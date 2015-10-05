alibob написав:
Люди, що мають психологічні проблеми, рідко самі звертаються до спеціалістів. Думаю, що більшість від опитувань теж відмовляється.
А ще й при такій невеликій кількості опитаних... Проїхали.
я не отрицаю результатов! тем более есть фамилии и методики. Взрослая аудитория неблагодарная в том смысле, что не каждый захочет принять участие в таком опросе.
Читаем шкалы депрессии по Бэку (золотой стандарт в ее диагностике, ничего лучше нет)".
"Респондент должен вспомнить, основываясь на предыдущих двух неделях, уместность каждого утверждения, касающегося: печали, пессимизма, чувства неудачи, потери удовольствия, вины, ожидания наказания, неприязни к себе, самообвинения, суицидальных мыслей, эпизодов. плача, раздражительности, социальной замкнутости, нерешительности, бесполезности, потери энергии, бессонницы, раздражительности, потери аппетита, озабоченности, усталости и потери интереса к сексу (Beck & Steer, 1988)."
как раз ощущая неудачу, бесполезность, социальной замкнутость, нерешительность, потерю энергии, раздражительность человек захочет тратить своё время на тестирование. Я это с трудом представляю, поскольку видел людей в депрессии, их даже на бытовой разговор мотивировать проблематично.
Один кейс лежал целый день смотря в стену, и тут бы вдруг подорвался, а давайте я пройду какое то тестирование. Т.е. учитывая эти факторы и ошибку выжившего (результаты дали те которые согласились) Могу предположить, что люди с глубокими и средними расстройствами в выборку просто не попали.
С детьми и подростками проще, родители в разной степени имеют на них влияние и могут заставить ребенка пройти тест или даже терапию. Плюс ребенку самому интересно "а что это?". Со взрослыми этот финт не проходит. Нам в вузе давали задание найти респондентов и мы тестировали друг друга. Не так это просто кого то найти. Уловка депрессии в том, что испытывая её человек не обращается за помощью. Ему неприятны (или даже противны?) лишние соц.контакты. БДС это очень жёстко, некоторые реально в петлю лезут. Моё ощущение что в мозге отключаются области отвечающие за смысл и желание жить.
Например в США при обращении в больницу пациента заставляют заполнять опросники, чтобы выявить риски и попутные патологии, и есть выборки на десятки тысяч человек. В т.ч. по БДР.
Ну и сам факт что проблему подняли, возможно другие психологи тоже к ней подключатся, тогда на больших выборках станет понятен её масштаб. Но мне другое интересно, что с этим делать. Всем антидепрессанты? так побочка там ого-го.
цитата с психологического форума
Хочется перестать существовать
Учусь ужасно, ленюсь и ничего не может меня заставить даже заправить кровать, уроки не делаю уже месяц, с каждой четвертью оценки все хуже и хуже, любимые дела уже не доставляют удовольствия, семья полная и благополучная, покупают что захочу, сестра отличница, много медалей, ходит на олимпиады и занимает первые места а я *** какое то, с родителями тоже хорошие отношения, хочется не умереть а просто перестать существовать будто меня и не было
19 марта, 23:28