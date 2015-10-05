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Психологія та інші цікавинки
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Додано: Нед 23 бер, 2025 01:03
Сибарит написав: Shaman написав:
а ручка має бути Паркер
Осталось очень немного людей, умеющих писать пером. Для тех, кто умеет, Паркер - это очень приятная штука. Ничем лучше я не писал.
В шариковых Паркерах я смысла не вижу. Стержни очень хороши, но их можно купить отдельно и вставить в недорогую ручку
.
Попробовать пятый узел так и не собрался.
а навіщо? тоді вже навпаки - дешевий стрижень в дорогу ручку
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Shaman
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Додано: Нед 23 бер, 2025 02:13
Wirująświatła написав: alibob написав:
Короче: всем плохо, но по разному.
по нашему форуму не скажешь что кому то тут плохо)
про исследование. Где то проводили опрос-скрининг (среди школьниц), один из вопросов был ли у вас сексуальный опыт? Те у кого не было написали "да был" (чтобы не подумали что они какие то дефектные/отсталые) а те у кого был наоборот написали "нет" (чтобы от родителей на орехи не перепало). Нельзя верить открытым опросам. Есть такие методики как mmpi которые очень трудно обмануть. там 500+ вопросов одних и тех же перефразированных. Если кто-то надумал соврать ему слишком много придётся держать в голове, как он ответил на похожий вопрос в прошлый раз. Точность метода заоблачная.
З тої статті:
"дослідження психологічного стану
громадян України трьома хвилями (опитуваннями).
В першій хвилі було опитано 1938 громадян України в період з 28.09.2022 по 18.02.2023.
В другій хвилі було опитано 436 громадян України в період з 20.04.2024 по 28.04.2024.
В третій хвилі було опитано 274 громадянина України в період з 09.12.2024 по 15.12.2024.
Через невелику кількість опитуваних в підгрупах, ми не включили в результати дослідження наступні підгрупи: жінок військовослужбовців, батьків, у яких більше ніж 6 дітей, цивільних, що перебували на час опитування
в окупації, зоні бойових дій або деокупованих територіях,..."
Люди, що мають психологічні проблеми, рідко самі звертаються до спеціалістів. Думаю, що більшість від опитувань теж відмовляється.
А ще й при такій невеликій кількості опитаних... Проїхали.
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alibob
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Додано: Нед 23 бер, 2025 05:03
Сибарит написав: Shaman написав:
а ручка має бути Паркер
Осталось очень немного людей, умеющих писать пером. Для тех, кто умеет, Паркер - это очень приятная штука. Ничем лучше я не писал.
В шариковых Паркерах я смысла не вижу. Стержни очень хороши, но их можно купить отдельно и вставить в недорогую ручку.
Попробовать пятый узел так и не собрался.
Как-то даже не представлял себе, что писать перьевой авторучкой может быть для кого-то проблемой.
Как вспомню каллиграфию в 1-м классе, перо и чернильница, кляксы, линии волосные и нажимные... Сейчас детям и не объяснишь.
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Додано: Нед 23 бер, 2025 06:18
alibob написав:
Люди, що мають психологічні проблеми, рідко самі звертаються до спеціалістів. Думаю, що більшість від опитувань теж відмовляється.
А ще й при такій невеликій кількості опитаних... Проїхали.
я не отрицаю результатов! тем более есть фамилии и методики. Взрослая аудитория неблагодарная в том смысле, что не каждый захочет принять участие в таком опросе.
Читаем шкалы депрессии по Бэку (золотой стандарт в ее диагностике, ничего лучше нет)".
"Респондент должен вспомнить, основываясь на предыдущих двух неделях, уместность каждого утверждения, касающегося: печали, пессимизма, чувства неудачи, потери удовольствия, вины, ожидания наказания, неприязни к себе, самообвинения, суицидальных мыслей, эпизодов. плача, раздражительности, социальной замкнутости, нерешительности, бесполезности, потери энергии, бессонницы, раздражительности, потери аппетита, озабоченности, усталости и потери интереса к сексу (Beck & Steer, 1988)."
как раз ощущая неудачу, бесполезность, социальной замкнутость, нерешительность, потерю энергии, раздражительность человек захочет тратить своё время на тестирование. Я это с трудом представляю, поскольку видел людей в депрессии, их даже на бытовой разговор мотивировать проблематично.
Один кейс лежал целый день смотря в стену, и тут бы вдруг подорвался, а давайте я пройду какое то тестирование. Т.е. учитывая эти факторы и ошибку выжившего (результаты дали те которые согласились) Могу предположить, что люди с глубокими и средними расстройствами в выборку просто не попали.
С детьми и подростками проще, родители в разной степени имеют на них влияние и могут заставить ребенка пройти тест или даже терапию. Плюс ребенку самому интересно "а что это?". Со взрослыми этот финт не проходит. Нам в вузе давали задание найти респондентов и мы тестировали друг друга. Не так это просто кого то найти. Уловка депрессии в том, что испытывая её человек не обращается за помощью. Ему неприятны (или даже противны?) лишние соц.контакты. БДС это очень жёстко, некоторые реально в петлю лезут. Моё ощущение что в мозге отключаются области отвечающие за смысл и желание жить.
Например в США при обращении в больницу пациента заставляют заполнять опросники, чтобы выявить риски и попутные патологии, и есть выборки на десятки тысяч человек. В т.ч. по БДР.
Ну и сам факт что проблему подняли, возможно другие психологи тоже к ней подключатся, тогда на больших выборках станет понятен её масштаб. Но мне другое интересно, что с этим делать. Всем антидепрессанты? так побочка там ого-го.
цитата с психологического форума
Хочется перестать существовать
Учусь ужасно, ленюсь и ничего не может меня заставить даже заправить кровать, уроки не делаю уже месяц, с каждой четвертью оценки все хуже и хуже, любимые дела уже не доставляют удовольствия, семья полная и благополучная, покупают что захочу, сестра отличница, много медалей, ходит на олимпиады и занимает первые места а я *** какое то, с родителями тоже хорошие отношения, хочется не умереть а просто перестать существовать будто меня и не было
19 марта, 23:28
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Wirująświatła
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Додано: Нед 23 бер, 2025 06:51
Какие самые плохие поступки вы совершали в подростковом возрасте ?
19 марта, 00:54
цитирую не всё
Курили а колхозе после 7 класса. Это самое страшное . Хуже ничего не было
не отстаивала и не защищала себя по максимуму, но это не моя вина, не научили
Курил, бил стекла, бросал самодельные петарды, забегал в женские раздевалки, одним словом ничего плохого я не делал.
А я наоборот всегда драчливая была, сколько себя помню. И с девками и с парнями дралась. Правда с переменным успехом. Но молчком никогда не стояла. Да... есть, что вспомнить...
Пыталась понравиться всем, боялась быть собой, боялась быть одной. Лезла в друзья к кому попало, кто был не интересен ни мне, ни я была не интересна. Но вот лишь бы хоть с кем, но не одной. Тоже отчасти из-за того, что в глазах родителей часть успешного успеха - друзья, популярность и все такое. Мне всегда было хорошо наедине с собой. По итогу сейчас у меня нет никаких ненужных, натужных связей, есть пара близких людей и мне по кайфу.
Абсолютная бесхитростность, что на уме, то на языке. Не раз служило плохую службу. Но очень поздно научилась помалкивать.
Однажды мы ночью написали балончиком с краской на дверях школы, что директриса - ду ра)))
Украла кислотный лак с прилавка
Мама однажды, классе во 2-ом наверное, научила, сказала - если мальчик к тебе будет серьезно приставать или обижать - ударь ему между ног, у мальчиков там такие яички, ему больно будет. Я попробовала - блин, работает!
Кидали с балкона подруги яйца в прохожих. Покупали пирожковое тесто, отщипывали от него куски и кидали в прохожих, однажды тесто выскользнуло и упало на капот припаркованной машины, там вмятина огромная образовалась. Хозяева искали виновников, мы, конечно, не сознались. Продолжали кидаться, но уже с моего балкона. Лет 10-11 нам было.
дурное, что сделала - под поездом грузовым перелезла. Он стоял впереди того пути, куда прибывал нужный мне. Обход через лестницу наверху был где то за три километра. Не знаю, почему так строят платформы и поезда расставляют
тут вообще поржал
Стырила в фотоателье фотографии красивого парня. А может, ему на документ срочно надо было?.. До сих пор совесть мучает.
Наверное самое стрёмное, что я ночью гулять уходила. Типо сплю. Через подругу через балкон 7-го этажа. Не раз. Я могла убиться и вообще по отношению к родителям это было подло.
А, ну по крыше гуляла. За заборчиком. Не было страха высоты.
А так, много идиотства.
отправляла фото 18+. мне было 13 лет, казалось, что это норма, ведь девушки, которые могли выложить фото в купальнике - получали кучу восторженныэ комментариев! когда тема раскрылась среди близких и родных, учителей, одноклассников, в целом разлетелась по-моей маленькой деревушке - уже поняла, что это плохо
хотела влиться в компанию и вместе с ними выпивать, пути разошлись и я поняла, что меня никогда серьезно не воспринимали в компании
встречалась с множеством людей (не имея близких отношений, даже за ручку не держались, в основном переписка и прогулки в компании, где редко взаимодействовали)
выборка небольшая и в основном женщины. Мужчины бы больше рассказали...
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Додано: Нед 23 бер, 2025 09:34
Faceless написав:
А загалом як ви ставитеся до 8 березня?
Позитивно, як до свята весни і краси. Про що думають чоловіки (кожного року), коли дарують своїм жінкам у цей день квіти та подарунки?
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Додано: Нед 23 бер, 2025 10:14
fler написав: Faceless написав:
А загалом як ви ставитеся до 8 березня?
Позитивно, як до свята весни і краси. Про що думають чоловіки (кожного року), коли дарують своїм жінкам у цей день квіти та подарунки?
Не знаю, про що думають. В принципі, хай дарують, але я вважаю, що для цього є ще 364, а часом і 365 днів у році
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Додано: Нед 23 бер, 2025 10:29
fler
Про що думають чоловіки
Бл.. ну тільки ж 14 лютого було!!
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