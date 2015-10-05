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#<1 ... 1213141516> Додано: Нед 23 бер, 2025 01:03 Сибарит написав: Shaman написав: а ручка має бути Паркер а ручка має бути Паркер

Осталось очень немного людей, умеющих писать пером. Для тех, кто умеет, Паркер - это очень приятная штука. Ничем лучше я не писал.

В шариковых Паркерах я смысла не вижу. Стержни очень хороши, но их можно купить отдельно и вставить в недорогую ручку.



Попробовать пятый узел так и не собрался. Осталось очень немного людей, умеющих писать пером. Для тех, кто умеет, Паркер - это очень приятная штука. Ничем лучше я не писал.В шариковых Паркерах я смысла не вижу. Стержни очень хороши,Попробовать пятый узел так и не собрался.

а навіщо? тоді вже навпаки - дешевий стрижень в дорогу ручку а навіщо? тоді вже навпаки - дешевий стрижень в дорогу ручку Shaman

Повідомлень: 8381 З нами з: 29.09.19 Подякував: 734 раз. Подякували: 1599 раз. Профіль 1 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 бер, 2025 02:13 Wirująświatła написав: alibob написав: Короче: всем плохо, но по разному. Короче: всем плохо, но по разному. по нашему форуму не скажешь что кому то тут плохо)



про исследование. Где то проводили опрос-скрининг (среди школьниц), один из вопросов был ли у вас сексуальный опыт? Те у кого не было написали "да был" (чтобы не подумали что они какие то дефектные/отсталые) а те у кого был наоборот написали "нет" (чтобы от родителей на орехи не перепало). Нельзя верить открытым опросам. Есть такие методики как mmpi которые очень трудно обмануть. там 500+ вопросов одних и тех же перефразированных. Если кто-то надумал соврать ему слишком много придётся держать в голове, как он ответил на похожий вопрос в прошлый раз. Точность метода заоблачная. по нашему форуму не скажешь что кому то тут плохо)про исследование. Где то проводили опрос-скрининг (среди школьниц), один из вопросов был ли у вас сексуальный опыт? Те у кого не было написали "да был" (чтобы не подумали что они какие то дефектные/отсталые) а те у кого был наоборот написали "нет" (чтобы от родителей на орехи не перепало). Нельзя верить открытым опросам. Есть такие методики как mmpi которые очень трудно обмануть. там 500+ вопросов одних и тех же перефразированных. Если кто-то надумал соврать ему слишком много придётся держать в голове, как он ответил на похожий вопрос в прошлый раз. Точность метода заоблачная.





З тої статті:

"дослідження психологічного стану

громадян України трьома хвилями (опитуваннями).

В першій хвилі було опитано 1938 громадян України в період з 28.09.2022 по 18.02.2023.

В другій хвилі було опитано 436 громадян України в період з 20.04.2024 по 28.04.2024.

В третій хвилі було опитано 274 громадянина України в період з 09.12.2024 по 15.12.2024.

Через невелику кількість опитуваних в підгрупах, ми не включили в результати дослідження наступні підгрупи: жінок військовослужбовців, батьків, у яких більше ніж 6 дітей, цивільних, що перебували на час опитування

в окупації, зоні бойових дій або деокупованих територіях,..."



Люди, що мають психологічні проблеми, рідко самі звертаються до спеціалістів. Думаю, що більшість від опитувань теж відмовляється.

А ще й при такій невеликій кількості опитаних... Проїхали. З тої статті:"дослідження психологічного станугромадян України трьома хвилями (опитуваннями).В першій хвилі було опитано 1938 громадян України в період з 28.09.2022 по 18.02.2023.В другій хвилі було опитано 436 громадян України в період з 20.04.2024 по 28.04.2024.В третій хвилі було опитано 274 громадянина України в період з 09.12.2024 по 15.12.2024.Через невелику кількість опитуваних в підгрупах, ми не включили в результати дослідження наступні підгрупи: жінок військовослужбовців, батьків, у яких більше ніж 6 дітей, цивільних, що перебували на час опитуванняв окупації, зоні бойових дій або деокупованих територіях,..."Люди, що мають психологічні проблеми, рідко самі звертаються до спеціалістів. Думаю, що більшість від опитувань теж відмовляється.А ще й при такій невеликій кількості опитаних... Проїхали. alibob Повідомлень: 604 З нами з: 31.01.18 Подякував: 169 раз. Подякували: 69 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 бер, 2025 05:03 Сибарит написав: Shaman написав: а ручка має бути Паркер а ручка має бути Паркер

Осталось очень немного людей, умеющих писать пером. Для тех, кто умеет, Паркер - это очень приятная штука. Ничем лучше я не писал.

В шариковых Паркерах я смысла не вижу. Стержни очень хороши, но их можно купить отдельно и вставить в недорогую ручку.



Попробовать пятый узел так и не собрался. Осталось очень немного людей, умеющих писать пером. Для тех, кто умеет, Паркер - это очень приятная штука. Ничем лучше я не писал.В шариковых Паркерах я смысла не вижу. Стержни очень хороши, но их можно купить отдельно и вставить в недорогую ручку.Попробовать пятый узел так и не собрался.

Как-то даже не представлял себе, что писать перьевой авторучкой может быть для кого-то проблемой.

Как вспомню каллиграфию в 1-м классе, перо и чернильница, кляксы, линии волосные и нажимные... Сейчас детям и не объяснишь. Как-то даже не представлял себе, что писать перьевой авторучкой может быть для кого-то проблемой.Как вспомню каллиграфию в 1-м классе, перо и чернильница, кляксы, линии волосные и нажимные... Сейчас детям и не объяснишь. ЛАД 2 Повідомлень: 33619 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5288 раз. Подякували: 4829 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 бер, 2025 06:18 alibob написав: Люди, що мають психологічні проблеми, рідко самі звертаються до спеціалістів. Думаю, що більшість від опитувань теж відмовляється.

А ще й при такій невеликій кількості опитаних... Проїхали. Люди, що мають психологічні проблеми, рідко самі звертаються до спеціалістів. Думаю, що більшість від опитувань теж відмовляється.А ще й при такій невеликій кількості опитаних... Проїхали. я не отрицаю результатов! тем более есть фамилии и методики. Взрослая аудитория неблагодарная в том смысле, что не каждый захочет принять участие в таком опросе.



Читаем шкалы депрессии по Бэку (золотой стандарт в ее диагностике, ничего лучше нет)".



"Респондент должен вспомнить, основываясь на предыдущих двух неделях, уместность каждого утверждения, касающегося: печали, пессимизма, чувства неудачи, потери удовольствия, вины, ожидания наказания, неприязни к себе, самообвинения, суицидальных мыслей, эпизодов. плача, раздражительности, социальной замкнутости, нерешительности, бесполезности, потери энергии, бессонницы, раздражительности, потери аппетита, озабоченности, усталости и потери интереса к сексу (Beck & Steer, 1988)."





как раз ощущая неудачу, бесполезность, социальной замкнутость, нерешительность, потерю энергии, раздражительность человек захочет тратить своё время на тестирование. Я это с трудом представляю, поскольку видел людей в депрессии, их даже на бытовой разговор мотивировать проблематично.



Один кейс лежал целый день смотря в стену, и тут бы вдруг подорвался, а давайте я пройду какое то тестирование. Т.е. учитывая эти факторы и ошибку выжившего (результаты дали те которые согласились) Могу предположить, что люди с глубокими и средними расстройствами в выборку просто не попали.



С детьми и подростками проще, родители в разной степени имеют на них влияние и могут заставить ребенка пройти тест или даже терапию. Плюс ребенку самому интересно "а что это?". Со взрослыми этот финт не проходит. Нам в вузе давали задание найти респондентов и мы тестировали друг друга. Не так это просто кого то найти. Уловка депрессии в том, что испытывая её человек не обращается за помощью. Ему неприятны (или даже противны?) лишние соц.контакты. БДС это очень жёстко, некоторые реально в петлю лезут. Моё ощущение что в мозге отключаются области отвечающие за смысл и желание жить.



Например в США при обращении в больницу пациента заставляют заполнять опросники, чтобы выявить риски и попутные патологии, и есть выборки на десятки тысяч человек. В т.ч. по БДР.



Ну и сам факт что проблему подняли, возможно другие психологи тоже к ней подключатся, тогда на больших выборках станет понятен её масштаб. Но мне другое интересно, что с этим делать. Всем антидепрессанты? так побочка там ого-го.



цитата с психологического форума

Хочется перестать существовать

Учусь ужасно, ленюсь и ничего не может меня заставить даже заправить кровать, уроки не делаю уже месяц, с каждой четвертью оценки все хуже и хуже, любимые дела уже не доставляют удовольствия, семья полная и благополучная, покупают что захочу, сестра отличница, много медалей, ходит на олимпиады и занимает первые места а я *** какое то, с родителями тоже хорошие отношения, хочется не умереть а просто перестать существовать будто меня и не было



19 марта, 23:28 я не отрицаю результатов! тем более есть фамилии и методики. Взрослая аудитория неблагодарная в том смысле, что не каждый захочет принять участие в таком опросе.Читаем шкалы депрессии по Бэку (золотой стандарт в ее диагностике, ничего лучше нет)"."Респондент должен вспомнить, основываясь на предыдущих двух неделях, уместность каждого утверждения, касающегося: печали, пессимизма, чувства неудачи, потери удовольствия, вины, ожидания наказания, неприязни к себе, самообвинения, суицидальных мыслей, эпизодов. плача, раздражительности, социальной замкнутости, нерешительности, бесполезности, потери энергии, бессонницы, раздражительности, потери аппетита, озабоченности, усталости и потери интереса к сексу (Beck & Steer, 1988)."как раз ощущая неудачу, бесполезность, социальной замкнутость, нерешительность, потерю энергии, раздражительность человек захочет тратить своё время на тестирование. Я это с трудом представляю, поскольку видел людей в депрессии, их даже на бытовой разговор мотивировать проблематично.Один кейс лежал целый день смотря в стену, и тут бы вдруг подорвался, а давайте я пройду какое то тестирование. Т.е. учитывая эти факторы и ошибку выжившего (результаты дали те которые согласились) Могу предположить, что люди с глубокими и средними расстройствами в выборку просто не попали.С детьми и подростками проще, родители в разной степени имеют на них влияние и могут заставить ребенка пройти тест или даже терапию. Плюс ребенку самому интересно "а что это?". Со взрослыми этот финт не проходит. Нам в вузе давали задание найти респондентов и мы тестировали друг друга. Не так это просто кого то найти. Уловка депрессии в том, что испытывая её человек не обращается за помощью. Ему неприятны (или даже противны?) лишние соц.контакты. БДС это очень жёстко, некоторые реально в петлю лезут. Моё ощущение что в мозге отключаются области отвечающие за смысл и желание жить.Например в США при обращении в больницу пациента заставляют заполнять опросники, чтобы выявить риски и попутные патологии, и есть выборки на десятки тысяч человек. В т.ч. по БДР.Ну и сам факт что проблему подняли, возможно другие психологи тоже к ней подключатся, тогда на больших выборках станет понятен её масштаб. Но мне другое интересно, что с этим делать. Всем антидепрессанты? так побочка там ого-го.цитата с психологического форума Wirująświatła

Повідомлень: 29052 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2435 раз. Подякували: 3430 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 бер, 2025 06:51 Какие самые плохие поступки вы совершали в подростковом возрасте ?



19 марта, 00:54

цитирую не всё

Курили а колхозе после 7 класса. Это самое страшное . Хуже ничего не было не отстаивала и не защищала себя по максимуму, но это не моя вина, не научили Курил, бил стекла, бросал самодельные петарды, забегал в женские раздевалки, одним словом ничего плохого я не делал. А я наоборот всегда драчливая была, сколько себя помню. И с девками и с парнями дралась. Правда с переменным успехом. Но молчком никогда не стояла. Да... есть, что вспомнить... Пыталась понравиться всем, боялась быть собой, боялась быть одной. Лезла в друзья к кому попало, кто был не интересен ни мне, ни я была не интересна. Но вот лишь бы хоть с кем, но не одной. Тоже отчасти из-за того, что в глазах родителей часть успешного успеха - друзья, популярность и все такое. Мне всегда было хорошо наедине с собой. По итогу сейчас у меня нет никаких ненужных, натужных связей, есть пара близких людей и мне по кайфу.



Абсолютная бесхитростность, что на уме, то на языке. Не раз служило плохую службу. Но очень поздно научилась помалкивать. Однажды мы ночью написали балончиком с краской на дверях школы, что директриса - ду ра))) Украла кислотный лак с прилавка Мама однажды, классе во 2-ом наверное, научила, сказала - если мальчик к тебе будет серьезно приставать или обижать - ударь ему между ног, у мальчиков там такие яички, ему больно будет. Я попробовала - блин, работает! Кидали с балкона подруги яйца в прохожих. Покупали пирожковое тесто, отщипывали от него куски и кидали в прохожих, однажды тесто выскользнуло и упало на капот припаркованной машины, там вмятина огромная образовалась. Хозяева искали виновников, мы, конечно, не сознались. Продолжали кидаться, но уже с моего балкона. Лет 10-11 нам было. дурное, что сделала - под поездом грузовым перелезла. Он стоял впереди того пути, куда прибывал нужный мне. Обход через лестницу наверху был где то за три километра. Не знаю, почему так строят платформы и поезда расставляют тут вообще поржал Стырила в фотоателье фотографии красивого парня. А может, ему на документ срочно надо было?.. До сих пор совесть мучает. Наверное самое стрёмное, что я ночью гулять уходила. Типо сплю. Через подругу через балкон 7-го этажа. Не раз. Я могла убиться и вообще по отношению к родителям это было подло.

А, ну по крыше гуляла. За заборчиком. Не было страха высоты.

А так, много идиотства. отправляла фото 18+. мне было 13 лет, казалось, что это норма, ведь девушки, которые могли выложить фото в купальнике - получали кучу восторженныэ комментариев! когда тема раскрылась среди близких и родных, учителей, одноклассников, в целом разлетелась по-моей маленькой деревушке - уже поняла, что это плохо

хотела влиться в компанию и вместе с ними выпивать, пути разошлись и я поняла, что меня никогда серьезно не воспринимали в компании

встречалась с множеством людей (не имея близких отношений, даже за ручку не держались, в основном переписка и прогулки в компании, где редко взаимодействовали) выборка небольшая и в основном женщины. Мужчины бы больше рассказали... цитирую не всётут вообще поржалвыборка небольшая и в основном женщины. Мужчины бы больше рассказали... Wirująświatła

Повідомлень: 29052 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2435 раз. Подякували: 3430 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 бер, 2025 09:34 Faceless написав: А загалом як ви ставитеся до 8 березня? А загалом як ви ставитеся до 8 березня?

Позитивно, як до свята весни і краси. Про що думають чоловіки (кожного року), коли дарують своїм жінкам у цей день квіти та подарунки? Позитивно, як до свята весни і краси. Про що думають чоловіки (кожного року), коли дарують своїм жінкам у цей день квіти та подарунки? fler

Повідомлень: 5598 З нами з: 07.08.09 Подякував: 1203 раз. Подякували: 1337 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 бер, 2025 10:14 Re: Психологія та інші цікавинки fler написав: Faceless написав: А загалом як ви ставитеся до 8 березня? А загалом як ви ставитеся до 8 березня?

Позитивно, як до свята весни і краси. Про що думають чоловіки (кожного року), коли дарують своїм жінкам у цей день квіти та подарунки? Позитивно, як до свята весни і краси. Про що думають чоловіки (кожного року), коли дарують своїм жінкам у цей день квіти та подарунки? Не знаю, про що думають. В принципі, хай дарують, але я вважаю, що для цього є ще 364, а часом і 365 днів у році Не знаю, про що думають. В принципі, хай дарують, але я вважаю, що для цього є ще 364, а часом і 365 днів у році Faceless

Модератор Повідомлень: 35526 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1470 раз. Подякували: 8148 раз. Профіль 4 9 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 бер, 2025 10:29 fler



Про що думають чоловіки





Бл.. ну тільки ж 14 лютого було!! Бл.. ну тільки ж 14 лютого було!! Hotab Повідомлень: 14531 З нами з: 15.02.09 Подякував: 384 раз. Подякували: 2331 раз. Профіль 1 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 бер, 2025 11:27 Wirująświatła написав: выборка небольшая и в основном женщины. Мужчины бы больше рассказали... выборка небольшая и в основном женщины. Мужчины бы больше рассказали...

1. Чому чоловіки більше б розказали?

2. І толку з цих опитувань?

На поркуа воно? Щоб понять і простіть?

Яку корекцію ви можете зробити?

Допустим виявляєте на такім опросі явне відхилення,

-там каже нравилось мучити животних, потім ізбівал людей... щас не бє а став начальником і морально кров пє нравиться іздіватись над підлеглими.



З вашого боку він псіхопат, а з його йому так нравиться, і хто ви такий щоб указувати йому що правильно що ні? Його садистські склонності і є його двіжущим мотивом.... Толку з вашої психології? Допоможете йому краще зрозуміти себе?

Це ж не сповідь з каяттям?

-написала вона що в 13 скидала фотки до 19 переспала з всім посьолком а зараз їй 23 вона, живе в большом городє, встрєчається з хорошим мальчиком йому не дає, і хоче сімю і діток... но має ще дружбана пожилого армяніна який подарив їй ... ну самокат електрічєський або теслу, якщо вона розумна була.

Шо умовний пан псіхолог насовєтувати може? З опитом 3 связєй? Один раз по пяні а 2 закінчились розводом і елементами.

1. Чому чоловіки більше б розказали?2. І толку з цих опитувань?На поркуа воно? Щоб понять і простіть?Яку корекцію ви можете зробити?Допустим виявляєте на такім опросі явне відхилення,-там каже нравилось мучити животних, потім ізбівал людей... щас не бє а став начальником і морально кров пє нравиться іздіватись над підлеглими.З вашого боку він псіхопат, а з його йому так нравиться, і хто ви такий щоб указувати йому що правильно що ні? Його садистські склонності і є його двіжущим мотивом.... Толку з вашої психології? Допоможете йому краще зрозуміти себе?Це ж не сповідь з каяттям?-написала вона що в 13 скидала фотки до 19 переспала з всім посьолком а зараз їй 23 вона, живе в большом городє, встрєчається з хорошим мальчиком йому не дає, і хоче сімю і діток... но має ще дружбана пожилого армяніна який подарив їй ... ну самокат електрічєський або теслу, якщо вона розумна була.Шо умовний пан псіхолог насовєтувати може? З опитом 3 связєй? Один раз по пяні а 2 закінчились розводом і елементами. Banderlog

Повідомлень: 2328 З нами з: 24.06.14 Подякував: 107 раз. Подякували: 44 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 бер, 2025 11:32 Banderlog всю жизнь ждал этих вопросов) как ни странно ответы есть. Banderlog написав: Чому чоловіки більше б розказали? Чому чоловіки більше б розказали? 80-90% правонарушений совершают мужчины. Свое начало правонарушения берут из девиаций, которые в подростковом возрасте обычно себя проявляют (исключение скрытые замнкутые дети там может быть что угодно, но заглянуть что внутри способа нет) Banderlog написав: І толку з цих опитувань? І толку з цих опитувань? толк в глазах смотрящего. один видит толк в алкоголе, другой в бегстве в Румынию и т.д. Banderlog написав: Яку корекцію ви можете зробити? Яку корекцію ви можете зробити? в каком возрасте? в 0-12 достаточно просто показать какая модель поведения правильная. В 12-16 если иметь статус "значимого взрослого" еще можно объяснить последствия. Далее есть методики когда человека заставляют пережить причиненные им кому то эмоции, и он делает выбор продолжать или остановиться. Например украсть что то ценное у вора. Метод жёсткий, имеет морально-юридические ограничения. Но работающий. Я таким не занимаюсь - не мой профиль. Есть замещающие методики, вместо нежелательного поведения предложить альтернативное, нейтральное. Banderlog написав: З вашого боку він псіхопат, а з його йому так нравиться, і хто ви такий щоб указувати йому що правильно що ні? З вашого боку він псіхопат, а з його йому так нравиться, і хто ви такий щоб указувати йому що правильно що ні? Вообще никто, "психопат" или его опекуны еще должны подписать кучу бумажек, что они согласны и готовы на терапию. Карательную психиатрию запретили давным давно, теперь это подсудное дело и без подписанных бумажек (которые защищают врача, а не пациента) с вами даже разговаривать не станут, хоть вешайтесь, хоть вены вскрывайте. Им покуй. Лишь бы потом не обвинили врача/психолога в содеянном. Banderlog написав: Толку з вашої психології? Толку з вашої психології? моей?! всю жизнь ждал этих вопросов) как ни странно ответы есть.80-90% правонарушений совершают мужчины. Свое начало правонарушения берут из девиаций, которые в подростковом возрасте обычно себя проявляют (исключение скрытые замнкутые дети там может быть что угодно, но заглянуть что внутри способа нет)толк в глазах смотрящего. один видит толк в алкоголе, другой в бегстве в Румынию и т.д.в каком возрасте? в 0-12 достаточно просто показать какая модель поведения правильная. В 12-16 если иметь статус "значимого взрослого" еще можно объяснить последствия. Далее есть методики когда человека заставляют пережить причиненные им кому то эмоции, и он делает выбор продолжать или остановиться. Например украсть что то ценное у вора. Метод жёсткий, имеет морально-юридические ограничения. Но работающий. Я таким не занимаюсь - не мой профиль. Есть замещающие методики, вместо нежелательного поведения предложить альтернативное, нейтральное.Вообще никто, "психопат" или его опекуны еще должны подписать кучу бумажек, что они согласны и готовы на терапию. Карательную психиатрию запретили давным давно, теперь это подсудное дело и без подписанных бумажек (которые защищают врача, а не пациента) с вами даже разговаривать не станут, хоть вешайтесь, хоть вены вскрывайте. Им покуй. Лишь бы потом не обвинили врача/психолога в содеянном.моей?! Wirująświatła

Повідомлень: 29052 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2435 раз. Подякували: 3430 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 1213141516> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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pensionerija » Пон 05 жов, 2015 22:06 2 3561

pensionerija Чет 29 жов, 2015 20:34