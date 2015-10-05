Shaman написав:а навіщо? тоді вже навпаки - дешевий стрижень в дорогу ручку
А смысл? Разве что для того, чтобы всем показывать "как плохо пишет Паркер"
Нет смысла понтоваться мелкими аксессуарами. Если их совать собеседнику под нос, это будет выглядеть глупо, а при нормальном общении он просто ничего не рассмотрит. Мелкая роскошь - это для себя. Даже очень дорогими часами попонтоваться получается, как правило, только после обыска, когда их сфотографируют крупным планом и передадут снимки журналистам.
ЛАД написав:Как-то даже не представлял себе, что писать перьевой авторучкой может быть для кого-то проблемой.
Мне еще тяжелее представить, что для кого-то помжет быть проблемой определить время по стрелочным часам... Но такое поколение уже выросло.
Wirująświatła написав:Banderlog всю жизнь ждал этих вопросов) как ни странно ответы есть.
Banderlog написав:І толку з цих опитувань?
толк в глазах смотрящего. один видит толк в алкоголе, другой в бегстве в Румынию и т.д.
Banderlog написав:Яку корекцію ви можете зробити?
в каком возрасте? в 0-12 достаточно просто показать какая модель поведения правильная.
а яка правильна? правильна для кого? Говорив я колись за жизнь з одним вором, там років 30 тюрми. Так от він все достаточно логічно і обосновано... вони взагалі вміють обоснововувати і розпедалювати )))
Ну тіпа жалується хтось на жизнь, колупаєте, а воно проблєми ростуть з постєлі колупаєте далі а в нього дєтська псіхотравма- його вчителька соблазніла. Ви йому пояснюєте, він знаходить вчительку мать 3 дітей, уводить із сімї і стає презідєнтом франції Пан псіхолог справився? У Вас ж в самого нема чітких критеріїв правильності. Як ви можете бути значімим взрослим ?
Banderlog написав:Це ж не сповідь з каяттям? -написала вона що в 13 скидала фотки до 19 переспала з всім посьолком а зараз їй 23 вона, живе в большом городє, встрєчається з хорошим мальчиком йому не дає, і хоче сімю і діток... но має ще дружбана пожилого армяніна який подарив їй ... ну самокат електрічєський або теслу, якщо вона розумна була. Шо умовний пан псіхолог насовєтувати може? З опитом 3 связєй? Один раз по пяні а 2 закінчились розводом і елементами.
не мой профиль, но могу пофантазировать, опытный психолог сделает так, чтобы ее это не беспокоило.
У меня был кейс с мальчиком убившим своего дедушку, это событие погрузило парня в глубокую дезатаптацию, пришлось говорить "аморальные" вещи, чтобы его вытащить. Например что дедушка и так бы умер. А он может жить дальше и быть счастливым. И в отличии от священника психологу не нужны чьи то раскаяния/исповеди. Это драматургия. Человеку в тяжелой ситуации нужно показать все варианты выхода (включая суицид). А там пусть делает выбор.
Психологи моралью не занимаются, это к педагогам. И если девочка в 12 шлет свои откровенные фото незнакомым дядям с точки зрения психологии... девиаций тут нет. Совершенно нормально что девочка хочет нравится мужчинам, вызывать у них восхищение. Есть вопросы доверия к родителям, одобряют ли они поведение ребенка, но не более.
Юридической стороной пусть занимается полиция (т.к. это статья КК), а моральной - священники и педагоги. Психолог в юридическую и моральную плоскость не лезет. Поэтому может разговаривать с серийным убийцей как с обычным человеком, не осуждая и не призывая его одуматься.
Когда она (или ее одноклассники) начнут слать чужие, тогда появится вопрос не буллинг ли это, нет ли попыток унизить или довести жертву до криминала. Вне всякой морали здесь насилие над личностью которое может привести к необратимым последствиям.
Banderlog написав:а яка правильна?
родители определяют. Сейчас ответственность за детей только на родителях. Считают что срать в штаны - правильная. Так и будет
Banderlog написав:правильна для кого? Говорив я колись за жизнь з одним вором, там років 30 тюрми. Так от він все достаточно логічно і обосновано... вони взагалі вміють обоснововувати і розпедалювати )))
выше ответил психолог это не про мораль и не про нарушение закона. Если вору (убийце/насильнику) сухо и комфортно - работы для психолога там нет.
Banderlog написав:Ну тіпа жалується хтось на жизнь, колупаєте, а воно проблєми ростуть з постєлі колупаєте далі а в нього дєтська псіхотравма- його вчителька соблазніла. Ви йому пояснюєте, він знаходить вчительку мать 3 дітей, уводить із сімї і стає презідєнтом франції
еще раз, для психолога имеет малое значение что там в постели или какой конфликт у подростка с родителями/девушкой. Только как психогенный фактор.
Есть ощущения. С ними и работают. С детскими психотравмами у взрослого человека работают мошенники. Невозможно откатить психику на 20-30 лет назад и травму убрать. Но можно изменить к ней отношение. Например чтобы вор перестал страдать от того что ворует и начал получать (от краж) удовольствие. Это успешный кейс, хотя с точки зрения юристов/педагогов наверное неправильный. Психолога не интересует нарушает ли испытуемый закон или моральные нормы. Интересуют мотивы и ощущения.
Banderlog написав:У Вас ж в самого нема чітких критеріїв правильності. Як ви можете бути значімим взрослим ?
значимым взрослым может быть даже алкаш с подворотни. Ребенок его выбирает САМ. Я не могу прийти и сказать "с этой минуты я для тебя значимый взрослый". У психологов есть кое какие заманухи чтобы вызвать доверие, это зависит от его квалификации.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 23 бер, 2025 12:20, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła написав: Когда она (или ее одноклассники) начнут слать чужие, тогда появится вопрос не буллинг ли это, нет ли попыток унизить или довести жертву до криминала. Вне всякой морали здесь насилие над личностью которое может привести к необратимым последствиям.
Вово про це я і кажу. ) шо у вас ніяких чітких критеріїв. і які такі нєобратімі послєдствія в булінга? Да, насіліє. Малолітня общєствєнность виявила в своїх рядах бл-дь. Обєдінілась перед загрозою, і почала травлю. Тому шо по моральним нормам дєтського колєктіва то не є добре. Затравили бідняжку, тепер всякому ясно так буде з каждою , хто попадеться.
Або піймали крису в школі, шариться в роздівалці ,ворує кишенькові. З якого хріна школа не може його затравить ? Бо пан псіхолог покаже нєобратімі послєдствія? ціллю булінга і є нєобратімі послєдствія.
Wirująświatła написав: Когда она (или ее одноклассники) начнут слать чужие, тогда появится вопрос не буллинг ли это, нет ли попыток унизить или довести жертву до криминала. Вне всякой морали здесь насилие над личностью которое может привести к необратимым последствиям.
Вово про це я і кажу. ) шо у вас ніяких чітких критеріїв. і які такі нєобратімі послєдствія в булінга? Да, насіліє. Малолітня общєствєнность виявила в своїх рядах бл-дь. Обєдінілась перед загрозою, і почала травлю. Тому шо по моральним нормам дєтського колєктіва то не є добре. Затравили бідняжку, тепер всякому ясно так буде з каждою , хто попадеться.
Або піймали крису в школі, шариться в роздівалці ,ворує кишенькові. З якого хріна школа не може його затравить ? Бо пан псіхолог покаже нєобратімі послєдствія? ціллю булінга і є нєобратімі послєдствія.
Так і "норм дєтьського колєктіва" проблеми з критеріями. Та й часто це ніякі не норми ніякого колєктіва, а стадний інстинкт + агресивний лідер.
Banderlog написав:шо у вас ніяких чітких критеріїв.
Banderlog написав:У Вас ж в самого нема чітких критеріїв правильності.
ну привет. Пока вы не мешаете жить другим и не травмируете самого себя остальное - норма. Критерии нормы самые широкие. Ребенок в 8 лет не разговаривает, норма или патология? все врачи и педагоги будут как свиньи визжать, что патология. А я поспорю. Зависит от мотивов.
Banderlog написав:які такі нєобратімі послєдствія в булінга?
пару страниц назад я давал ссылку на фильм в котором мальчик 13 лет убил одноклассницу за то что она его булила в инстаграм называя "инцелом". В принципе фигня, в любой стае до совершеннолетия доживают не все, пока этот мальчик и убитая им девочка не ваши дети. https://kinogo.media/46916-perehodnyj-vozrast.html
ваша недооценка буллинга закончится моментально, когда это коснется кого то из близких. И утешение от фразы цыплята тоже заклевывают кто им не нравится до смерти будет неубедительным.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 23 бер, 2025 12:30, всього редагувалось 1 раз.
Banderlog написав:шо у вас ніяких чітких критеріїв.
Banderlog написав:У Вас ж в самого нема чітких критеріїв правильності.
ну привет. Пока вы не мешаете жить другим и не травмируете самого себя остальное - норма. Критерии нормы самые широкие. Ребенок в 8 лет не разговаривает, норма или патология? все врачи и педагоги будут как свиньи визжать, что патология. А я поспорю. Зависит от мотивов.
Faceless написав:Може нема про що з навколишніми говорити
есть 3 фундаментальные причины алалии. 1. не понимает речь 2. не владеет речевым аппаратом (мышцы не слушаются) но речь понимает 3. психотравмирующая ситуация (обычно сильный испуг)
Banderlog написав:Або піймали крису в школі, шариться в роздівалці ,ворує кишенькові. З якого хріна школа не може його затравить ? Бо пан псіхолог покаже нєобратімі послєдствія? ціллю булінга і є нєобратімі послєдствія.
око за око это верхий завет. У буллинга нет воспитательной цели, он может совпадать с какими то проступками жертвы, целью буллинга - унизить, довести до психического срыва. Тут нет и не может быть элемента воспитания. Кого воспитывают унижением и доведением до пограничных состояний?
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 23 бер, 2025 12:40, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła написав:Если вору (убийце/насильнику) сухо и комфортно - работы для психолога там нет.
Но можно изменить к ней отношение. Например чтобы вор перестал страдать от того что ворует и начал получать (от краж) удовольствие. Это успешный кейс, хотя с точки зрения юристов/педагогов наверное неправильный. Психолога не интересует нарушает ли испытуемый закон или моральные нормы. Интересуют мотивы и ощущения.
То ви адвокат дьявола. Помагаєте людині ізбавитись віб мук совісті і получати удовольствіє? А нахіба? Ви ж плодите тварєй. У вас ж ухилянт шо прийде до вас буде щаслівим, а прийде вєтєран дронщик з птср ви поясните що то від потєрі смислу в жизні, раньше він вбивав і міг вмерти, за роботу платили нормально а зара він опять задрот в пильній конторі а ночі напрольот ігроманить... будь щаслів стань найомним убійцей? Док а Вам не здається шо Ви трохи тойво... лішній в цій жизні? І не щасліви? Не думали суіциднутись? Ну якось не больно?