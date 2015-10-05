Додано: Нед 23 бер, 2025 12:04

Banderlog написав: Це ж не сповідь з каяттям?

-написала вона що в 13 скидала фотки до 19 переспала з всім посьолком а зараз їй 23 вона, живе в большом городє, встрєчається з хорошим мальчиком йому не дає, і хоче сімю і діток... но має ще дружбана пожилого армяніна який подарив їй ... ну самокат електрічєський або теслу, якщо вона розумна була.

Шо умовний пан псіхолог насовєтувати може? З опитом 3 связєй? Один раз по пяні а 2 закінчились розводом і елементами. Це ж не сповідь з каяттям?-написала вона що в 13 скидала фотки до 19 переспала з всім посьолком а зараз їй 23 вона, живе в большом городє, встрєчається з хорошим мальчиком йому не дає, і хоче сімю і діток... но має ще дружбана пожилого армяніна який подарив їй ... ну самокат електрічєський або теслу, якщо вона розумна була.Шо умовний пан псіхолог насовєтувати може? З опитом 3 связєй? Один раз по пяні а 2 закінчились розводом і елементами.

Banderlog написав: а яка правильна? а яка правильна?

Banderlog написав: правильна для кого? Говорив я колись за жизнь з одним вором, там років 30 тюрми.

Так от він все достаточно логічно і обосновано... вони взагалі вміють обоснововувати і розпедалювати ))) правильна для кого? Говорив я колись за жизнь з одним вором, там років 30 тюрми.Так от він все достаточно логічно і обосновано... вони взагалі вміють обоснововувати і розпедалювати )))

Banderlog написав: Ну тіпа жалується хтось на жизнь, колупаєте, а воно проблєми ростуть з постєлі колупаєте далі а в нього дєтська псіхотравма- його вчителька соблазніла. Ви йому пояснюєте, він знаходить вчительку мать 3 дітей, уводить із сімї і стає презідєнтом франції Ну тіпа жалується хтось на жизнь, колупаєте, а воно проблєми ростуть з постєлі колупаєте далі а в нього дєтська псіхотравма- його вчителька соблазніла. Ви йому пояснюєте, він знаходить вчительку мать 3 дітей, уводить із сімї і стає презідєнтом франції

Banderlog написав: У Вас ж в самого нема чітких критеріїв правильності. Як ви можете бути значімим взрослим ? У Вас ж в самого нема чітких критеріїв правильності. Як ви можете бути значімим взрослим ?

не мой профиль, но могу пофантазировать, опытный психолог сделает так, чтобы ее это не беспокоило.У меня был кейс с мальчиком убившим своего дедушку, это событие погрузило парня в глубокую дезатаптацию, пришлось говорить "аморальные" вещи, чтобы его вытащить. Например что дедушка и так бы умер. А он может жить дальше и быть счастливым. И в отличии от священника психологу не нужны чьи то раскаяния/исповеди. Это драматургия. Человеку в тяжелой ситуации нужно показать все варианты выхода (включая суицид). А там пусть делает выбор.Психологи моралью не занимаются, это к педагогам. И если девочка в 12 шлет свои откровенные фото незнакомым дядям с точки зрения психологии... девиаций тут нет. Совершенно нормально что девочка хочет нравится мужчинам, вызывать у них восхищение. Есть вопросы доверия к родителям, одобряют ли они поведение ребенка, но не более.Юридической стороной пусть занимается полиция (т.к. это статья КК), а моральной - священники и педагоги. Психолог в юридическую и моральную плоскость не лезет. Поэтому может разговаривать с серийным убийцей как с обычным человеком, не осуждая и не призывая его одуматься.Когда она (или ее одноклассники) начнут слать чужие, тогда появится вопрос не буллинг ли это, нет ли попыток унизить или довести жертву до криминала. Вне всякой морали здесь насилие над личностью которое может привести к необратимым последствиям.родители определяют. Сейчас ответственность за детей только на родителях. Считают что срать в штаны - правильная. Так и будетвыше ответил психолог это не про мораль и не про нарушение закона. Если вору (убийце/насильнику) сухо и комфортно - работы для психолога там нет.еще раз, для психолога имеет малое значение что там в постели или какой конфликт у подростка с родителями/девушкой. Только как психогенный фактор.Есть ощущения. С ними и работают. С детскими психотравмами у взрослого человека работают мошенники. Невозможно откатить психику на 20-30 лет назад и травму убрать. Но можно изменить к ней отношение. Например чтобы вор перестал страдать от того что ворует и начал получать (от краж) удовольствие. Это успешный кейс, хотя с точки зрения юристов/педагогов наверное неправильный. Психолога не интересует нарушает ли испытуемый закон или моральные нормы. Интересуют мотивы и ощущения.значимым взрослым может быть даже алкаш с подворотни. Ребенок его выбирает САМ. Я не могу прийти и сказать "с этой минуты я для тебя значимый взрослый". У психологов есть кое какие заманухи чтобы вызвать доверие, это зависит от его квалификации.