кількості опитаних... Проїхали. З тої статті:"дослідження психологічного станугромадян України трьома хвилями (опитуваннями).В першій хвилі було опитано 1938 громадян України в період з 28.09.2022 по 18.02.2023.В другій хвилі було опитано 436 громадян України в період з 20.04.2024 по 28.04.2024.В третій хвилі було опитано 274 громадянина України в період з 09.12.2024 по 15.12.2024.Через невелику кількість опитуваних в підгрупах, ми не включили в результати дослідження наступні підгрупи: жінок військовослужбовців, батьків, у яких більше ніж 6 дітей, цивільних, що перебували на час опитуванняв окупації, зоні бойових дій або деокупованих територіях,..."Люди, що мають психологічні проблеми, рідко самі звертаються до спеціалістів. Думаю, що більшість від опитувань теж відмовляється.А ще й при такій невеликій кількості опитаних... Проїхали. alibob Повідомлень: 604 З нами з: 31.01.18 Подякував: 169 раз. Подякували: 69 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 11121314 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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pensionerija » Пон 05 жов, 2015 22:06 2 3560

pensionerija Чет 29 жов, 2015 20:34